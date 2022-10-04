В Украине увеличилось количество жалоб из-за нарушения языкового законодательства. ИНФОГРАФИКА
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Украинцы стали чаще жаловаться из-за отсутствия информации и предоставления услуг на украинском языке.
С июля по сентябрь Уполномоченному по защите государственного языка поступило больше обращений (1155), чем за предыдущие полгода (962), передает Цензор.НЕТ.
Всего за 9 месяцев 2022 года было получено 2427 сообщений о нарушении языкового законодательства.
"Полномасштабное вторжение России в Украину и вступление в силу новых норм закона в январе (относительно языка печатных СМИ) и июле (относительно языка интернет-представительств и компьютерных программ на товарах) повлияли на интенсивность поступления обращений по поводу нарушений", - говорится в сообщении.
Всего в течение июля-сентября поступило более половины всех обращений граждан (55,9%), в январе-феврале - 32,1%, в марте-июне - 12% в течение 9 месяцев.
По количеству поступлений жалоб лидирует Киев (27,1%), за ним идут Харьковская (23,7%) и Одесская (5,5%) области.
Кроме того, из Днепропетровской области поступило 4,8% обращений, из Киевской – 6,2%, Закарпатской, Запорожской и Ивано-Франковской областей – по 2,2%. В других областях обращений о нарушении было менее 2%.
На что больше всего жалуются украинцы:
- язык вебстраниц, где предоставляются услуги – 34,5%,
- наружную рекламу, вывески, надписи – 17,8%;
- обслуживание оффлайн и информацию о товарах и услугах – 10,6%;
- медиа, информационные сайты – 9,9%;
- язык при исполнении обязанностей должностными лицами – 7,5%;
- образование – 3%,
- здравоохранение – 3%,
- остальное – 13,7%.
В офисе уполномоченного по защите государственного языка говорят, что проверяют все жалобы и налагают санкции в случае нарушений.
Отправить обращение можно на электронный ящик: [email protected]
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Боротьба двієчників за рівноправність з нормальними учнями вже давно увінчалась страшною перемогою.
Слухаю уважно.
Ти добре обтікаєш, мені подобається!
(регоче над недолугим)
Ахметова не уволишь
за гроші українців і спікери тупі неуки(((
Такого понятия не существует.
Есть принадлежность к государству.
По-твоему чукча,бурят не сруцький?
Загляни в его паспорт.
В украине проживают только украинцы,руцкие с видом на жительство.
В Америке-американцы,а не все национальности мира.
На украинских каналах меры Харькова,Мариуполя,Херсона всегда на сруцьком разговаривали.
И это служащие на государственной должности
У них больше прав?
Єдина мова створює і цементує націю, створену із різних етносів.
Кожен, хто починає розмовляти українською - стає українцем.
Герб + Прапор + Мова - триєдиний символ нації.
...
Хай скоріше відійдуть в минуле, такі неоднозначні явища, як український танк з російськомовним екіпажем,
або український воїн, встановлюючи жовто блакитний прапор промовляє "мі пабєділі врага!"