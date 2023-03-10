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Південно-Західна залізниця стане Центральною, на черзі обрати назву для Південної, - Федоров

укрзалізниця

Південно-західну гілку "Укрзалізниці" перейменують на Центральну, такі результати голосування в "Дії".

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо залізну українізацію. Південно-Західну та Південну гілки Укрзалізниці назвали ще за географічною прив'язкою до російської імперії. Хоча територіально вони розташовані в інших регіонах. Тому це точно треба змінювати. Ви вже обрали в Дії нову назву для Південно-Західної залізниці. Проголосували 1,1 млн українців. З них — понад 417,2 тисяч за варіант Центральна залізниця", - йдеться в повідомленні.

Федоров також заявив, що наразі можна обрати нову назву для Південної залізниці.

"Заходьте в Дію та обирайте нову назву. Там є 4 варіанти. Опитування триватиме до 17 березня", - додав міністр.

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Автор: 

перейменування (586) Укрзалізниця (6906) Федоров Михайло (887) Дія (1142)


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Топ коментарі
+5
тому що це тягнулося ще с часів срср, для срср наш центр це південний захід...
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10.03.2023 10:52 Відповісти
+4
Південна - ЧЕРНОМОРСЬКА
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10.03.2023 10:50 Відповісти
+4
А ви себе поставьте на місто мандрівника із ЕС . ( Україна може заробляти на туризмі великі гроши ) . Ось він по мапе вияснив, що йому потрібно ДЕСЬ ПОРЯД З Харковом , а зализниця - слобожанська. Вже РЕБУС . Европейці ледачи- ребусов не *******

Україна мае відкритися для краін ЕС . Спочатку ідуть мандрівники , вони знаемятся з країною, заводять друзів. І тількі потім іде бізнес в Україну. А ось Зе с арахаміей цього не прняли і почали одразу НЯНЬ НАЗНАЧАТИ
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10.03.2023 11:30 Відповісти
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От ніколи не доганяв, чому південною залізницею є Харківська, а не Одеська...
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10.03.2023 10:47 Відповісти
тому що це тягнулося ще с часів срср, для срср наш центр це південний захід...
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10.03.2023 10:52 Відповісти
Ще з царської рашки ця назва.
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10.03.2023 10:53 Відповісти
Само собою, тільки от в Харкові залізницю відкрили значно пізніше, ніж у Одесі...
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10.03.2023 11:00 Відповісти
Це з російської імперії ще, але прикол в тому, що першою на території України була залізниця Балта-Одеса - зерно і цукор в порт возити... То Одеса ніби як південніша за Харків, а в Харків ж значно пізніше протягнули залізницю.
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10.03.2023 10:58 Відповісти
через харків йшла залізниця на кавказ...може тому і південна
----------------
У 1861 році збудовано першу в Україні залізницю Львів-Перемишль.
У 1859 році почалося прокладання колії з Перемишля до Львова протяжністю 97,6 км.
----------------
4 травня 1863 року державним коштом почалося будівництво лінії Одеса - Балта
довжиною 213 км, а у січні 1865 року на ній відкрився рух поїздів.
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10.03.2023 11:24 Відповісти
Я мав на увазі, першою на території України, захопленій московською імперією...
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10.03.2023 11:27 Відповісти
ну, і хто б мав іще здогадуватись, який прихований зміст там мається на увазі та скрито за написаним ) ) )
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10.03.2023 11:37 Відповісти
Тому що відносно Москви Харків - це Південь
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10.03.2023 12:22 Відповісти
Так Одеса - тим більше південь...
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10.03.2023 12:27 Відповісти
"Умом Россию не понять" Коли імператору запропонували проїхаться побудованою до Царського Села залізницею то подали не пасжирські вагони а вантажні платформи На них завантажили царські карети і закріпили на платформах Коней загнали у товарні вагони Імператор з сім"єю та почтом сіли у карети і так поїхали Коротше кажучи - розпрягання та завантаження зайняло вдвічі більше часу ніж сама поїздка!
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10.03.2023 12:48 Відповісти
Південна - ЧЕРНОМОРСЬКА
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10.03.2023 10:50 Відповісти
чорноморська це вже існуюча одеська...
----------------------------
південно-західна - київська
південна - харківська
----------------------------
придніпровська, львівська та донецька зберігають свої назви
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10.03.2023 11:09 Відповісти
Я важаю що у назвах мае бути регион до якого ідуть із Киева. Значит - харківська
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10.03.2023 11:12 Відповісти
окрім просто зміни назв, українська залізниця не має бути обовязково києвоцентричною...
із заходу на південь чи схід, до харкова не обовязково їхати через київ...
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10.03.2023 11:19 Відповісти
А ви себе поставьте на місто мандрівника із ЕС . ( Україна може заробляти на туризмі великі гроши ) . Ось він по мапе вияснив, що йому потрібно ДЕСЬ ПОРЯД З Харковом , а зализниця - слобожанська. Вже РЕБУС . Европейці ледачи- ребусов не *******

Україна мае відкритися для краін ЕС . Спочатку ідуть мандрівники , вони знаемятся з країною, заводять друзів. І тількі потім іде бізнес в Україну. А ось Зе с арахаміей цього не прняли і почали одразу НЯНЬ НАЗНАЧАТИ
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10.03.2023 11:30 Відповісти
вище написав, як назвати, щоб усі понімали...і наші, і німці
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10.03.2023 11:39 Відповісти
Чим би дитина не бавилась, аби не плакала!
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10.03.2023 10:50 Відповісти
Кракеновська.
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10.03.2023 10:52 Відповісти
Дебіли ************ голосування в Фсбешній "Дії".
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10.03.2023 10:54 Відповісти
Як на мене, це просто привід розпиляти бабло. Якщо ми дійсно йдемо шляхом дерусифікації, то давно треба було зробити Укрзалізницю єдиною і відмовитися від совкового атавізму поділу на регіональні залізниці, який крім України зберігся лише на московії на залізницях країни-агресора. У жодній іншій країні колишнього совка такого немає, навіть у Казахстані, де протяжність залізниць не менша, ніж у нас. Тим більше, Україна за Конституцією, є УНІТАРНОЮ державою, а не федеративною чи ще якоюсь. Отже, адміністративний устрій Укрзалізниці має відповідати Конституції України (бути унітарним) і не порушувати її.

З цього випливає, що перейменовувачі регіональних залізниць замість того, аби очистити Укрзалізницю від пережитків совка і рускава міра зробивши її єдиною і ліквідувавши поділ на регіональні залізниці, консервують совково-рашистський устрій всередині Укрзалізниці, але змінивши при цьому вивіску і лицемірно назвавши це "дерусифікацією". Чому це не є дерусифікацією за своїм глибинним змістом, я написав у попередньому абзаці.
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10.03.2023 10:57 Відповісти
Служба приставов Казахстана сообщила, что имущество ЦЭНКИ (Центра по эксплуатации наземной космической инфраструктуры), размещенное в Казахстане, арестовано.

Компании, которая является дочерней для государственного Роскосмоса, запрещено выводить материальные ценности и активы из Казахстана. Запрет на выезд распространился и на главу подразделения, - до окончания следственных действий он не может покидать Казахстан.
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10.03.2023 11:02 Відповісти
Це і є один з елементів дерусифікації.
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10.03.2023 12:56 Відповісти
Нісенітниця
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10.03.2023 10:58 Відповісти
Мовчати!!
Це "НА ЧЕРЗІ І НА ЧАСІ" !!!!!!!!!
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10.03.2023 12:02 Відповісти
Перейменування це круто!!!це додасть швидкості пртягам , комфорту пасажирам, ось тепер зажівєм , зєлєнскій маладєц.
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10.03.2023 11:02 Відповісти
- Дорогой товарищ пассажир, в дороге надо быть внимательным. Железная дорога - это точность, это комфорт, это чистота. ©
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10.03.2023 13:34 Відповісти
Ото роботу собі вигадали!
Центральна, так центральна. А далі:
На сході - Слобожанська
На півночі - Поліська
На півдні - таврійська
На заході - Галицька.

Все! Нашо вигадувати велосипед?
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10.03.2023 11:03 Відповісти
Лепше по назвам міст , тому що УКРАЇНА- це Европа. Завтра вступимо до ЕС , і будуть европейці , які масово поїдуть кушати борщ , стояти у ступору перед назвами ,
А харківська , Львівська- одразу зрозумило з чим їдять
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10.03.2023 11:16 Відповісти
что за бред? люди смотрят по названию рейса, а не по региону железной дороги
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10.03.2023 13:23 Відповісти
в сша министр транспорта акции "равенство для черных на транспорте" проводит, пока у него поезда с химикатами горят с угрозой огромной экокатастрофы, а у нас во время войны минцифры голосовалки за переименование железной дороги проводит. вот уж и правда важными делами занят. небось еще и из бюджета баблишко на это потратили.
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10.03.2023 11:12 Відповісти
Ви пропонуєте ФЕДОРОВУ Тєж в України для черних равенство проводити ? Так для цього треба черних завезти
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10.03.2023 11:18 Відповісти
я про то, что мир сошел с ума. и люди на своих высокопоставленных должностях занимаються абычем, но не действительно своей работой.
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10.03.2023 11:21 Відповісти
Ну назви ж пора систематизувати - це теж підготовка до вступу у ЕС.
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10.03.2023 11:23 Відповісти
А ЄС також під Україну підмазується?
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10.03.2023 13:51 Відповісти
"люди на своих высокопоставленных должностях" давно відірвані від реального життя більшості населення, тому у них скумбрія по вісім і яйця по сімнадцять. Вони навіть не розуміють що не так, коли їх тикають носом в реальність. Для людей, котрі за вечерю витрачають більше, ніж отримує людина с середнім прибутком за місяць, це вище їх розуміння. Тому вони спокійно підвищують тарифи та податки.
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10.03.2023 11:42 Відповісти
Это сейчас тренд. Все занимаются переименованиями, делать же больше нечего. Этот зализничный мухомор рыжий что-ли.
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10.03.2023 11:26 Відповісти
Таврійська замість південної буде найкращим варіантом. Крим же теж Таврія )
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10.03.2023 11:34 Відповісти
Якби Ви трохи уважніше прочитали повідомлення, або подивилися би де зараз знаходиться "Південна залізниця" тоді б Ви не пропонували їй назву "Таврійська" тому що до Таврії звідти далеченько.
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10.03.2023 12:03 Відповісти
Ну, нарешті, добре, що перейменують. Аж не віриться. Я з 90-х років писав у Київ до багатьох керівників, від кого це залежало, про це необхідне перейменування в незалежній Україні цих імперсько-радянських назв Південно-Західної і Південної залізниць. На все чесно отримував письмові відповіді - різні відмовки, які зводилися , в основному, до відсутності коштів. А коли мені вже написали, що коштів нема, бо треба добудувати і запустити тунель в Карпатах, то я вже зрозумів, що наших ледачих прокацапських хохлів у керівництві нічим не перепреш. І тунель побудували, і знову роки пройшли, а залізниці так і не перейменували. Але, сподіваюсь, вже дочекався.
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10.03.2023 12:57 Відповісти
ага. теперь же деньги есть. и девать их больше некуда. надо ж западное бабло как то распиливать во воемя войны. минцифры тоже харчеваться хочет
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10.03.2023 13:29 Відповісти
Що тут іще думати? Слобідська залізниця, бо на землях Слобожанщини!
А на півдні - Таврійська залізниця на території Таврійського півострова, і прилеглих східної частини Херсонської і західної частини Запорізької областей. Все!
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10.03.2023 15:27 Відповісти
 
 