Обстріли Запоріжжя: енергопостачання повністю відновлено
У всіх районах Запоріжжя, які були знеструмлені через масовані обстріли, вже відновлено енергопостачання.
Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.
"На цей час всі абоненти, які були знеструмлені, вже повністю зі світлом", - йдеться у повідомленні.
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Oleg Zaporogec
показати весь коментар10.03.2023 15:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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