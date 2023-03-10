Південно-Західна залізниця стане Центральною, на черзі обрати назву для Південної, - Федоров
Південно-західну гілку "Укрзалізниці" перейменують на Центральну, такі результати голосування в "Дії".
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо залізну українізацію. Південно-Західну та Південну гілки Укрзалізниці назвали ще за географічною прив'язкою до російської імперії. Хоча територіально вони розташовані в інших регіонах. Тому це точно треба змінювати. Ви вже обрали в Дії нову назву для Південно-Західної залізниці. Проголосували 1,1 млн українців. З них — понад 417,2 тисяч за варіант Центральна залізниця", - йдеться в повідомленні.
Федоров також заявив, що наразі можна обрати нову назву для Південної залізниці.
"Заходьте в Дію та обирайте нову назву. Там є 4 варіанти. Опитування триватиме до 17 березня", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
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У 1861 році збудовано першу в Україні залізницю Львів-Перемишль.
У 1859 році почалося прокладання колії з Перемишля до Львова протяжністю 97,6 км.
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4 травня 1863 року державним коштом почалося будівництво лінії Одеса - Балта
довжиною 213 км, а у січні 1865 року на ній відкрився рух поїздів.
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південно-західна - київська
південна - харківська
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придніпровська, львівська та донецька зберігають свої назви
із заходу на південь чи схід, до харкова не обовязково їхати через київ...
Україна мае відкритися для краін ЕС . Спочатку ідуть мандрівники , вони знаемятся з країною, заводять друзів. І тількі потім іде бізнес в Україну. А ось Зе с арахаміей цього не прняли і почали одразу НЯНЬ НАЗНАЧАТИ
З цього випливає, що перейменовувачі регіональних залізниць замість того, аби очистити Укрзалізницю від пережитків совка і рускава міра зробивши її єдиною і ліквідувавши поділ на регіональні залізниці, консервують совково-рашистський устрій всередині Укрзалізниці, але змінивши при цьому вивіску і лицемірно назвавши це "дерусифікацією". Чому це не є дерусифікацією за своїм глибинним змістом, я написав у попередньому абзаці.
Компании, которая является дочерней для государственного Роскосмоса, запрещено выводить материальные ценности и активы из Казахстана. Запрет на выезд распространился и на главу подразделения, - до окончания следственных действий он не может покидать Казахстан.
Це "НА ЧЕРЗІ І НА ЧАСІ" !!!!!!!!!
Центральна, так центральна. А далі:
На сході - Слобожанська
На півночі - Поліська
На півдні - таврійська
На заході - Галицька.
Все! Нашо вигадувати велосипед?
А харківська , Львівська- одразу зрозумило з чим їдять
А на півдні - Таврійська залізниця на території Таврійського півострова, і прилеглих східної частини Херсонської і західної частини Запорізької областей. Все!