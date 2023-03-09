Последствия обстрела Киева российскими оккупантами. ФОТОрепортаж

В результате обстрела Киева ранены 3 человека, уничтожены 5 и повреждены 15 автомобилей.

Об этом сообщила в Facebook полиция Киева, передаёт Цензор.НЕТ.

"В результате ракетного удара пострадали три человека, повреждены автомобили и здания. На месте работают все профильные службы. РФ в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате произошло попадание в Голосеевском районе и в Святошинском районе Киева", - говорится в сообщении.

Сейчас работают спасатели, полицейские и медики. Следователи и криминалисты собирают доказательные материалы военного преступления.

"По состоянию на 08^40 известно о трех пострадавших в Святошинском районе, которым оказывается необходимая медицинская помощь. Также в результате взрыва пять автомобилей полностью уничтожены и еще 15 повреждены. Вместе с тем, повреждены фасады находящихся рядом домов", - добавили правоохранители.

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