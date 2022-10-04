В Україні побільшало скарг через порушення мовного законодавства. ІНФОГРАФІКА
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Українці почали частіше скаржитись через відсутність інформації та надання послуг українською мовою.
З липня по вересень до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло більше звернень (1155), ніж за попередні пів року (962), передає Цензор.НЕТ.
Загалом за 9 місяців 2022 року було отримано 2 427 повідомлень про порушення мовного законодавства.
"Повномасштабне вторгнення рф в Україну та набрання чинності нових норм закону в січні (щодо мови друкованих ЗМІ) та липні (щодо мови інтернет-представництв та комп’ютерних програм на товарах) вплинули на інтенсивність надходження звернень щодо порушень", – йдеться у повідомленні.
Усього протягом липня-вересня надійшло більше половини від усіх звернень громадян (55,9%), в січні-лютому – 32,1%, в березні-червні – 12 % протягом 9 місяців.
За кількістю надходжень скарг лідирує Київ (27,1%), слідом за ним йдуть Харківська (23,7%) та Одеська (5,5%) області.
Окрім цього з Дніпропетровської області надійшло 4,8% звернень, з Київської – 6,2%, Закарпатської, Запорізької та Івано-Франківської областей – по 2,2%. В інших областях звернень про порушення було менше ніж 2%.
На що найбільше скаржаться українці:
- мову вебсторінок, де надаються послуги – 34,5%,
- зовнішню рекламу, вивіски, написи – 17,8%;
- обслуговування офлайн та інформацію про товари та послуги – 10,6 %;
- медіа, інформаційні сайти – 9,9 %;
- мову при виконанні обов’язків посадовцями – 7,5%;
- освіту – 3%,
- охорону здоров’я – 3%,
- інше – 13,7%.
У офісі Уповноваженого із захисту державної мови кажуть, що перевіряють усі скарги та накладають санкції у випадку порушень.
Надіслати звернення можна на електронну скриньку: [email protected]
Будь ласка, зачекайте...
Боротьба двієчників за рівноправність з нормальними учнями вже давно увінчалась страшною перемогою.
Слухаю уважно.
Ти добре обтікаєш, мені подобається!
(регоче над недолугим)
Ахметова не уволишь
за гроші українців і спікери тупі неуки(((
Такого понятия не существует.
Есть принадлежность к государству.
По-твоему чукча,бурят не сруцький?
Загляни в его паспорт.
В украине проживают только украинцы,руцкие с видом на жительство.
В Америке-американцы,а не все национальности мира.
На украинских каналах меры Харькова,Мариуполя,Херсона всегда на сруцьком разговаривали.
И это служащие на государственной должности
У них больше прав?
Єдина мова створює і цементує націю, створену із різних етносів.
Кожен, хто починає розмовляти українською - стає українцем.
Герб + Прапор + Мова - триєдиний символ нації.
...
Хай скоріше відійдуть в минуле, такі неоднозначні явища, як український танк з російськомовним екіпажем,
або український воїн, встановлюючи жовто блакитний прапор промовляє "мі пабєділі врага!"