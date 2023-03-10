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У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів Києва застосовано стабілізаційні відключення, - ДТЕК

електроенергія,київ

У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів відбуваються відключення згідно зі стабілізаційними графіками.

Про це повідомляє ДТЕК у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Тому за командою "Укренерго" були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві без тепла залишаються 30% споживачів, - КМВА

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Київ (19672) ДТЕК (1985) відключення світла (1097)


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