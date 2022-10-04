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В Україні побільшало скарг через порушення мовного законодавства. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

мова

Українці почали частіше скаржитись через відсутність інформації та надання послуг українською мовою.

З липня по вересень до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло більше звернень (1155), ніж за попередні пів року (962), передає Цензор.НЕТ.

Загалом за 9 місяців 2022 року було отримано 2 427 повідомлень про порушення мовного законодавства.

"Повномасштабне вторгнення рф в Україну та набрання чинності нових норм закону в січні (щодо мови друкованих ЗМІ) та липні (щодо мови інтернет-представництв та комп’ютерних програм на товарах) вплинули на інтенсивність надходження звернень щодо порушень", – йдеться у повідомленні.

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Усього протягом липня-вересня надійшло більше половини від усіх звернень громадян (55,9%), в січні-лютому – 32,1%, в березні-червні – 12 % протягом 9 місяців.

За кількістю надходжень скарг лідирує Київ (27,1%), слідом за ним йдуть Харківська (23,7%) та Одеська (5,5%) області.

Окрім цього з Дніпропетровської області надійшло 4,8% звернень, з Київської – 6,2%, Закарпатської, Запорізької та Івано-Франківської областей – по 2,2%. В інших областях звернень про порушення було менше ніж 2%.

На що найбільше скаржаться українці:

  • мову вебсторінок, де надаються послуги – 34,5%,
  • зовнішню рекламу, вивіски, написи – 17,8%;
  • обслуговування офлайн та інформацію про товари та послуги – 10,6 %;
  • медіа, інформаційні сайти – 9,9 %;
  • мову при виконанні обов’язків посадовцями – 7,5%;
  • освіту – 3%,
  • охорону здоров’я – 3%,
  • інше – 13,7%.

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У офісі Уповноваженого із захисту державної мови кажуть, що перевіряють усі скарги та накладають санкції у випадку порушень.

Надіслати звернення можна на електронну скриньку: [email protected]

В Україні побільшало скарг через порушення мовного законодавства 01
В Україні побільшало скарг через порушення мовного законодавства 02
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Топ коментарі
+17
мене особисто просто обурює, коли я на ютубі бачу нарізки з наших новин, а там ведучі розмовляють свинособачою мовою і таких же "гостей" в студію запрошують. точніше буде сказати, що я просто в @*** з цього
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04.10.2022 16:22
+14
А коли почнуть карати за паскудне знання та спотворення української мови?
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04.10.2022 16:19
+14
Користуватися мовою окупантів, вбивць, гвалтівників, злочинців і катів українського народу в суспільному просторі западло. Крапка.
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04.10.2022 16:24
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нарешті законодавство запрацювало?
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04.10.2022 16:18 Відповісти
нарешті народ вчиться ним користуватися. воно і раніше було в тій чи іншій мірі. але ним не користувалися вміючи.
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04.10.2022 21:48 Відповісти
А коли почнуть карати за паскудне знання та спотворення української мови?
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04.10.2022 16:19 Відповісти
Grammatik macht frei!
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04.10.2022 16:24 Відповісти
Поодиноких.
Боротьба двієчників за рівноправність з нормальними учнями вже давно увінчалась страшною перемогою.
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04.10.2022 16:32 Відповісти
Das stimmt.
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04.10.2022 16:49 Відповісти
І де ж ти був такий розумний коли кровосіся був прем"єром,де були твої вимоги?
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04.10.2022 16:30 Відповісти
Почни оповідь з себе, розумний.
Слухаю уважно.
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04.10.2022 16:34 Відповісти
А ти взагалі що за буй ,що я маю перед тобою звітувати.
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04.10.2022 16:59 Відповісти
А чого ти, бую взагалі до мене встромивсь, га?
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04.10.2022 17:00 Відповісти
Тому що в тебе дебильні пропозиції,карати тих кацапомовних хто намагається перейти на українську мову.
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04.10.2022 17:03 Відповісти
Ти дебіл у татка чи у маму?
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04.10.2022 17:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ecjkD9X5ENA


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04.10.2022 17:21 Відповісти
(схвально):
Ти добре обтікаєш, мені подобається!
(регоче над недолугим)
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04.10.2022 17:25 Відповісти
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04.10.2022 17:28 Відповісти
Не надо карать,просто с должности увольнять.
Ахметова не уволишь
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04.10.2022 16:45 Відповісти
Мне следовало завизировать свою точку зрения у вас?
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04.10.2022 16:48 Відповісти
Кто ж его посадит - он же памятник!
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04.10.2022 16:57 Відповісти
ніколи!
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04.10.2022 21:50 Відповісти
мене особисто просто обурює, коли я на ютубі бачу нарізки з наших новин, а там ведучі розмовляють свинособачою мовою і таких же "гостей" в студію запрошують. точніше буде сказати, що я просто в @*** з цього
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04.10.2022 16:22 Відповісти
Користуватися мовою окупантів, вбивць, гвалтівників, злочинців і катів українського народу в суспільному просторі западло. Крапка.
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04.10.2022 16:24 Відповісти
А на смердючий марахвон ніхто не звертає уваги?
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04.10.2022 16:24 Відповісти
конал дом чи як його, лютий ппц.
за гроші українців і спікери тупі неуки(((
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04.10.2022 16:26 Відповісти
Канал "Дом" для недорозвинутих. Отаких собі вічних "нєдорослєй" з "ущєрбной чєлюстью".
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04.10.2022 16:32 Відповісти
Його потрібно перейменувати в "Будка".
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04.10.2022 16:44 Відповісти
Там ще фрідом є
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04.10.2022 16:59 Відповісти
А у меня мечта,походу несбыточная-чтобы после войны языковый вопрос вообще исчез бы в Украине.После того,как в сети появилась куча кадров,где на русском языке комментируют уничтожение рашистов,можно бы сделать вывод,что дело не в языке,а в мыслях,которые этим языком высказываются.Лично мне одинаково удобно разговаривать и на украинском и на русском.Но я категорически против,чтобы за меня решали,как мне говорить.
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04.10.2022 16:30 Відповісти
А ти сам хто по національності?
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04.10.2022 16:37 Відповісти
А где национальность записана?
Такого понятия не существует.
Есть принадлежность к государству.
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04.10.2022 16:43 Відповісти
Тобто євреїв не існує?
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04.10.2022 16:46 Відповісти
В паспорте современном нет национальности.
По-твоему чукча,бурят не сруцький?
Загляни в его паспорт.
В украине проживают только украинцы,руцкие с видом на жительство.
В Америке-американцы,а не все национальности мира.
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04.10.2022 16:50 Відповісти
Тобто українцям в Україні ти відводиш роль індіанців в Америці.
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04.10.2022 16:52 Відповісти
А кого тоді захищає терміново прийнятий перед війною Верховною Радою України Закон про Антисемітизм? І ти так і не відповів - національність єврей є, чи нема?
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04.10.2022 16:55 Відповісти
С 1945 года слово «антисемитизм» служило иностранным термином для всех аспектов антиеврейской идеологии, которые сделали возможным, подготовкой, сопровождением и оправданием Холокоста
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04.10.2022 17:03 Відповісти
То й говори собі на кухні, в генделику та своєму "приватному житті". Те що ви бачите в мережі створюється для впливу на та залякування тупих кацапів які не здатні вивчити будь яку мову крім свинособачої. Вчити українську для кацапа це виказати повагу українцям. Кацап з манією імперської величі на таке не здатний. Звідси якщо якесь етнічно-кацапське падло в Україні живе роками, народилось тут і не володіє українською мовою то це латентний свинохряк який цим демонструє свою зневагу кожному українцю. Таких потрібно витискати з України.
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04.10.2022 16:41 Відповісти
За радянським паспортом був росіянин,і що це міняє?
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04.10.2022 16:46 Відповісти
Який зараз паспорт?
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04.10.2022 16:48 Відповісти
Це нічого не міняє, а лише констатує той факт, що росіяни проти української України., а якщо точніше, за Україну без українців.
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04.10.2022 16:51 Відповісти
Ну тупо же.Я хіба про це писав?А,толку пояснювати...
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04.10.2022 16:55 Відповісти
???ты о чём??и что у тебя за мечты??хотя как пишеш она таки и вправду ,,несбыточная"(так как этой проблемы среди украинцев никогда не было)это именно россияне и рускоговорящие зачастую манипулировали ,,языковым/мовным"вопросом,а касаемо государственного тут двух мнений как не было так и не должно быть!!от слова СОВСЕМ!любая уважающая себя страна признаёт свой государственный и никакой иной!! ПУНКТ!!!(в госучреждениях только украинский у себя по подворотням,хоть трижды китайский!)
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04.10.2022 16:44 Відповісти
І не мрій, недоросль. Після війни людина, поважаюча себе, буде сопомитися розмлвляти мовою вбивць, гвалтівників дітей, недолюдей. Ну, а кому пофігу, швабру в руки - і вперед. Швабрі всерівно, хто її взяв в руки - людина, чи бидло.
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04.10.2022 16:47 Відповісти
І скількі ж вам років,Валентино,що ви 59-річну людину називаєте недоросль?Ще й вислолюваєтесь по-бидлячому.Мабуть дожили до роспаду свідомості?
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04.10.2022 16:53 Відповісти
Це називається - порушення національних прав українців.
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04.10.2022 16:36 Відповісти
Как скаргы?
На украинских каналах меры Харькова,Мариуполя,Херсона всегда на сруцьком разговаривали.
И это служащие на государственной должности
У них больше прав?
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04.10.2022 16:42 Відповісти
Якби говорили і думали українською то кацапи туди б так просто не зайшли...
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04.10.2022 17:04 Відповісти
А який канал більш патріотичний - Прямий, чи 1+1?
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04.10.2022 17:17 Відповісти
треба щоразу скаргу подавати коли мавпа на касі відповідає по свино-собачому
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04.10.2022 17:23 Відповісти
прийдётся тебе на кассе работать)
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04.10.2022 20:25 Відповісти
Я рускі би виучіл толька затєм, штоп лехче дапрашивать плєнних )))
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04.10.2022 17:53 Відповісти
За русняву мову просто треба ввести штрафи і за не знання рідної теж. Ця мова має вимерти, як латинь.
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04.10.2022 19:21 Відповісти
А чё ждать? Пристрелить носителей неправильной мовы, но сначала пытать, во благо потомкам и в назидание несознательным!
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05.10.2022 01:31 Відповісти
російськомовні все ніяк не вляжуться, курви.
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04.10.2022 19:26 Відповісти
Я разговариваю на русском. А кацапы на российском. Или Русь Киевская для вас место пустое? В 2005, в 2014, в 2022 и сейчас разганяете несчастный языковой вопрос, всё как тот *****. А в 2019 выбрали российскоязычного еврея и не парило никого, не так ли? Так что крестики снимайте.
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04.10.2022 20:32 Відповісти
Нарешті українці починають усвідомлювати себе Українцями!

Єдина мова створює і цементує націю, створену із різних етносів.

Кожен, хто починає розмовляти українською - стає українцем.

Герб + Прапор + Мова - триєдиний символ нації.

...

Хай скоріше відійдуть в минуле, такі неоднозначні явища, як український танк з російськомовним екіпажем,

або український воїн, встановлюючи жовто блакитний прапор промовляє "мі пабєділі врага!"
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05.10.2022 00:55 Відповісти
Граммар-наци, сплотим свои ряды - непотерпим, недопустим, заклеймим, заплюём, изгоним!
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05.10.2022 01:25 Відповісти
 
 