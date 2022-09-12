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Войска РФ на оккупированных территориях совершают лингвоцид, - языковой омбудсмен Креминь

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мова

Российские захватчики на временно захваченных территориях Украины перешли к лингвоциду – вытеснению украинского языка из всех сфер общественной жизни.

Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это изъятие или сожжение книг, переподготовка педагогических работников, навязывание школьных программ в соответствии с российским образовательным законодательством. Это проведение так называемых уроков мира, где уже 1 сентября рассказывали о денацификации, о том, что Украины не существует и много других российских нарративов. Это - преступления против граждан Украины!" – подчеркнул он.

По его словам, явление лингвоцида охватило не только образование, но и сферы культуры, телевидения и радиовещания, информации для всеобщего ознакомления (замена вывесок), печатных СМИ и тому подобное.

"Мы собрали большое количество материалов. Все они обобщены и переданы в международные правозащитные организации и правоохранительные органы, Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека", - отметил Креминь.

Он выразил убеждение, что собранные материалы будут привлечены к международному иску против РФ.

Также смотрите: Министерство образования РФ готовит учебник "правильного" украинского языка для оккупированных территорий. ВИДЕО
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Топ комментарии
+10
а в нас і досі заступаються за музей наркота булгакова і пам'ятник катькі в Одесі.
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12.09.2022 11:53
+8
Кацапня всюди впихує своє маасковське нарєчіє.
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12.09.2022 11:52
+7
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12.09.2022 11:59
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Кацапня всюди впихує своє маасковське нарєчіє.
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12.09.2022 11:52 Ответить
В арестовича впіхнули по самі ....гланди..
Воно ще видало фразочку, що краще українці в Кремлі, алеж коцапи в Бучі.
Так дивлюсь перелік офіцерів та командувачів ворожої армії - левова частка манкуртів з українськими прізвищами.
В тому то і справа, що ізик робить з українця коцапа і українофоба.
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12.09.2022 11:54 Ответить
ми так м'яко та лагідно не можемо кукарєкать як вони. Вони навіть поляніца не можуть вимовить.
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12.09.2022 11:56 Ответить
Поленница (дров)
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12.09.2022 11:58 Ответить
Кацапам бы понять что русский язык создавался из УКРАИНСКОГО... И именно для низшего сословия и черни... тому как фонетически и особенностям челюстно ротового механизма у людей ОРДЫ МОСКАЛЕЙ басурманских отродьев генетических уродств навыплеванных за 300 лет случки с татаро моголами и финно уграми привели к условным появления условных якутов бурятов тувинцев мошканцев волжан уральцев зауральцев сибиряков и собственно кацапов... нет и НИКОГЩДА НЕ БЫЛО ВЕЛИМКОГО И МОГУЧЕГО РУССКОГО ЯЗЫКА..а была аутеэнтичное приспосабливание фактический фонетический перевод и звучание украинских и иноземных иностранных слов на фонетику и способность черни условных кацапов и всех племен ордынеского стойла выговарвиать эти слова и строить предложения что в итог8е привело к появлению появлению порядка 40 диалектов и местных наречий.. Поволдское Вятское Поморское Московское Питерское Уральское Сибирское Тульское Смоленское Оренбурское Забайкальское и так далее... также все время на территории России империи РСФСР происходили движения и изменения в языкорвом и фонетично и словарном запасе движения обусловленные ссылкой и поселением катаржан политических в том числе украинцев прибалтов поляков немцев французов австрийцев и также житие совместное с монголами корецами и китайцами и даже японцами которые привнесли в словарный запас и фонетическоре звучание свои краски новые слова термины и изменение диалектов и наречий...России и типа русского языка...если взять русского из скажем конца 18 века и начала 19 то он наполовину если не больше вообще не поймет речь сегодняшнего типа россиянина... потребуется толмач или переводчик... не зря в Московии были введены и появились люди ТОЛМАЧИ а не переводчики так как синхронный перевод с иностранного языка никак не мог донести люду да и царствующим особам суть разговора нужно было истолковывать толковать на их предметное понимание слов и предметов особенно это касалось бытовой сферы бытия...
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12.09.2022 12:15 Ответить
а в нас і досі заступаються за музей наркота булгакова і пам'ятник катькі в Одесі.
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12.09.2022 11:53 Ответить
а що робити з Гоголем?
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12.09.2022 14:31 Ответить
Треба дати ім по шиі -- шоб голова аж в матню покотилась .
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12.09.2022 11:53 Ответить
О. відізвався, защітнєг!
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12.09.2022 11:54 Ответить
лінгвоцид не геноцид, скажи йолопе?😡
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12.09.2022 11:54 Ответить
Ше хуже -- з нас роблят манкуртів яничарів.
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12.09.2022 11:59 Ответить
Россия уничтожала государственность Украины на протяжении сотни лет, уничтожала язык, религию, культуру, уничтожила лучших ее людей. Но Украина есть и будет. А книги мы новые напечатаем, еще лучшие, напишем настоящую историю Украины ее борьбу с кацапскими оккупантами.
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12.09.2022 11:57 Ответить
І мову своєї держави вивчимо нарешті, right?
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12.09.2022 11:59 Ответить
Та по нас усі товклися.
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12.09.2022 12:01 Ответить
Почніть із себе, вивчіть українську і докажіть ділом свою писанину.
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12.09.2022 12:14 Ответить
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12.09.2022 11:59 Ответить
пишуть он на Херсонщині шо потрапили у котел готові скласти зброю
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12.09.2022 12:00 Ответить
Прапор ім у руки.
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12.09.2022 12:02 Ответить
этим они так напугали местную вату
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12.09.2022 12:01 Ответить
Немає там витіснення, є миттєва ліквідація.
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12.09.2022 12:09 Ответить
Захопивши чужу територію ворог намагаєтся позбавити народ його мови і історичної памяті .
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12.09.2022 12:26 Ответить
Какая разніца говорили вони ..
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12.09.2022 12:33 Ответить
Это уже было в дохлом Сссре в специальном указе в 1933 году..когда Сралинские мудаки ликвидировали украинскую литеру... ґ..Ґ...типа начали упрощать названия и слова созвучные с рюZkiм наречием...
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12.09.2022 12:35 Ответить
Кремінь як на мене якийсь недолугий службовець! Орда хоче Українців загалом як націю і назва цьому геноцид. А він патякає про якийсь лінгвоцид. Цензор забагато всякого непотрібу цитує.
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12.09.2022 12:37 Ответить
Без мови не існує нації, цапи хочуть перетворити українців на малоросів, тому лінгвоцид це різновид геноциду, зищення нації як не фізично, то ментально.
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12.09.2022 12:48 Ответить
Стандартная подготовка новых кацапов. Ничего нового, это было и в Российской империи и в СССР.
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12.09.2022 12:38 Ответить
Найогидніше це те, що й досі є купа недоумків котрі вперто, хоч би там що сталося, пишуть тут коментарі на кацапській говірці, а за межами країни о ці біженці триндять ,,ми укрАйонци кацаподзявкаючі,, на заході України обурються чого це у них вимагають говорити мовою країни проживання. Україна позбудеться окупації не тільки коли нашу землю покине останній усрус, а тоді коли країна позбудеться цього москворотого лайна або зробити як в країнах Балтії.
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12.09.2022 12:44 Ответить
Чия мова - того і влада!
А українські керманичі цього не розуміють!
Розпеченим залізом випікать російську мову і культуру із терЕн України, бо так і будем вклонятися пам'ятникам як не Жукову - стратегу на крові, то Каті2 - яка закріпостила Україну!
Ми навіть московську церкву, яка гавкає кацапською, не можем притиснути нігтем, щоб жовта кров з неї побігла.
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12.09.2022 12:46 Ответить
Лингвистический удар по рабZee нанесли в свое время даже казахи перейдя с кириллицы на латиницу...но ЗеКодломойские малороссы это не сделают...🤣
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12.09.2022 12:57 Ответить
Нам потрібно робити те саме. Досить вже толерантності до кацапського на святій Українській землі.
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12.09.2022 14:56 Ответить
 
 