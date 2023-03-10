У Криму рашисти будують оборонну лінію "нестандартно та асиметрично"
Окупанти зводять у Криму фортифікаційні споруди. За словами фейкового губернатора півострова Сергія Аксьонова, будівництво йде за планом, але "нестандартно".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Все за планом рухається. І насправді ми там діємо нестандартно. Тема така, що в публічному полі максимально розкрита бути не може, але можу сказати, що ми з урахуванням усього досвіду бойових дій діємо нестандартно, асиметрично, можна сказати", - заявив Аксьонов.
Офіційно про будівництво фортифікаційних споруд на півострові окупаційна влада заявила у лютому цього року. Але за даними інших джерел, роботи з будівництва почалися ще з осені 2022 року.
Топ коментарі
+6 Ksenia VB
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+3 Evgeny N
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+3 arye z.
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Суть не в цьому. Суть у тому, що Програма Великого Путіна йде по наростаючій - від "Київ за три дні" до "Захопите ви нарешті хоч що-небудь", від "7-місячної облоги Бахмута" до "Будівництва фортифікаційних споруд у Криму", від повітряної тривоги до Курській та Брянській областях до "Нас хрін наздоженеш"...
- Що таке - голосно дзижчить, не літає, в задницю не попадає?
- Російськи малошумний літаючий апарат для потрапляння в задницю.