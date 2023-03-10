На Херсонщині поліція виявила поховання чоловіка, якого закатували російські військові

У Брускинському Великоолександрівської громади Херсонської області поліція виявила поховання 63-річного чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.

"Під час проведення стабілізаційних заходів у с.Брускинське Великоолександрівської громади на місцевому цвинтарі поліцейські виявили захоронення 63-річного місцевого жителя. Попередньо встановлено, що наприкінці вересня минулого року під час окупації населеного пункту чоловіка закатували російські військові", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На деокупованій території Харківщини виявили 21 катівню