У Києві без тепла залишаються 30% споживачів, - КМВА

Роботи з відновлення теплопостачання у столиці тривали всю ніч і тривають зараз.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Київської міської військової адміністрації, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Відключення по електриці відсутні. Водопостачання в штатному режимі. Теплопостачання в процесі відновлення. Станом на 7:50 без тепла 30% споживачів. Роботи по відновленню тривали всю ніч і продовжуються зараз. Невдовзі обов’язково повернемо тепло киянам!" - йдеться в повідомленні.

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