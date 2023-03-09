Наслідки обстрілу Києва російськими окупантами. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Києва поранено 3 особи, знищено 5 та пошкоджено 15 автівок.

Про це повідомила у Facebook поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ракетного удару постраждало троє осіб, пошкоджено автомобілі та будівлі. На місці працюють усі профільні служби. рф вчергове завдала масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок цього відбулось влучання у Голосіївському районі та у Святошинському районі Києва", - йдеться в повідомленні.

Наразі працюють рятувальники, поліцейські та медики. Слідчі та криміналісти збирають доказові матеріали воєнного злочину.

"Станом на 08.40 відомо про трьох потерпілих у Святошинському районі, яким надається необхідна медична допомога. Також внаслідок вибуху п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено. Разом з тим, пошкоджені фасади будинків, які знаходяться поряд", - додали правоохоронці.

Читайте: Росіяни гатили по Києву всім - від "шахедів" до крилатих ракет. Влучили "Кинджалом", - КМВА







