У Києві без тепла залишаються 30% споживачів, - КМВА
Роботи з відновлення теплопостачання у столиці тривали всю ніч і тривають зараз.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Київської міської військової адміністрації, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Відключення по електриці відсутні. Водопостачання в штатному режимі. Теплопостачання в процесі відновлення. Станом на 7:50 без тепла 30% споживачів. Роботи по відновленню тривали всю ніч і продовжуються зараз. Невдовзі обов’язково повернемо тепло киянам!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 5 копійок
показати весь коментар10.03.2023 08:22 Відповісти Посилання
+4 Ned Stark
показати весь коментар10.03.2023 08:18 Відповісти Посилання
+3 senia
показати весь коментар10.03.2023 08:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ще бачив щомісяця цифру в платьожці від "ясно", особливо в місяці, коли електроенергія була пару годин на добу. І не повірите, але цифра була практично така сама, як і та, що зараз.
Але ви далі вірте, що лічильники щось поміняють в вашому житті)
Це навіть в новинах було. І була відповідь гендира ясно - тіпа, ви починаєте шалено заряджать сто тищ мільйонів павербанків як з'являється світло, от і накручуєте такі самі показники.
кому война, кому бизнес ....
Тем не менее к следующей зиме было бы неплохо перейти на незамерзающую жидкость в системе отопления. С чем-то смешать метиловый спирт в общем и намекнуть гражданам, что пить его нельзя, чтобы не сливали со своих батарей себе в горло. Трубы заменить на пластиковые, котельные дополнительные построить отдельно на каждый квартал. Не надо ставить в себя зависимость от того, сколько ракет ПВО дадут американцы или дадут или не дадут иран с северной кореей кацапам новые ракеты, лучше перебдеть и иметь варианты на все случаи жизни.
финансирование вы обеспечите? вы представляете цену вопроса??!