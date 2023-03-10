Обстріли Запоріжжя: енергопостачання повністю відновлено

У всіх районах Запоріжжя, які були знеструмлені через масовані обстріли, вже відновлено енергопостачання.

Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"На цей час всі абоненти, які були знеструмлені, вже повністю зі світлом", - йдеться у повідомленні.

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