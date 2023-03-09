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Наслідки обстрілу Києва російськими окупантами. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Києва поранено 3 особи, знищено 5 та пошкоджено 15 автівок.

Про це повідомила у Facebook поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ракетного удару постраждало троє осіб, пошкоджено автомобілі та будівлі. На місці працюють усі профільні служби. рф вчергове завдала масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок цього відбулось влучання у Голосіївському районі та у Святошинському районі Києва", - йдеться в повідомленні.

Наразі працюють рятувальники, поліцейські та медики. Слідчі та криміналісти збирають доказові матеріали воєнного злочину.

"Станом на 08.40 відомо про трьох потерпілих у Святошинському районі, яким надається необхідна медична допомога. Також внаслідок вибуху п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено. Разом з тим, пошкоджені фасади будинків, які знаходяться поряд", - додали правоохоронці.

Читайте: Росіяни гатили по Києву всім - від "шахедів" до крилатих ракет. Влучили "Кинджалом", - КМВА

Наслідки обстрілу Києва російськими окупантами 01
Наслідки обстрілу Києва російськими окупантами 02
Наслідки обстрілу Києва російськими окупантами 03
Наслідки обстрілу Києва російськими окупантами 04

Автор: 

Київ (19672) обстріл (29234) Нацполіція (15278) Повітряні атаки на Київ (818)


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Топ коментарі
+51
Підори кацапсячі!
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09.03.2023 10:50 Відповісти
+39
Київ хрестив москву,він її і відспіває!
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09.03.2023 10:54 Відповісти
+27
Это всё из-за подготовки к шашлыкам вместо подготовки к войне.
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09.03.2023 11:31 Відповісти
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Підори кацапсячі!
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09.03.2023 10:50 Відповісти
Київ хрестив москву,він її і відспіває!
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09.03.2023 10:54 Відповісти
Та які відспівування ... Умертвити і на скотомогильник. Хоча, мабуть, її смердяча туша навіть скотомогильник осквернить.
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09.03.2023 11:27 Відповісти
Это все отсутствие обещанного ПВО. Агонизирующая крыса никак не успокоится.Не имея особых успехов на поле боя, она на мирных отрывается.
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09.03.2023 11:00 Відповісти
Здається - це якраз наслідки роботи ППО
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09.03.2023 11:04 Відповісти
Это всё из-за подготовки к шашлыкам вместо подготовки к войне.
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09.03.2023 11:31 Відповісти
Пітари! Ви ж казали , що це «мать гарадов рузкіх».
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09.03.2023 11:01 Відповісти
хочешь подкорректировать?
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09.03.2023 11:06 Відповісти
ты да, такие вопросы задавать.
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09.03.2023 11:14 Відповісти
Вроде как в ТЭЦ-5 попадание в Киеве. РоссСМИ активно постят видео с пожаром.
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09.03.2023 11:16 Відповісти
Русь і росія це як Трипілля і тріпер
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09.03.2023 11:11 Відповісти
Трипілля, то наша історія..., кацапсинська історія, це затоптана й сплюндрована історія угро-фінських їх пращурів. Вчи історію.
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09.03.2023 11:24 Відповісти
забудь про свою русь - у нас есть и будет Украина
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09.03.2023 13:03 Відповісти
Або як гонорар і гонорея.
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09.03.2023 18:51 Відповісти
Не шукай в гівні малини, а в москалю людини
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09.03.2023 11:13 Відповісти
Кацапи залишили найкращі свої ракети для знищення української генерації. Це набагато гірше ніж те що вони робили взимку. Ми знову виявились неготовими до такого варварства. Атбільгість українців й надалі ходять з марафонівською локшиною на вухах і в блогерських рожевих окулярах. Сумно.
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09.03.2023 11:31 Відповісти
Поки ми не почнемо удари у відповідь - діла не буде. Та і гірше вже не буде, воно вже і так є.
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09.03.2023 11:57 Відповісти
Без адекватного ответа это будет бесконечно даже если выйдем на границу 1991 года
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09.03.2023 12:09 Відповісти
Звиняйте, але я не розумію глибинну (та й поверхневу, якщо по правді) суть повідомлень про влучання маскальських ракет і їх наслідки. От, для чого? Поцмокати язиком? Розвеселити русачків?Ті, хто займається ліквідацією наслідків, просто роблять свою роботу і їм точно оце все не потрібне. Ааа, зрозумів! Його величність ХАЙП і ПІДПИСКИ!
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09.03.2023 12:10 Відповісти
Рашка про всі влучання мовчить. Наші ж одразу дають розгорнутий звіт, що, де, фото... як от це можна зрозуміти?
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09.03.2023 13:34 Відповісти
На урядовий квартал чомусь кацапські ракети за рік на впали жодного разу
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09.03.2023 18:04 Відповісти
Ба більше, будинки у кончі заспі стоять, суддівські та депутатські стоять... Ой не так щось воно йде...не те захищають
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09.03.2023 18:40 Відповісти
 
 