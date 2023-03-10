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У Старобільську окупанти складають списки покинутих будинків, щоб заселити туди росіян

луганщина

У тимчасово окупованому Старобільську, що на Луганщині, окупанти під виглядом перевірки лічильників газу складають списки покинутих квартир та домів, щоб згодом заселити туди росіян.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі Луганської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У Старобільську добре себе почувають працівники міськгазу. Вони почали ходити для звірки даних лічильників, паралельно складаючи списки помешкань, де ніхто не живе, щоб заселяти в квартири та будинки росіян та мародерити", - сказано в повідомленні.

Також згадується Рубіжне: "Військові рф виселяють людей з перших поверхів, техніку залишають у кварталах, люди вимушені продавати консервацію аби вижити". Людей виселяють, взамін не пропонуючи нічого.

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окупація (6751) Старобільськ (21) Луганська область (4892)


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инфармацыя - просто афигеть... ну просто вчасно та на часи... пипец...
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10.03.2023 10:07 Відповісти
Бажано всіх ******* в один будинок засилити.
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10.03.2023 10:10 Відповісти
Треба брати приклад.
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10.03.2023 10:11 Відповісти
переконана, що "поселяться" вони там ненадовго!
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10.03.2023 10:19 Відповісти
А потім буде традиційне скиглення про - здесь так уютно, па дамашнєму, я нє хачю уєзжать !!!
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10.03.2023 10:19 Відповісти
.

щоб ви всi передохли, кацапо-ординськi вилупки !
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10.03.2023 10:39 Відповісти
На усіх деокупованих теріторіях необхідно буде провести фільтраційні заходи і на понаїхавших москаликів накласти штрафи у 50000 доларів. Хто не в спромозі заплатити зобов"язані відпрацювати у трудових таборах, а вже після депортувати.
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10.03.2023 13:27 Відповісти
 
 