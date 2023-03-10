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Новини Агресія Росії проти України
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У Криму рашисти будують оборонну лінію "нестандартно та асиметрично"

аксьонов

Окупанти зводять у Криму фортифікаційні споруди. За словами фейкового губернатора півострова Сергія Аксьонова, будівництво йде за планом, але "нестандартно".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ. 

"Все за планом рухається. І насправді ми там діємо нестандартно. Тема така, що в публічному полі максимально розкрита бути не може, але можу сказати, що ми з урахуванням усього досвіду бойових дій діємо нестандартно, асиметрично, можна сказати", - заявив Аксьонов.

Офіційно про будівництво фортифікаційних споруд на півострові окупаційна влада заявила у лютому цього року. Але за даними інших джерел, роботи з будівництва почалися ще з осені 2022 року. 

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Автор: 

Крим (14192) оборона (4832) Аксьонов Сергій (225)


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Топ коментарі
+6
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10.03.2023 10:25 Відповісти
+3
І саме тому перекопали всі пляжі? Точно асиметрично! Але від рептилоїдобандерівців це не допоможе - їх марсіянобандерівці зі своїх літаючих тарілок десантом висадять відразу в Симферополі!
Сказали б чесно - пилимо бабло, поки є можливість красти!
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10.03.2023 10:13 Відповісти
+3
Та хоч стандартно, хоч нестандартно, хоч симетрично, хоч несиметрично. Це деталі.
Суть не в цьому. Суть у тому, що Програма Великого Путіна йде по наростаючій - від "Київ за три дні" до "Захопите ви нарешті хоч що-небудь", від "7-місячної облоги Бахмута" до "Будівництва фортифікаційних споруд у Криму", від повітряної тривоги до Курській та Брянській областях до "Нас хрін наздоженеш"...
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10.03.2023 10:18 Відповісти
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Несиметрично та нестандартно розкрадаєте бабло?
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10.03.2023 10:09 Відповісти
Что-же проізошло?
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10.03.2023 10:09 Відповісти
Відімо, чьтото пошло нє так...
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10.03.2023 10:19 Відповісти
по мосту главное нестандартно и ассиметрично сбежать бы успеть это ГОБЛИН ТОТ еще кретин
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10.03.2023 10:21 Відповісти
Ссуться
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10.03.2023 11:54 Відповісти
аналогів нема
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10.03.2023 10:12 Відповісти
І саме тому перекопали всі пляжі? Точно асиметрично! Але від рептилоїдобандерівців це не допоможе - їх марсіянобандерівці зі своїх літаючих тарілок десантом висадять відразу в Симферополі!
Сказали б чесно - пилимо бабло, поки є можливість красти!
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10.03.2023 10:13 Відповісти
Думаю їм треба перекопати всі пляжі і мін там наставити) Тоді наш могуній флот там точно висадку десанту не почне)
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10.03.2023 10:14 Відповісти
"діємо нестандартно, асиметрично, можна сказати" - все як в параші, руки із сраки.
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10.03.2023 10:16 Відповісти
Та хоч стандартно, хоч нестандартно, хоч симетрично, хоч несиметрично. Це деталі.
Суть не в цьому. Суть у тому, що Програма Великого Путіна йде по наростаючій - від "Київ за три дні" до "Захопите ви нарешті хоч що-небудь", від "7-місячної облоги Бахмута" до "Будівництва фортифікаційних споруд у Криму", від повітряної тривоги до Курській та Брянській областях до "Нас хрін наздоженеш"...
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10.03.2023 10:18 Відповісти
Ну - "неудавшемуся замполиту военно-строительных частей" видніше (його з Сімферопольського військово-будівельного політичного училища вигнали у свій час) А вони завжди виділялися "фантазіями"
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10.03.2023 12:35 Відповісти
аксьонов, ти б, за краще, заздалегідь купив би собі місце на пристойному цвинтарі десь на Ростові-на-Дону (бо на мацкву тебе вже ніколи не пустять) замість того, аби перелопачувати землю та псувати пейзажі нашого прекрасного Криму.
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10.03.2023 10:18 Відповісти
Та в москалів все асиметричне, що лиш не роблять. Ото згадав про їх уміння:
- Що таке - голосно дзижчить, не літає, в задницю не попадає?
- Російськи малошумний літаючий апарат для потрапляння в задницю.
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10.03.2023 10:21 Відповісти
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10.03.2023 10:25 Відповісти
Хаха лохи будуют оборону.
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10.03.2023 10:26 Відповісти
У тимчасово захопленому Росією Криму так звані адміністрації почали створювати плани евакуації для співробітників. У деяких окупованих містах такі плани вже затвердили. вони не вважають, що Росія тут назавжди?
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10.03.2023 10:43 Відповісти
Звичайний російський ординський набіг...як у вілікую атєчєствєнную.
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10.03.2023 10:56 Відповісти
Стандартно - это когда говоришь и делаешь,а не стандартно - это когда не делаешь,но говоришь.В общем - все украдено до нас.
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10.03.2023 11:50 Відповісти
А не всё ли равно, какую линию ЗСУ расхерачат ?
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10.03.2023 12:15 Відповісти
На дне морском идет работа - нестандартно, стильно, молодёжно!
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10.03.2023 12:50 Відповісти
 
 