На 10% знизився рівень вживання російської мови, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Минулого року суттєво змінилася мовна ситуація в Україні. У 2022 році рівень вживання російської мови знизився майже на 10%.
Про це свідчать результати опитування, яке було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.
"Мовна ситуація в Україні змінилася досить суттєво. Зросла частка вживання української мови й зросла частка українців, які вважають українську мову своєї рідною. Якщо ми порівнюватимемо з 2021 роком, то тоді показник вживання української мови вдома становив 64%, а у 2022 році він становив 71%. Водночас рівень вживання російської мови знизився на майже 10%", - йдеться в повідомленні.
Російська мова досі є поширено. у повсякденному спілкуванні мешканців міст Півдня та Сходу України. Проте жителі селищ та сіл здебільшого україномовні.
"Зросла й частка громадян, які вважають українську мову рідною. Якщо у 2021 році частка населення, котра вважала українську мову рідною, становила 77%, то за рік вона зросла до 87%. При цьому українська мовна ідентичність переважає в усіх регіонах України", - зазначають соціологи.
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Певно мали кацапи стріляли і знищували.
Стандартне та банальне вкидання для відволікання уваги від головної проблеми. І судячи з коментарів "піпл хаває".
Зауважу, що всі топ-корупціонери, зрадники та сепари чудово володіють мовою.
"...тобі за захист кацаплячої говірки ..."
А тобі за брехню платять? Де я виступав проти української мови? Де я захищав російську мову? Не треба видавати свої думки за мої. Твій пост тільки підтверджує мою думку про те, як легко маніпулювати елехторатом: Вкидаєш "мовне питання" і... елехторат твій, забувши про головну проблему України.
"прирівнювання корупції та мови" відбувається тільки в твоїй хворій уяві. Я говорив про те, що є головна проблема України та другорядні проблеми. Але вам, "упоротим", цього зрозуміти не дано. У вас перед носом покрутили мовною морквиною і ви вже нічого не бачите навколо. І це при тому, що "мовна проблема" в Україні існує лише у запалених мізках москалів... і таких, як ти.
Агов громадяни, наша русофобія недостатня.
Молодежь - вот будущее, и язык должен стать модным, престижным, должен зацепить их, а иначе через 10-20 лет всё опять вернётся туда же.
Людей старше 45 (типа меня) уже не переделать, да мы можем говорить на украинском, но родным он станет вряд. Да после ракетных ударов по башке у многих вдруг проснулось желание говорить на украинском, ну так они прекратятся и оно исчезнет и быстро. С молодежью работать надо и не только в школе и вышах, но и в жизни.