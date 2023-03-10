На 10% снизился уровень употребления русского языка, - опрос. ИНФОГРАФИКА
В прошлом году существенно изменилась языковая ситуация в Украине. В 2022 году уровень употребления русского языка снизился почти на 10%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.
"Языковая ситуация в Украине изменилась довольно существенно. Возросла доля употребления украинского языка и выросла доля украинцев, которые считают украинский язык своим родным. Если мы будем сравнивать с 2021 годом, то тогда показатель употребления украинского языка дома составил 64%, а в 2022 году он составлял 71%. В то же время уровень употребления русского языка снизился почти на 10%", - говорится в сообщении.
Русский язык до сих пор распространен в повседневном общении жителей городов Юга и Востока Украины. Однако жители поселков и сел в основном украиноязычны.
"Выросла и доля граждан, которые считают украинский язык родным. Если в 2021 году доля населения, считавшего украинский язык родным, составляла 77%, то за год он вырос до 87%. При этом украинская языковая идентичность преобладает во всех регионах Украины", – отмечают социологи.
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Певно мали кацапи стріляли і знищували.
Стандартне та банальне вкидання для відволікання уваги від головної проблеми. І судячи з коментарів "піпл хаває".
Зауважу, що всі топ-корупціонери, зрадники та сепари чудово володіють мовою.
"...тобі за захист кацаплячої говірки ..."
А тобі за брехню платять? Де я виступав проти української мови? Де я захищав російську мову? Не треба видавати свої думки за мої. Твій пост тільки підтверджує мою думку про те, як легко маніпулювати елехторатом: Вкидаєш "мовне питання" і... елехторат твій, забувши про головну проблему України.
"прирівнювання корупції та мови" відбувається тільки в твоїй хворій уяві. Я говорив про те, що є головна проблема України та другорядні проблеми. Але вам, "упоротим", цього зрозуміти не дано. У вас перед носом покрутили мовною морквиною і ви вже нічого не бачите навколо. І це при тому, що "мовна проблема" в Україні існує лише у запалених мізках москалів... і таких, як ти.
Агов громадяни, наша русофобія недостатня.
Молодежь - вот будущее, и язык должен стать модным, престижным, должен зацепить их, а иначе через 10-20 лет всё опять вернётся туда же.
Людей старше 45 (типа меня) уже не переделать, да мы можем говорить на украинском, но родным он станет вряд. Да после ракетных ударов по башке у многих вдруг проснулось желание говорить на украинском, ну так они прекратятся и оно исчезнет и быстро. С молодежью работать надо и не только в школе и вышах, но и в жизни.