У Старобільську окупанти складають списки покинутих будинків, щоб заселити туди росіян

У тимчасово окупованому Старобільську, що на Луганщині, окупанти під виглядом перевірки лічильників газу складають списки покинутих квартир та домів, щоб згодом заселити туди росіян.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі Луганської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У Старобільську добре себе почувають працівники міськгазу. Вони почали ходити для звірки даних лічильників, паралельно складаючи списки помешкань, де ніхто не живе, щоб заселяти в квартири та будинки росіян та мародерити", - сказано в повідомленні.

Також згадується Рубіжне: "Військові рф виселяють людей з перших поверхів, техніку залишають у кварталах, люди вимушені продавати консервацію аби вижити". Людей виселяють, взамін не пропонуючи нічого.

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