У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів Києва застосовано стабілізаційні відключення, - ДТЕК

У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів відбуваються відключення згідно зі стабілізаційними графіками.

Про це повідомляє ДТЕК у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.



Тому за командою "Укренерго" були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві без тепла залишаються 30% споживачів, - КМВА