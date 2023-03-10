УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11146 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 188 32

На 10% знизився рівень вживання російської мови, - опитування. ІНФОГРАФІКА

мова

Минулого року суттєво змінилася мовна ситуація в Україні. У 2022 році рівень вживання російської мови знизився майже на 10%.

Про це свідчать результати опитування, яке було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

"Мовна ситуація в Україні змінилася досить суттєво. Зросла частка вживання української мови й зросла частка українців, які вважають українську мову своєї рідною. Якщо ми порівнюватимемо з 2021 роком, то тоді показник вживання української мови вдома становив 64%, а у 2022 році він становив 71%. Водночас рівень вживання російської мови знизився на майже 10%", - йдеться в повідомленні.

На 10% знизився рівень вживання російської мови, - опитування 01

Російська мова досі є поширено. у повсякденному спілкуванні мешканців міст Півдня та Сходу України. Проте жителі селищ та сіл здебільшого україномовні.

На 10% знизився рівень вживання російської мови, - опитування 02

"Зросла й частка громадян, які вважають українську мову рідною. Якщо у 2021 році частка населення, котра вважала українську мову рідною, становила 77%, то за рік вона зросла до 87%. При цьому українська мовна ідентичність переважає в усіх регіонах України", - зазначають соціологи.

На 10% знизився рівень вживання російської мови, - опитування 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 33 % киян перейшли на українську мову під час повномасштабної війни, - опитування в застосунку "Київ Цифровий"

Автор: 

Демініціативи (82) опитування (1970) українська мова (836) Центр Разумкова (209)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
рівнень вживання в Україні апсолюно штучного кацапського недо-язіка має впасти до нуля !!!
показати весь коментар
10.03.2023 13:05 Відповісти
+19
Мова окупанта поступово і невідворотно стає маргінальною в Україні. Бо державна мова то є мова еліти, тобто вільних громадян, тоді як меншовартісне бидло за рабською звичкою послуговується мовою окупанта, підкреслюючи тим самим свій маргінальний антиукраїнський статус.
показати весь коментар
10.03.2023 13:08 Відповісти
+18
Всього то...
Певно мали кацапи стріляли і знищували.
показати весь коментар
10.03.2023 13:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всього то...
Певно мали кацапи стріляли і знищували.
показати весь коментар
10.03.2023 13:04 Відповісти
рівнень вживання в Україні апсолюно штучного кацапського недо-язіка має впасти до нуля !!!
показати весь коментар
10.03.2023 13:05 Відповісти
Мова окупанта поступово і невідворотно стає маргінальною в Україні. Бо державна мова то є мова еліти, тобто вільних громадян, тоді як меншовартісне бидло за рабською звичкою послуговується мовою окупанта, підкреслюючи тим самим свій маргінальний антиукраїнський статус.
показати весь коментар
10.03.2023 13:08 Відповісти
ну так !!! цей дибільний, апсолютно штучний кацапській недо-язік потрібен в Україні тільки для однієї мети - допитувати полонених кацапів окупантів та місцевих запроданців-колоборантів !!! усе решта нах*й ...
показати весь коментар
10.03.2023 13:16 Відповісти
полонені кацапи з переляку не тільки розуміють, але і намагаються розмовляти українською!
показати весь коментар
10.03.2023 16:15 Відповісти
«Путін неодноразово заявляв: де є російська мова - там «русский мир»
показати весь коментар
10.03.2023 13:14 Відповісти
Так это же путин заявлял, а не сами русскоязычные люди. Они то причём? Война не из-за них началась, а из-за амбиций россиян. Ну и их президента конечно.
показати весь коментар
10.03.2023 15:26 Відповісти
Кожний русскаязичьний це путін.
показати весь коментар
17.05.2025 08:45 Відповісти
Цій фразі більше як 150 років, ***** її просто повторює.
показати весь коментар
10.03.2023 15:45 Відповісти
Мало, дуже мало. Украінці? Яка москальська мова? Ви що юшки з риби наїлися чи що
показати весь коментар
10.03.2023 13:15 Відповісти
Цього недостатньо. Рівень язичників ще надто високий.
показати весь коментар
10.03.2023 13:17 Відповісти
Це вже кацапофобство?
показати весь коментар
10.03.2023 13:34 Відповісти
Це зараз головна проблема України?
Стандартне та банальне вкидання для відволікання уваги від головної проблеми. І судячи з коментарів "піпл хаває".
показати весь коментар
10.03.2023 13:47 Відповісти
какаявамразніцанакакомязикєразгаварівать?
показати весь коментар
10.03.2023 13:50 Відповісти
Від чого тебе українська мова відволікає, валянку? Від балалайки і млинців з лопати?
показати весь коментар
10.03.2023 21:09 Відповісти
Денацифікація пройшло успішно
показати весь коментар
10.03.2023 14:07 Відповісти
Це ваші слова, а не мої. Я говорив про інше.
Зауважу, що всі топ-корупціонери, зрадники та сепари чудово володіють мовою.
показати весь коментар
10.03.2023 14:10 Відповісти
Яке відношення має корупція до мови? Що це за нікчемна спроба маніпулювати та підміняти поняття? З своєю логікою можеш сходити до французів і штовхати промови: у вас у владі є корупціонери, отже говоріть якою хочете, чого ви вчепились в свою рілну французьку? Або розкажи таку ж маячню полякам, угорцям та румунам вони тебе в дурці зачинять або пошлють подалі. Мене от що цікавить: тобі за захист кацаплячої говірки кацапи зоч щось платять, чи ти корисний меншовартісний дурник?
показати весь коментар
10.03.2023 15:58 Відповісти
У французів, поляків, румун хтось розгойдує мовне питання? Твої приклади - повз касу.
"...тобі за захист кацаплячої говірки ..."
А тобі за брехню платять? Де я виступав проти української мови? Де я захищав російську мову? Не треба видавати свої думки за мої. Твій пост тільки підтверджує мою думку про те, як легко маніпулювати елехторатом: Вкидаєш "мовне питання" і... елехторат твій, забувши про головну проблему України.
показати весь коментар
10.03.2023 16:17 Відповісти
А знаєш чому ніхто не розгойдує? Бо в них є своя мова і її вони відстоюють, а в таких як ти постійно розгойдується малороський човен щойно йде заклик на захист української мови та позбуття окупанської говірки. У таких як ти завжди коли йде мова про захист української мови чутно: ой, та хіба це головне є ж більш важливі проблеми, які там у вас постійно такі надважливі проблеми? Невчасно прибраний сніг? Що значить де ти захищав кацапську мову? А для чого ти тоді намагаєшся маніпулювати прирівнюючи корупцію до мови та говориш про зрадників які володіють українською мовою, хіба не для того щоб захисти москворотів? Чомусь при цьому мовчок, що більшість зрадників якраз москвороти. Тепер тут розповідаєш: я не я і хата не моя, коли на твою прутню не повелися.
показати весь коментар
10.03.2023 22:08 Відповісти
Що ти верзеш? Хто там що "відстоював"? Навіщо? У Франції хтось століттями знищував французьку мову? Ще раз: Всі твої приклади - повз касу.
"прирівнювання корупції та мови" відбувається тільки в твоїй хворій уяві. Я говорив про те, що є головна проблема України та другорядні проблеми. Але вам, "упоротим", цього зрозуміти не дано. У вас перед носом покрутили мовною морквиною і ви вже нічого не бачите навколо. І це при тому, що "мовна проблема" в Україні існує лише у запалених мізках москалів... і таких, як ти.
показати весь коментар
11.03.2023 12:57 Відповісти
Тобто твої ж, наведені як приклад, слова не являються доказом ще покричи: ти все брешеш . Якщо ти сам себе вважаєш порожні місцем, то я не бачу сенсу розмовляти з ніким.
показати весь коментар
11.03.2023 16:23 Відповісти
Твоя фсбшна методичка про україномовних покидьків і москворотих героїв надто тупа та застаріла, валянку, тому поза межами московії не працює.
показати весь коментар
10.03.2023 21:14 Відповісти
"На 10% знизився рівень вживання російської мови, - опитування. "

Агов громадяни, наша русофобія недостатня.
показати весь коментар
10.03.2023 14:11 Відповісти
Значна частина моїх російськомовних друзів після 24 лютого перейшли на ураїнську.
показати весь коментар
10.03.2023 15:16 Відповісти
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Люди разговаривают на том языке, на каком им удобнее. Если с детства научили украинскому - будет говорить на украинском, а если русскому - на русском языке. Использовать русский язык - не означает звать РФ в Украину или тем более поддерживать политику путина
показати весь коментар
10.03.2023 15:24 Відповісти
Никто столько не сделал для становления современной украинской нации, самоидентичности и роста патриотизма - как путин. Это факт... Вопрос только почему?! Нужно на государственном уровне вкладываться в развитие украинской культуры, причем современной, а не только прошлой.
Молодежь - вот будущее, и язык должен стать модным, престижным, должен зацепить их, а иначе через 10-20 лет всё опять вернётся туда же.
Людей старше 45 (типа меня) уже не переделать, да мы можем говорить на украинском, но родным он станет вряд. Да после ракетных ударов по башке у многих вдруг проснулось желание говорить на украинском, ну так они прекратятся и оно исчезнет и быстро. С молодежью работать надо и не только в школе и вышах, но и в жизни.
показати весь коментар
10.03.2023 15:39 Відповісти
Якщо у 2021 році частка населення, котра вважала українську мову рідною, становила 77%, то за рік вона зросла до 87% - вибачте, скажу непопулярне, але це антинаукове марення. Ти можеш вважати, що завгодно. Але рідна мова - це та мова, якою з тобою розмовляли батьки у дитинстві, якою до тебе мати зверталася, коли ти був у колисці, якою розмовляли твої рідні. Кількість людей, які розмовляють українською звісно виросла, і буде ще расти. Але рідна мова від того аж ніяк не зміниться.
показати весь коментар
10.03.2023 19:06 Відповісти
Просто 10% раніше меншовартісно брехали. А тепер кажуть правду. Серед наук є не лише статистика, а й психологія із соціологією.
показати весь коментар
10.03.2023 21:19 Відповісти
Я дуже сумніваюся, бо навпаки все) У мене немає емоцій, тільки факти. Мені емоції не дуже цікаві, мозок так влаштований. Я взагалі до нещодавна не бачив родин, що дома спілкуються українською. Так, у меня своя виборка, бо у мене немає родичів у селі. Але в Сумський, Харьковський областях і Київі, у Херсонський і Чернигівський, я майже не бачив україномовного спілкування в містах на вулицях і в сім'ях до 2014 року. Навіть відомі україномовні журналісти і журналістки з інших областей( крім західних звісно) казали, що так до школи розмовляли дома російською, а потім пішли до школи і потроху перешли на українську. Але з народження до школи розмовляв російською з батьками-все, твоя рідна мова російська. Що наразі 80% перейшли на українську -вірю. Що рідна мова за рік виросла- не вірю)
показати весь коментар
11.03.2023 10:56 Відповісти
Великі сумніви у об'єктивности вашої довільно насмиканої вибірки, рясно здобреної вашими домислами. Суб'єктивне сприйняття сильно залежить від кола спілкування. До того ж те, що ви випадково чуєте на вулиці, не дає інформації про рідну мову цих людей, окрім ваших фантазій. І на доданок, якщо навіть україномовні батьки виростили дитину москворотою, дитина має повне право вважати рідною мовою українську (від слова "рідня", "родина") - і не вам їй вказувати.
показати весь коментар
11.03.2023 12:00 Відповісти
 
 