Південно-Західна залізниця стане Центральною, на черзі обрати назву для Південної, - Федоров

Південно-західну гілку "Укрзалізниці" перейменують на Центральну, такі результати голосування в "Дії".

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо залізну українізацію. Південно-Західну та Південну гілки Укрзалізниці назвали ще за географічною прив'язкою до російської імперії. Хоча територіально вони розташовані в інших регіонах. Тому це точно треба змінювати. Ви вже обрали в Дії нову назву для Південно-Західної залізниці. Проголосували 1,1 млн українців. З них — понад 417,2 тисяч за варіант Центральна залізниця", - йдеться в повідомленні.

Федоров також заявив, що наразі можна обрати нову назву для Південної залізниці.

"Заходьте в Дію та обирайте нову назву. Там є 4 варіанти. Опитування триватиме до 17 березня", - додав міністр.

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