На Херсонщині поліція виявила поховання чоловіка, якого закатували російські військові
У Брускинському Великоолександрівської громади Херсонської області поліція виявила поховання 63-річного чоловіка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.
"Під час проведення стабілізаційних заходів у с.Брускинське Великоолександрівської громади на місцевому цвинтарі поліцейські виявили захоронення 63-річного місцевого жителя. Попередньо встановлено, що наприкінці вересня минулого року під час окупації населеного пункту чоловіка закатували російські військові", - йдеться в повідомленні.
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