Протести у Грузії: парламент офіційно відкликав закон про іноагентів

Парламент Грузії в п’ятницю на пленарному засіданні проголосував проти ухвалення законопроєкту про іноземних агентів, офіційно відкликавши його.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, засідання відбулося за лічені хвилини, без будь-яких коментарів.

У Тбілісі 7-9 березня відбулися багатотисячні акції протесту проти закону про іноагентів, під час яких сталися сутички поліції та маніфестантів.

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