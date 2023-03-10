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Протести у Грузії: парламент офіційно відкликав закон про іноагентів

грузія

Парламент Грузії в п’ятницю на пленарному засіданні проголосував проти ухвалення законопроєкту про іноземних агентів, офіційно відкликавши його.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, засідання відбулося за лічені хвилини, без будь-яких коментарів.

У Тбілісі 7-9 березня відбулися багатотисячні акції протесту проти закону про іноагентів, під час яких сталися сутички поліції та маніфестантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опозиція на акції протесту в Грузії вимагає відставки уряду та дострокових виборів

Автор: 

Грузія (1852) законопроєкт (3624) протест (2407)


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Топ коментарі
+14
Братам грузинам-респект.Повикидайте взагалі все лапотне смердюче лайно зі своєї країни...
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10.03.2023 11:25 Відповісти
+10
В цьому фото буквально все..

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10.03.2023 11:28 Відповісти
+10
Була інфа ніби наша зРада скопіпастила той самий законопроект і вже мала виносити його в сесійну залу. Але тут трапились протести в Грузії...
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10.03.2023 11:32 Відповісти
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Братам грузинам-респект.Повикидайте взагалі все лапотне смердюче лайно зі своєї країни...
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10.03.2023 11:25 Відповісти
если бы это было так просто. В Украине чистить и чистить территорию.
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10.03.2023 11:41 Відповісти
В цьому фото буквально все..

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10.03.2023 11:28 Відповісти
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10.03.2023 12:21 Відповісти
Була інфа ніби наша зРада скопіпастила той самий законопроект і вже мала виносити його в сесійну залу. Але тут трапились протести в Грузії...
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10.03.2023 11:32 Відповісти
Цікаво . А Ссилка е на інфу? Що ЛЕРОС говорить ?
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10.03.2023 11:36 Відповісти
Не знаю хто говорить. Але хіба раніше не копіпастили срасіянське законодавство.
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10.03.2023 11:49 Відповісти
З перекладом на росіянську ?
Це точна копія срасійського закону.
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10.03.2023 11:50 Відповісти
Заявлять можна що-завгодно! Тут вже викладали порівняльний аналіз обох законів : "небо і земля"
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10.03.2023 12:08 Відповісти
ВР признає його цього тиждня. Для Єрмак перешкод у ВР немає !
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10.03.2023 12:28 Відповісти
Грузини могли би політичний ультиматум видвинути- кабмін у відставку за такий закон чи парламент розпустити
Такий був момент для свргнення проросійської влади. Мабудь наступний момент буде вже років через 10
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10.03.2023 11:35 Відповісти
Грузіни це не українці. Вони вже вимагають щоб парламент йшов !
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10.03.2023 12:29 Відповісти
Kazetca opozicija uze potrebovali smenu provitelstva i rospusk parlamenta..., kak i budut prodalzat mitingi.
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10.03.2023 14:29 Відповісти
Подобные протесты должны приводить как минимум к отставкам, а лучше к полной перезагрузке власти. Прокацапская шобла в Грузии возьмет паузу, пересидит, учтет ошибки и задавит несогласных репрессиями.
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10.03.2023 11:41 Відповісти
Вот что Майдан животворящий делает...
P.S. К московитам это не относится...рабы,однозначно..
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10.03.2023 11:55 Відповісти
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10.03.2023 13:08 Відповісти
Московский сапог: грузинские "слуги народа" бранят Майдан, считают премии и лебезят перед окурком
https://www.youtube.com/watch?v=BG70IedunME&t=14s
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10.03.2023 13:20 Відповісти
ви думаете надовго..влада там гнила.. не люди... так само і в нас..про ті самі закони мріють
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10.03.2023 14:35 Відповісти
 
 