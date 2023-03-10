У Старобільську окупанти складають списки покинутих будинків, щоб заселити туди росіян
У тимчасово окупованому Старобільську, що на Луганщині, окупанти під виглядом перевірки лічильників газу складають списки покинутих квартир та домів, щоб згодом заселити туди росіян.
Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі Луганської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"У Старобільську добре себе почувають працівники міськгазу. Вони почали ходити для звірки даних лічильників, паралельно складаючи списки помешкань, де ніхто не живе, щоб заселяти в квартири та будинки росіян та мародерити", - сказано в повідомленні.
Також згадується Рубіжне: "Військові рф виселяють людей з перших поверхів, техніку залишають у кварталах, люди вимушені продавати консервацію аби вижити". Людей виселяють, взамін не пропонуючи нічого.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
щоб ви всi передохли, кацапо-ординськi вилупки !