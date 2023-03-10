Зеленський розраховує отримати гарантії безпеки для України на вільнюському саміті НАТО
Президент Володимир Зеленський очікує від липневого Вільнюського саміту НАТО кроків Альянсу назустріч Україні щодо гарантій безпеки.
Про це він заявив під час спільної з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується саміту у Вільнюсі. Ми запрошені, але ми хотіли б, щоб були якісь відповідні кроки вперед, окрім того статусу, який сьогодні є у нас, у наших відносинах з НАТО", - сказав глава держави.
Він висловив вдячність всім країнам-членам НАТО, які підтримують українців на полі бою.
Водночас Президент наголосив на важливості отримання гарантій безпеки для України.
"Навіть якщо ми не можемо бути в НАТО в час війни, ми б хотіли мати відповідні гарантії безпеки на цьому шляху, поки ми ще не в НАТО. І саме відповідних кроків назустріч з боку держав НАТО до України, до цих гарантій безпеки ми й очікуємо на Вільнюському саміті", - підкреслив Зеленський.
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я не втік,я не лох..я те...я це...
да,це не наш вибір,це вашего 73% бидла!
Чи йому мало?
1. Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порушуючи Конституцію України.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.