В Одеській області відновлено електропостачання усім мешканцям, - ДТЕК
Мешканцям Одеської області повернули світло, але в одному районі Одеси ще триває ремонт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.
Протягом ночі фахівці ДТЕК проводили ремонт високовольтного обладнання, яке живить Одесу та Одеський район. Вранці роботи закінчились і енергетики змогли забезпечити світлом всіх жителів Одеської області.
"Сьогодні проводяться планові роботи з реконструкції високовольтної підстанції в Суворівському районі. Під час їх виконання мешканці цього району будуть без світла. Електропостачання плануємо повернути орієнтовно о 17:00", - йдеться в повідомленні.
Також у ДТЕК попередили, що можуть бути стабілізаційні відключення у пікові години навантаження.
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