Протести у Грузії: парламент офіційно відкликав закон про іноагентів
Парламент Грузії в п’ятницю на пленарному засіданні проголосував проти ухвалення законопроєкту про іноземних агентів, офіційно відкликавши його.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Як зазначається, засідання відбулося за лічені хвилини, без будь-яких коментарів.
У Тбілісі 7-9 березня відбулися багатотисячні акції протесту проти закону про іноагентів, під час яких сталися сутички поліції та маніфестантів.
Топ коментарі
+14 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар10.03.2023 11:25 Відповісти Посилання
+10 Corvus Albus #551961
показати весь коментар10.03.2023 11:28 Відповісти Посилання
+10 Ksenia VB
показати весь коментар10.03.2023 11:32 Відповісти Посилання
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Це точна копія срасійського закону.
Такий був момент для свргнення проросійської влади. Мабудь наступний момент буде вже років через 10
P.S. К московитам это не относится...рабы,однозначно..
https://www.youtube.com/watch?v=BG70IedunME&t=14s