У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів Києва застосовано стабілізаційні відключення, - ДТЕК
У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів відбуваються відключення згідно зі стабілізаційними графіками.
Про це повідомляє ДТЕК у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.
Тому за командою "Укренерго" були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті", - йдеться в повідомленні.
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