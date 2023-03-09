В Киеве полностью возобновили электроснабжение, - Кличко

Работы по возобновлению теплоснабжения в Киеве продолжаются. В настоящее время 30% домов без отопления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Виталий Кличко сообщил в Telegram.

"Электроснабжение потребителям Киева возобновлено в полном объеме. Работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются. Сейчас 30% домов без отопления. Восстановить тепло в полном объеме коммунальщики планируют в течение суток", – написал он.

По словам Кличко, в настоящее время Киевтеплоэнерго применяет экстренные алгоритмы реагирования. Более половины котельных столицы уже переключили на альтернативные источники электроснабжения.

Он отметил, что утром без отопления и горячей воды осталась Александровская клиническая больница, где на стационарном лечении находятся почти 700 пациентов.

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"В настоящее время продолжаются работы по переподключению центрального теплопункта учреждения к трем передвижным котельным мощностью 600 кВт. Вместе с котельными в медучреждение доставили дизтопливо и генераторы", - рассказал мэр.

Напомним, 9 марта россияне ударили по Киеву ракетой "Кинжал". В результате атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры, пострадали три человека. В столице действовали экстренные отключения света, 40% потребителей остались без отопления.