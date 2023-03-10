Остін закликав Ізраїль долучитися до "архітектури безпеки" і надати допомогу Україні
Міністр оборони США Ллойд Остін закликав Ізраїль долучитися до "світової архітектури безпеки" і надати допомогу Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За його словами, Штати стурбовані розширенням стратегічного партнерства Ірану з Росією, у тому числі використанням іранських безпілотників для вбивства цивільних осіб в Україні.
Очільник Пентагону також зазначив, що зараз Ізраїль надає корисну гуманітарну підтримку Україні, але цього недостатньо.
"Ми закликаємо всіх наших союзників і партнерів активізуватися в цей переломний момент історії. Країни доброї волі повинні терміново зробити все можливе, щоб допомогти Україні боротися за свою свободу. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження інтеграції Ізраїлю в регіональну архітектуру безпеки", - сказав Остін.
Водночас Галант заявив, що Ізраїль докладає всіх зусиль, аби допомогти Україні.
"Ми докладаємо всіх зусиль у координації зі США, щоб допомогти уряду України захистити свій народ, і ми робимо це, усвідомлюючи, які інтереси Ізраїлю в регіоні", - додав він.
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Израильское вооружение одно из лучших в мире. Они имеет большой боевой опыт. Существует много чисто израильских техник тренировок и ведения боя.
Но Израиль «молчит»…
Красноречиво молчит. Занимает « нейтральную позицию».
Своя рубашка ближе к телу…
Свои интересы.
хотя Украина всегда открывала свои двери для еврейского сообщества.
Поддерживала многие израильские программы в Украине.
Много израильских граждан заработали в Украине свои состояния ( и это еще мягко сказано).
Но факт есть факт- Израиль избегает публичной помощи Украине.
В непубличную помощь трудно поверить, даже принимая во внимание, что многие члены «высшего эшелона власти Украины являются этническими евреями…