У Криму рашисти будують оборонну лінію "нестандартно та асиметрично"

Окупанти зводять у Криму фортифікаційні споруди. За словами фейкового губернатора півострова Сергія Аксьонова, будівництво йде за планом, але "нестандартно".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Все за планом рухається. І насправді ми там діємо нестандартно. Тема така, що в публічному полі максимально розкрита бути не може, але можу сказати, що ми з урахуванням усього досвіду бойових дій діємо нестандартно, асиметрично, можна сказати", - заявив Аксьонов.

Офіційно про будівництво фортифікаційних споруд на півострові окупаційна влада заявила у лютому цього року. Але за даними інших джерел, роботи з будівництва почалися ще з осені 2022 року.

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