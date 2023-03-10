На 10% знизився рівень вживання російської мови, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Минулого року суттєво змінилася мовна ситуація в Україні. У 2022 році рівень вживання російської мови знизився майже на 10%.

Про це свідчать результати опитування, яке було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

"Мовна ситуація в Україні змінилася досить суттєво. Зросла частка вживання української мови й зросла частка українців, які вважають українську мову своєї рідною. Якщо ми порівнюватимемо з 2021 роком, то тоді показник вживання української мови вдома становив 64%, а у 2022 році він становив 71%. Водночас рівень вживання російської мови знизився на майже 10%", - йдеться в повідомленні.

Російська мова досі є поширено. у повсякденному спілкуванні мешканців міст Півдня та Сходу України. Проте жителі селищ та сіл здебільшого україномовні.

"Зросла й частка громадян, які вважають українську мову рідною. Якщо у 2021 році частка населення, котра вважала українську мову рідною, становила 77%, то за рік вона зросла до 87%. При цьому українська мовна ідентичність переважає в усіх регіонах України", - зазначають соціологи.

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