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Новини Війна
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Остін закликав Ізраїль долучитися до "архітектури безпеки" і надати допомогу Україні

остін

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав Ізраїль долучитися до "світової архітектури безпеки" і надати допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, Штати стурбовані розширенням стратегічного партнерства Ірану з Росією, у тому числі використанням іранських безпілотників для вбивства цивільних осіб в Україні.

Очільник Пентагону також зазначив, що зараз Ізраїль надає корисну гуманітарну підтримку Україні, але цього недостатньо.

"Ми закликаємо всіх наших союзників і партнерів активізуватися в цей переломний момент історії. Країни доброї волі повинні терміново зробити все можливе, щоб допомогти Україні боротися за свою свободу. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження інтеграції Ізраїлю в регіональну архітектуру безпеки", - сказав Остін.

Водночас Галант заявив, що Ізраїль докладає всіх зусиль, аби допомогти Україні.

"Ми докладаємо всіх зусиль у координації зі США, щоб допомогти уряду України захистити свій народ, і ми робимо це, усвідомлюючи, які інтереси Ізраїлю в регіоні", - додав він.

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Автор: 

Ізраїль (1659) Іран (2070) росія (66104) США (23426) Остін Ллойд (521)


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Хай би своїми безпілотниками поділились вони в них класні.
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10.03.2023 09:22 Відповісти
Ізраїлю вже пора прокинутися від своєї хворобливої прихильності до рашкі, тому що в союзі з іраном вони можуть стерти його з землі за дуже невеликий проміжок часу...
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10.03.2023 09:25 Відповісти
до речі,мусульмани-сунніти переконані,що шиїти.....це маріонетки юдеїв....
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10.03.2023 10:29 Відповісти
це ж євреї, в них взимку снігу не випросиш а ви про набої...
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10.03.2023 09:34 Відповісти
Зараз знищення росії стає вигідною справою для Ізраїлю, бо в них накольвується вигідний контракт з Італією щодо постачанні туди ізраїльського газу. Тому саме зараз вони ще й як можуть почати надавати і військову допомогу
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10.03.2023 09:42 Відповісти
Архітектур безпеки Ізраїлю вже спроектована і збудована руками таких,як Яша Кедмі.Вассерман,Рабіновіч,Табачнік та десятків "російсько-українських" аферистів та пройдисвітів з ізраїльськими паспортами. т.з.олігархів. І місце України в цій архітектурі -це джерело викачування ресурсів з гоїв та запасний Ізраїль,куди можна бути переселити ізраїльтян,якщо арабам вийде згорнути Ізраїль в море....
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10.03.2023 10:28 Відповісти
Остин конечно говорит о Военной Помощи Украине.

Израильское вооружение одно из лучших в мире. Они имеет большой боевой опыт. Существует много чисто израильских техник тренировок и ведения боя.

Но Израиль «молчит»…

Красноречиво молчит. Занимает « нейтральную позицию».
Своя рубашка ближе к телу…
Свои интересы.

хотя Украина всегда открывала свои двери для еврейского сообщества.
Поддерживала многие израильские программы в Украине.

Много израильских граждан заработали в Украине свои состояния ( и это еще мягко сказано).

Но факт есть факт- Израиль избегает публичной помощи Украине.

В непубличную помощь трудно поверить, даже принимая во внимание, что многие члены «высшего эшелона власти Украины являются этническими евреями…
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10.03.2023 13:53 Відповісти
 
 