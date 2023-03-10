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У Києві без тепла залишаються 30% споживачів, - КМВА

тепло,тарифи,опалення

Роботи з відновлення теплопостачання у столиці тривали всю ніч і тривають зараз.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Київської міської військової адміністрації, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Відключення по електриці відсутні. Водопостачання в штатному режимі. Теплопостачання в процесі відновлення. Станом на 7:50 без тепла 30% споживачів. Роботи по відновленню тривали всю ніч і продовжуються зараз. Невдовзі обов’язково повернемо тепло киянам!" - йдеться в повідомленні.

Читайте також: У Києві повністю відновили електропостачання, - Кличко

Автор: 

Київ (19672) обстріл (29234) опалення (918)


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Топ коментарі
+5
Все одно нарахують по повній.
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10.03.2023 08:22 Відповісти
+4
За такої погоди це, швидше, плюс - менше платити доведеться))
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10.03.2023 08:18 Відповісти
+3
везёт же людям, а тут приходится окна открывать,
кому война, кому бизнес ....
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10.03.2023 08:38 Відповісти
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За такої погоди це, швидше, плюс - менше платити доведеться))
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10.03.2023 08:18 Відповісти
Все одно нарахують по повній.
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10.03.2023 08:22 Відповісти
Ні, в мене коли прориви тепломереж і відрубають навіть на пару днів опалення, то нараховують трохи менше. Не знаю як у інших містах, а у нас у Києві так...
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10.03.2023 08:29 Відповісти
Брехня. У Києві нараховують по теплолічильникам. Так що прибережіть зраду для інших випадків.
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10.03.2023 09:52 Відповісти
А у нас теплолічильник поцупили і нараховують по нормам.
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10.03.2023 09:55 Відповісти
У мене у батьків так, тоді вам треба у випадку відключення батарей закидати Київтеплоенерго заявами на перерахунок...
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10.03.2023 11:19 Відповісти
Чого б раптом? Вам нарахують як завжди, бо ахмєтов хоче кушать ікру кожен день, а не тільки взимку.
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10.03.2023 10:17 Відповісти
Ніт, в будинку лічильник тепла є...
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10.03.2023 10:21 Відповісти
І що з того лічильника? Я бачу щомісяця цифру в платьожці.
А ще бачив щомісяця цифру в платьожці від "ясно", особливо в місяці, коли електроенергія була пару годин на добу. І не повірите, але цифра була практично така сама, як і та, що зараз.
Але ви далі вірте, що лічильники щось поміняють в вашому житті)
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10.03.2023 10:25 Відповісти
От я теж дивлюся в платіжки і коли в мене не було по 2-3 дні опалення взимку, то нараховували менше...
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10.03.2023 10:29 Відповісти
А ви сплачуєте за електроенергію не по лічнильнику? Як це так? В платіжці вказується рекомендована сума до сплати і нею можна підтертися.
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10.03.2023 10:32 Відповісти
По лічильнику, в тому і прикол.
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10.03.2023 10:54 Відповісти
Хрінь якась. Вам не здається? Визивайте спеців на повірку лічильника. Може він у вас зламаний.
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10.03.2023 11:01 Відповісти
Ага, і ім'я цій хріні - ахмєтов. До чого тут лічильник, якщо я вживаю стабільно одну й ту саму приблизно кількість кіловат в місяць?
Це навіть в новинах було. І була відповідь гендира ясно - тіпа, ви починаєте шалено заряджать сто тищ мільйонів павербанків як з'являється світло, от і накручуєте такі самі показники.
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10.03.2023 11:04 Відповісти
І яким чином Ахмєтов впливає на ваш лічильник?
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10.03.2023 11:12 Відповісти
Ну в мене приблизно так і є - працюю з дому, коли врубали світло, то одразу біг включати в зарядку робочий ноут, мобілку (бо з неї інтернет на ноут роздавався), а ввечері - ще й акумуляторну лампу заряджав і бойлер вмикав, бо гарячої води в нас усю зиму не було... АЛЕ навіть попри це я все ж споживав трохи менше електроенергії, аніж минулої зими. Тому викликайте майстра перевірити лічильник!
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10.03.2023 11:16 Відповісти
везёт же людям, а тут приходится окна открывать,
кому война, кому бизнес ....
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10.03.2023 08:38 Відповісти
Шо-то кацапы какие-то туповатые. Мороза ночью практически нету, под землей на глубине пару метров так стабильно круглосуточно плюсовая температура. Если бы сделали так месяц назад, то была бы очень серьезная проблема, требующая слива всей воды из труб и сразу же роста коррозии из-за их заполнения воздухом, что при повторном включении могло быть дать несколько течей.

Тем не менее к следующей зиме было бы неплохо перейти на незамерзающую жидкость в системе отопления. С чем-то смешать метиловый спирт в общем и намекнуть гражданам, что пить его нельзя, чтобы не сливали со своих батарей себе в горло. Трубы заменить на пластиковые, котельные дополнительные построить отдельно на каждый квартал. Не надо ставить в себя зависимость от того, сколько ракет ПВО дадут американцы или дадут или не дадут иран с северной кореей кацапам новые ракеты, лучше перебдеть и иметь варианты на все случаи жизни.
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10.03.2023 09:04 Відповісти
Так то воно так , але трішечки не так . Багато людей моде сказати що треба робити , але мало хто може сказати як це робити , а ще менше , де взяти кошти .
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10.03.2023 09:27 Відповісти
Тоді ми не зможемо будувати дороги.
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10.03.2023 09:57 Відповісти
Трубы заменить на пластиковые, котельные дополнительные построить отдельно на каждый квартал
финансирование вы обеспечите? вы представляете цену вопроса??!
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11.03.2023 00:38 Відповісти
Не помремо, а кому холодно,хай згадують наших воїнів в окопах, Київ зажрався, вже вимагають скоротити комендантську годину
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10.03.2023 09:33 Відповісти
При чому тут "зажрався"? Вона тут реально взагалі ні до чого. Тилове місто.
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10.03.2023 10:19 Відповісти
 
 