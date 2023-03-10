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Новости Агрессия России против Украины
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На 10% снизился уровень употребления русского языка, - опрос. ИНФОГРАФИКА

мова

В прошлом году существенно изменилась языковая ситуация в Украине. В 2022 году уровень употребления русского языка снизился почти на 10%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

"Языковая ситуация в Украине изменилась довольно существенно. Возросла доля употребления украинского языка и выросла доля украинцев, которые считают украинский язык своим родным. Если мы будем сравнивать с 2021 годом, то тогда показатель употребления украинского языка дома составил 64%, а в 2022 году он составлял 71%. В то же время уровень употребления русского языка снизился почти на 10%", - говорится в сообщении.

На 10% снизился уровень употребления русского языка, - опрос 01

Русский язык до сих пор распространен в повседневном общении жителей городов Юга и Востока Украины. Однако жители поселков и сел в основном украиноязычны.

На 10% снизился уровень употребления русского языка, - опрос 02

"Выросла и доля граждан, которые считают украинский язык родным. Если в 2021 году доля населения, считавшего украинский язык родным, составляла 77%, то за год он вырос до 87%. При этом украинская языковая идентичность преобладает во всех регионах Украины", – отмечают социологи.

На 10% снизился уровень употребления русского языка, - опрос 03

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Автор: 

Деминициативы (71) опрос (2857) украинский язык (1192) Центр Разумкова (229)


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Топ комментарии
+20
рівнень вживання в Україні апсолюно штучного кацапського недо-язіка має впасти до нуля !!!
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10.03.2023 13:05 Ответить
+19
Мова окупанта поступово і невідворотно стає маргінальною в Україні. Бо державна мова то є мова еліти, тобто вільних громадян, тоді як меншовартісне бидло за рабською звичкою послуговується мовою окупанта, підкреслюючи тим самим свій маргінальний антиукраїнський статус.
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10.03.2023 13:08 Ответить
+18
Всього то...
Певно мали кацапи стріляли і знищували.
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10.03.2023 13:04 Ответить
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Всього то...
Певно мали кацапи стріляли і знищували.
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10.03.2023 13:04 Ответить
рівнень вживання в Україні апсолюно штучного кацапського недо-язіка має впасти до нуля !!!
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10.03.2023 13:05 Ответить
Мова окупанта поступово і невідворотно стає маргінальною в Україні. Бо державна мова то є мова еліти, тобто вільних громадян, тоді як меншовартісне бидло за рабською звичкою послуговується мовою окупанта, підкреслюючи тим самим свій маргінальний антиукраїнський статус.
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10.03.2023 13:08 Ответить
ну так !!! цей дибільний, апсолютно штучний кацапській недо-язік потрібен в Україні тільки для однієї мети - допитувати полонених кацапів окупантів та місцевих запроданців-колоборантів !!! усе решта нах*й ...
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10.03.2023 13:16 Ответить
полонені кацапи з переляку не тільки розуміють, але і намагаються розмовляти українською!
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10.03.2023 16:15 Ответить
«Путін неодноразово заявляв: де є російська мова - там «русский мир»
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10.03.2023 13:14 Ответить
Так это же путин заявлял, а не сами русскоязычные люди. Они то причём? Война не из-за них началась, а из-за амбиций россиян. Ну и их президента конечно.
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10.03.2023 15:26 Ответить
Кожний русскаязичьний це путін.
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17.05.2025 08:45 Ответить
Цій фразі більше як 150 років, ***** її просто повторює.
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10.03.2023 15:45 Ответить
Мало, дуже мало. Украінці? Яка москальська мова? Ви що юшки з риби наїлися чи що
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10.03.2023 13:15 Ответить
Цього недостатньо. Рівень язичників ще надто високий.
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10.03.2023 13:17 Ответить
Це вже кацапофобство?
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10.03.2023 13:34 Ответить
Це зараз головна проблема України?
Стандартне та банальне вкидання для відволікання уваги від головної проблеми. І судячи з коментарів "піпл хаває".
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10.03.2023 13:47 Ответить
какаявамразніцанакакомязикєразгаварівать?
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10.03.2023 13:50 Ответить
Від чого тебе українська мова відволікає, валянку? Від балалайки і млинців з лопати?
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10.03.2023 21:09 Ответить
Денацифікація пройшло успішно
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10.03.2023 14:07 Ответить
Це ваші слова, а не мої. Я говорив про інше.
Зауважу, що всі топ-корупціонери, зрадники та сепари чудово володіють мовою.
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10.03.2023 14:10 Ответить
Яке відношення має корупція до мови? Що це за нікчемна спроба маніпулювати та підміняти поняття? З своєю логікою можеш сходити до французів і штовхати промови: у вас у владі є корупціонери, отже говоріть якою хочете, чого ви вчепились в свою рілну французьку? Або розкажи таку ж маячню полякам, угорцям та румунам вони тебе в дурці зачинять або пошлють подалі. Мене от що цікавить: тобі за захист кацаплячої говірки кацапи зоч щось платять, чи ти корисний меншовартісний дурник?
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10.03.2023 15:58 Ответить
У французів, поляків, румун хтось розгойдує мовне питання? Твої приклади - повз касу.
"...тобі за захист кацаплячої говірки ..."
А тобі за брехню платять? Де я виступав проти української мови? Де я захищав російську мову? Не треба видавати свої думки за мої. Твій пост тільки підтверджує мою думку про те, як легко маніпулювати елехторатом: Вкидаєш "мовне питання" і... елехторат твій, забувши про головну проблему України.
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10.03.2023 16:17 Ответить
А знаєш чому ніхто не розгойдує? Бо в них є своя мова і її вони відстоюють, а в таких як ти постійно розгойдується малороський човен щойно йде заклик на захист української мови та позбуття окупанської говірки. У таких як ти завжди коли йде мова про захист української мови чутно: ой, та хіба це головне є ж більш важливі проблеми, які там у вас постійно такі надважливі проблеми? Невчасно прибраний сніг? Що значить де ти захищав кацапську мову? А для чого ти тоді намагаєшся маніпулювати прирівнюючи корупцію до мови та говориш про зрадників які володіють українською мовою, хіба не для того щоб захисти москворотів? Чомусь при цьому мовчок, що більшість зрадників якраз москвороти. Тепер тут розповідаєш: я не я і хата не моя, коли на твою прутню не повелися.
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10.03.2023 22:08 Ответить
Що ти верзеш? Хто там що "відстоював"? Навіщо? У Франції хтось століттями знищував французьку мову? Ще раз: Всі твої приклади - повз касу.
"прирівнювання корупції та мови" відбувається тільки в твоїй хворій уяві. Я говорив про те, що є головна проблема України та другорядні проблеми. Але вам, "упоротим", цього зрозуміти не дано. У вас перед носом покрутили мовною морквиною і ви вже нічого не бачите навколо. І це при тому, що "мовна проблема" в Україні існує лише у запалених мізках москалів... і таких, як ти.
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11.03.2023 12:57 Ответить
Тобто твої ж, наведені як приклад, слова не являються доказом ще покричи: ти все брешеш . Якщо ти сам себе вважаєш порожні місцем, то я не бачу сенсу розмовляти з ніким.
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11.03.2023 16:23 Ответить
Твоя фсбшна методичка про україномовних покидьків і москворотих героїв надто тупа та застаріла, валянку, тому поза межами московії не працює.
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10.03.2023 21:14 Ответить
"На 10% знизився рівень вживання російської мови, - опитування. "

Агов громадяни, наша русофобія недостатня.
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10.03.2023 14:11 Ответить
Значна частина моїх російськомовних друзів після 24 лютого перейшли на ураїнську.
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10.03.2023 15:16 Ответить
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Люди разговаривают на том языке, на каком им удобнее. Если с детства научили украинскому - будет говорить на украинском, а если русскому - на русском языке. Использовать русский язык - не означает звать РФ в Украину или тем более поддерживать политику путина
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10.03.2023 15:24 Ответить
Никто столько не сделал для становления современной украинской нации, самоидентичности и роста патриотизма - как путин. Это факт... Вопрос только почему?! Нужно на государственном уровне вкладываться в развитие украинской культуры, причем современной, а не только прошлой.
Молодежь - вот будущее, и язык должен стать модным, престижным, должен зацепить их, а иначе через 10-20 лет всё опять вернётся туда же.
Людей старше 45 (типа меня) уже не переделать, да мы можем говорить на украинском, но родным он станет вряд. Да после ракетных ударов по башке у многих вдруг проснулось желание говорить на украинском, ну так они прекратятся и оно исчезнет и быстро. С молодежью работать надо и не только в школе и вышах, но и в жизни.
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10.03.2023 15:39 Ответить
Якщо у 2021 році частка населення, котра вважала українську мову рідною, становила 77%, то за рік вона зросла до 87% - вибачте, скажу непопулярне, але це антинаукове марення. Ти можеш вважати, що завгодно. Але рідна мова - це та мова, якою з тобою розмовляли батьки у дитинстві, якою до тебе мати зверталася, коли ти був у колисці, якою розмовляли твої рідні. Кількість людей, які розмовляють українською звісно виросла, і буде ще расти. Але рідна мова від того аж ніяк не зміниться.
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10.03.2023 19:06 Ответить
Просто 10% раніше меншовартісно брехали. А тепер кажуть правду. Серед наук є не лише статистика, а й психологія із соціологією.
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10.03.2023 21:19 Ответить
Я дуже сумніваюся, бо навпаки все) У мене немає емоцій, тільки факти. Мені емоції не дуже цікаві, мозок так влаштований. Я взагалі до нещодавна не бачив родин, що дома спілкуються українською. Так, у меня своя виборка, бо у мене немає родичів у селі. Але в Сумський, Харьковський областях і Київі, у Херсонський і Чернигівський, я майже не бачив україномовного спілкування в містах на вулицях і в сім'ях до 2014 року. Навіть відомі україномовні журналісти і журналістки з інших областей( крім західних звісно) казали, що так до школи розмовляли дома російською, а потім пішли до школи і потроху перешли на українську. Але з народження до школи розмовляв російською з батьками-все, твоя рідна мова російська. Що наразі 80% перейшли на українську -вірю. Що рідна мова за рік виросла- не вірю)
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11.03.2023 10:56 Ответить
Великі сумніви у об'єктивности вашої довільно насмиканої вибірки, рясно здобреної вашими домислами. Суб'єктивне сприйняття сильно залежить від кола спілкування. До того ж те, що ви випадково чуєте на вулиці, не дає інформації про рідну мову цих людей, окрім ваших фантазій. І на доданок, якщо навіть україномовні батьки виростили дитину москворотою, дитина має повне право вважати рідною мовою українську (від слова "рідня", "родина") - і не вам їй вказувати.
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11.03.2023 12:00 Ответить
 
 