У Києві повністю відновили електропостачання, - Кличко

Роботи з відновлення теплопостачання у Києві тривають. Наразі 30% будинків без опалення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Віталій Кличко повідомив у Telegram.

"Електропостачання споживачам Києва відновлено в повному обсязі. Роботи з відновлення теплопостачання тривають. Наразі 30% будинків без опалення. Відновити тепло в повному обсязі комунальники планують протягом доби", – написав він.

За словами Кличка, наразі Київтеплоенерго застосовує екстрені алгоритми реагування. Понад половину котелень столиці вже переключили на альтернативні джерела електропостачання.

Він зазначив, що зранку без опалення та гарячої води залишилася також Олександрівська клінічна лікарня, де на стаціонарному лікуванні перебувають майже 700 пацієнтів.

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"Наразі тривають роботи з перепідключення центрального теплопункту закладу до трьох пересувних котелень потужністю 600 кВт. Разом із котельнями до медзакладу доставили дизпаливо та генератори", – розповів мер.

Нагадаємо, 9 березня росіяни ударили по Києву ракетою "Кинджал". Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, постраждали троє людей. У столиці деякий час діяли екстрені відключення світла, 40% споживачів залишилися без опалення.