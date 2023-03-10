На 10% снизился уровень употребления русского языка, - опрос. ИНФОГРАФИКА

В прошлом году существенно изменилась языковая ситуация в Украине. В 2022 году уровень употребления русского языка снизился почти на 10%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

"Языковая ситуация в Украине изменилась довольно существенно. Возросла доля употребления украинского языка и выросла доля украинцев, которые считают украинский язык своим родным. Если мы будем сравнивать с 2021 годом, то тогда показатель употребления украинского языка дома составил 64%, а в 2022 году он составлял 71%. В то же время уровень употребления русского языка снизился почти на 10%", - говорится в сообщении.

Русский язык до сих пор распространен в повседневном общении жителей городов Юга и Востока Украины. Однако жители поселков и сел в основном украиноязычны.

"Выросла и доля граждан, которые считают украинский язык родным. Если в 2021 году доля населения, считавшего украинский язык родным, составляла 77%, то за год он вырос до 87%. При этом украинская языковая идентичность преобладает во всех регионах Украины", – отмечают социологи.

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