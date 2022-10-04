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жалоба (123) украинский язык (1165) язык (3766) Креминь Тарас (120)

В Украине увеличилось количество жалоб из-за нарушения языкового законодательства. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

мова

Украинцы стали чаще жаловаться из-за отсутствия информации и предоставления услуг на украинском языке.

С июля по сентябрь Уполномоченному по защите государственного языка поступило больше обращений (1155), чем за предыдущие полгода (962), передает Цензор.НЕТ.

Всего за 9 месяцев 2022 года было получено 2427 сообщений о нарушении языкового законодательства.

"Полномасштабное вторжение России в Украину и вступление в силу новых норм закона в январе (относительно языка печатных СМИ) и июле (относительно языка интернет-представительств и компьютерных программ на товарах) повлияли на интенсивность поступления обращений по поводу нарушений", - говорится в сообщении.

Всего в течение июля-сентября поступило более половины всех обращений граждан (55,9%), в январе-феврале - 32,1%, в марте-июне - 12% в течение 9 месяцев.

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По количеству поступлений жалоб лидирует Киев (27,1%), за ним идут Харьковская (23,7%) и Одесская (5,5%) области.

Кроме того, из Днепропетровской области поступило 4,8% обращений, из Киевской – 6,2%, Закарпатской, Запорожской и Ивано-Франковской областей – по 2,2%. В других областях обращений о нарушении было менее 2%.

На что больше всего жалуются украинцы:

  • язык вебстраниц, где предоставляются услуги – 34,5%,
  • наружную рекламу, вывески, надписи – 17,8%;
  • обслуживание оффлайн и информацию о товарах и услугах – 10,6%;
  • медиа, информационные сайты – 9,9%;
  • язык при исполнении обязанностей должностными лицами – 7,5%;
  • образование – 3%,
  • здравоохранение – 3%,
  • остальное – 13,7%.

В офисе уполномоченного по защите государственного языка говорят, что проверяют все жалобы и налагают санкции в случае нарушений.

Отправить обращение можно на электронный ящик: [email protected]

В Украине увеличилось количество жалоб из-за нарушения языкового законодательства 01
В Украине увеличилось количество жалоб из-за нарушения языкового законодательства 02
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Топ комментарии
+17
мене особисто просто обурює, коли я на ютубі бачу нарізки з наших новин, а там ведучі розмовляють свинособачою мовою і таких же "гостей" в студію запрошують. точніше буде сказати, що я просто в @*** з цього
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04.10.2022 16:22
+14
А коли почнуть карати за паскудне знання та спотворення української мови?
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04.10.2022 16:19
+14
Користуватися мовою окупантів, вбивць, гвалтівників, злочинців і катів українського народу в суспільному просторі западло. Крапка.
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04.10.2022 16:24
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нарешті законодавство запрацювало?
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04.10.2022 16:18 Ответить
нарешті народ вчиться ним користуватися. воно і раніше було в тій чи іншій мірі. але ним не користувалися вміючи.
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04.10.2022 21:48 Ответить
А коли почнуть карати за паскудне знання та спотворення української мови?
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04.10.2022 16:19 Ответить
Grammatik macht frei!
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04.10.2022 16:24 Ответить
Поодиноких.
Боротьба двієчників за рівноправність з нормальними учнями вже давно увінчалась страшною перемогою.
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04.10.2022 16:32 Ответить
Das stimmt.
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04.10.2022 16:49 Ответить
І де ж ти був такий розумний коли кровосіся був прем"єром,де були твої вимоги?
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04.10.2022 16:30 Ответить
Почни оповідь з себе, розумний.
Слухаю уважно.
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04.10.2022 16:34 Ответить
А ти взагалі що за буй ,що я маю перед тобою звітувати.
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04.10.2022 16:59 Ответить
А чого ти, бую взагалі до мене встромивсь, га?
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04.10.2022 17:00 Ответить
Тому що в тебе дебильні пропозиції,карати тих кацапомовних хто намагається перейти на українську мову.
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04.10.2022 17:03 Ответить
Ти дебіл у татка чи у маму?
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04.10.2022 17:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ecjkD9X5ENA


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04.10.2022 17:21 Ответить
(схвально):
Ти добре обтікаєш, мені подобається!
(регоче над недолугим)
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04.10.2022 17:25 Ответить
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04.10.2022 17:28 Ответить
Не надо карать,просто с должности увольнять.
Ахметова не уволишь
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04.10.2022 16:45 Ответить
Мне следовало завизировать свою точку зрения у вас?
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04.10.2022 16:48 Ответить
Кто ж его посадит - он же памятник!
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04.10.2022 16:57 Ответить
ніколи!
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04.10.2022 21:50 Ответить
мене особисто просто обурює, коли я на ютубі бачу нарізки з наших новин, а там ведучі розмовляють свинособачою мовою і таких же "гостей" в студію запрошують. точніше буде сказати, що я просто в @*** з цього
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04.10.2022 16:22 Ответить
Користуватися мовою окупантів, вбивць, гвалтівників, злочинців і катів українського народу в суспільному просторі западло. Крапка.
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04.10.2022 16:24 Ответить
А на смердючий марахвон ніхто не звертає уваги?
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04.10.2022 16:24 Ответить
конал дом чи як його, лютий ппц.
за гроші українців і спікери тупі неуки(((
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04.10.2022 16:26 Ответить
Канал "Дом" для недорозвинутих. Отаких собі вічних "нєдорослєй" з "ущєрбной чєлюстью".
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04.10.2022 16:32 Ответить
Його потрібно перейменувати в "Будка".
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04.10.2022 16:44 Ответить
Там ще фрідом є
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04.10.2022 16:59 Ответить
А у меня мечта,походу несбыточная-чтобы после войны языковый вопрос вообще исчез бы в Украине.После того,как в сети появилась куча кадров,где на русском языке комментируют уничтожение рашистов,можно бы сделать вывод,что дело не в языке,а в мыслях,которые этим языком высказываются.Лично мне одинаково удобно разговаривать и на украинском и на русском.Но я категорически против,чтобы за меня решали,как мне говорить.
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04.10.2022 16:30 Ответить
А ти сам хто по національності?
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04.10.2022 16:37 Ответить
А где национальность записана?
Такого понятия не существует.
Есть принадлежность к государству.
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04.10.2022 16:43 Ответить
Тобто євреїв не існує?
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04.10.2022 16:46 Ответить
В паспорте современном нет национальности.
По-твоему чукча,бурят не сруцький?
Загляни в его паспорт.
В украине проживают только украинцы,руцкие с видом на жительство.
В Америке-американцы,а не все национальности мира.
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04.10.2022 16:50 Ответить
Тобто українцям в Україні ти відводиш роль індіанців в Америці.
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04.10.2022 16:52 Ответить
А кого тоді захищає терміново прийнятий перед війною Верховною Радою України Закон про Антисемітизм? І ти так і не відповів - національність єврей є, чи нема?
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04.10.2022 16:55 Ответить
С 1945 года слово «антисемитизм» служило иностранным термином для всех аспектов антиеврейской идеологии, которые сделали возможным, подготовкой, сопровождением и оправданием Холокоста
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04.10.2022 17:03 Ответить
То й говори собі на кухні, в генделику та своєму "приватному житті". Те що ви бачите в мережі створюється для впливу на та залякування тупих кацапів які не здатні вивчити будь яку мову крім свинособачої. Вчити українську для кацапа це виказати повагу українцям. Кацап з манією імперської величі на таке не здатний. Звідси якщо якесь етнічно-кацапське падло в Україні живе роками, народилось тут і не володіє українською мовою то це латентний свинохряк який цим демонструє свою зневагу кожному українцю. Таких потрібно витискати з України.
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04.10.2022 16:41 Ответить
За радянським паспортом був росіянин,і що це міняє?
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04.10.2022 16:46 Ответить
Який зараз паспорт?
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04.10.2022 16:48 Ответить
Це нічого не міняє, а лише констатує той факт, що росіяни проти української України., а якщо точніше, за Україну без українців.
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04.10.2022 16:51 Ответить
Ну тупо же.Я хіба про це писав?А,толку пояснювати...
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04.10.2022 16:55 Ответить
???ты о чём??и что у тебя за мечты??хотя как пишеш она таки и вправду ,,несбыточная"(так как этой проблемы среди украинцев никогда не было)это именно россияне и рускоговорящие зачастую манипулировали ,,языковым/мовным"вопросом,а касаемо государственного тут двух мнений как не было так и не должно быть!!от слова СОВСЕМ!любая уважающая себя страна признаёт свой государственный и никакой иной!! ПУНКТ!!!(в госучреждениях только украинский у себя по подворотням,хоть трижды китайский!)
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04.10.2022 16:44 Ответить
І не мрій, недоросль. Після війни людина, поважаюча себе, буде сопомитися розмлвляти мовою вбивць, гвалтівників дітей, недолюдей. Ну, а кому пофігу, швабру в руки - і вперед. Швабрі всерівно, хто її взяв в руки - людина, чи бидло.
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04.10.2022 16:47 Ответить
І скількі ж вам років,Валентино,що ви 59-річну людину називаєте недоросль?Ще й вислолюваєтесь по-бидлячому.Мабуть дожили до роспаду свідомості?
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04.10.2022 16:53 Ответить
Це називається - порушення національних прав українців.
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04.10.2022 16:36 Ответить
Как скаргы?
На украинских каналах меры Харькова,Мариуполя,Херсона всегда на сруцьком разговаривали.
И это служащие на государственной должности
У них больше прав?
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04.10.2022 16:42 Ответить
Якби говорили і думали українською то кацапи туди б так просто не зайшли...
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04.10.2022 17:04 Ответить
А який канал більш патріотичний - Прямий, чи 1+1?
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04.10.2022 17:17 Ответить
треба щоразу скаргу подавати коли мавпа на касі відповідає по свино-собачому
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04.10.2022 17:23 Ответить
прийдётся тебе на кассе работать)
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04.10.2022 20:25 Ответить
Я рускі би виучіл толька затєм, штоп лехче дапрашивать плєнних )))
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04.10.2022 17:53 Ответить
За русняву мову просто треба ввести штрафи і за не знання рідної теж. Ця мова має вимерти, як латинь.
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04.10.2022 19:21 Ответить
А чё ждать? Пристрелить носителей неправильной мовы, но сначала пытать, во благо потомкам и в назидание несознательным!
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05.10.2022 01:31 Ответить
російськомовні все ніяк не вляжуться, курви.
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04.10.2022 19:26 Ответить
Я разговариваю на русском. А кацапы на российском. Или Русь Киевская для вас место пустое? В 2005, в 2014, в 2022 и сейчас разганяете несчастный языковой вопрос, всё как тот *****. А в 2019 выбрали российскоязычного еврея и не парило никого, не так ли? Так что крестики снимайте.
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04.10.2022 20:32 Ответить
Нарешті українці починають усвідомлювати себе Українцями!

Єдина мова створює і цементує націю, створену із різних етносів.

Кожен, хто починає розмовляти українською - стає українцем.

Герб + Прапор + Мова - триєдиний символ нації.

...

Хай скоріше відійдуть в минуле, такі неоднозначні явища, як український танк з російськомовним екіпажем,

або український воїн, встановлюючи жовто блакитний прапор промовляє "мі пабєділі врага!"
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05.10.2022 00:55 Ответить
Граммар-наци, сплотим свои ряды - непотерпим, недопустим, заклеймим, заплюём, изгоним!
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05.10.2022 01:25 Ответить
 
 