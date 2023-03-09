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Последствия обстрела Киева российскими оккупантами. ФОТОрепортаж

В результате обстрела Киева ранены 3 человека, уничтожены 5 и повреждены 15 автомобилей.

Об этом сообщила в Facebook полиция Киева, передаёт Цензор.НЕТ.

"В результате ракетного удара пострадали три человека, повреждены автомобили и здания. На месте работают все профильные службы. РФ в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате произошло попадание в Голосеевском районе и в Святошинском районе Киева", - говорится в сообщении.

Сейчас работают спасатели, полицейские и медики. Следователи и криминалисты собирают доказательные материалы военного преступления.

"По состоянию на 08^40 известно о трех пострадавших в Святошинском районе, которым оказывается необходимая медицинская помощь. Также в результате взрыва пять автомобилей полностью уничтожены и еще 15 повреждены. Вместе с тем, повреждены фасады находящихся рядом домов", - добавили правоохранители.

Смотрите: В Голосеевском и Святошинском районах Киева прогремели взрывы, есть пострадавшие, - Кличко (обновлено)

Последствия обстрела Киева российскими оккупантами 01
Последствия обстрела Киева российскими оккупантами 02
Последствия обстрела Киева российскими оккупантами 03
Последствия обстрела Киева российскими оккупантами 04

Киев (25685) обстрел (27885) Нацполиция (16562) Воздушные атаки на Киев (758)


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Топ комментарии
+51
Підори кацапсячі!
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09.03.2023 10:50 Ответить
+39
Київ хрестив москву,він її і відспіває!
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09.03.2023 10:54 Ответить
+27
Это всё из-за подготовки к шашлыкам вместо подготовки к войне.
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09.03.2023 11:31 Ответить
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Підори кацапсячі!
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09.03.2023 10:50 Ответить
Київ хрестив москву,він її і відспіває!
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09.03.2023 10:54 Ответить
Та які відспівування ... Умертвити і на скотомогильник. Хоча, мабуть, її смердяча туша навіть скотомогильник осквернить.
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09.03.2023 11:27 Ответить
Это все отсутствие обещанного ПВО. Агонизирующая крыса никак не успокоится.Не имея особых успехов на поле боя, она на мирных отрывается.
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09.03.2023 11:00 Ответить
Здається - це якраз наслідки роботи ППО
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09.03.2023 11:04 Ответить
Это всё из-за подготовки к шашлыкам вместо подготовки к войне.
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09.03.2023 11:31 Ответить
Пітари! Ви ж казали , що це «мать гарадов рузкіх».
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09.03.2023 11:01 Ответить
хочешь подкорректировать?
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09.03.2023 11:06 Ответить
ты да, такие вопросы задавать.
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09.03.2023 11:14 Ответить
Вроде как в ТЭЦ-5 попадание в Киеве. РоссСМИ активно постят видео с пожаром.
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09.03.2023 11:16 Ответить
Русь і росія це як Трипілля і тріпер
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09.03.2023 11:11 Ответить
Трипілля, то наша історія..., кацапсинська історія, це затоптана й сплюндрована історія угро-фінських їх пращурів. Вчи історію.
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09.03.2023 11:24 Ответить
забудь про свою русь - у нас есть и будет Украина
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09.03.2023 13:03 Ответить
Або як гонорар і гонорея.
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09.03.2023 18:51 Ответить
Не шукай в гівні малини, а в москалю людини
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09.03.2023 11:13 Ответить
Кацапи залишили найкращі свої ракети для знищення української генерації. Це набагато гірше ніж те що вони робили взимку. Ми знову виявились неготовими до такого варварства. Атбільгість українців й надалі ходять з марафонівською локшиною на вухах і в блогерських рожевих окулярах. Сумно.
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09.03.2023 11:31 Ответить
Поки ми не почнемо удари у відповідь - діла не буде. Та і гірше вже не буде, воно вже і так є.
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09.03.2023 11:57 Ответить
Без адекватного ответа это будет бесконечно даже если выйдем на границу 1991 года
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09.03.2023 12:09 Ответить
Звиняйте, але я не розумію глибинну (та й поверхневу, якщо по правді) суть повідомлень про влучання маскальських ракет і їх наслідки. От, для чого? Поцмокати язиком? Розвеселити русачків?Ті, хто займається ліквідацією наслідків, просто роблять свою роботу і їм точно оце все не потрібне. Ааа, зрозумів! Його величність ХАЙП і ПІДПИСКИ!
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09.03.2023 12:10 Ответить
Рашка про всі влучання мовчить. Наші ж одразу дають розгорнутий звіт, що, де, фото... як от це можна зрозуміти?
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09.03.2023 13:34 Ответить
На урядовий квартал чомусь кацапські ракети за рік на впали жодного разу
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09.03.2023 18:04 Ответить
Ба більше, будинки у кончі заспі стоять, суддівські та депутатські стоять... Ой не так щось воно йде...не те захищають
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09.03.2023 18:40 Ответить
 
 