УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11114 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 458 30

Зеленський розраховує отримати гарантії безпеки для України на вільнюському саміті НАТО

нато

Президент Володимир Зеленський очікує від липневого Вільнюського саміту НАТО кроків Альянсу назустріч Україні щодо гарантій безпеки.

Про це він заявив під час спільної з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується саміту у Вільнюсі. Ми запрошені, але ми хотіли б, щоб були якісь відповідні кроки вперед, окрім того статусу, який сьогодні є у нас, у наших відносинах з НАТО", - сказав глава держави.

Він висловив вдячність всім країнам-членам НАТО, які підтримують українців на полі бою.

Водночас Президент наголосив на важливості отримання гарантій безпеки для України.

"Навіть якщо ми не можемо бути в НАТО в час війни, ми б хотіли мати відповідні гарантії безпеки на цьому шляху, поки ми ще не в НАТО. І саме відповідних кроків назустріч з боку держав НАТО до України, до цих гарантій безпеки ми й очікуємо на Вільнюському саміті", - підкреслив Зеленський.

Також читайте: Процедуру вступу України в НАТО схвалять на саміті у Вільнюсі, - ОП

Автор: 

безпека (945) Зеленський Володимир (24374) НАТО (6557) гарантія (268)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Меморандум підпишуть. Не може бути ніяких гарантій безпеки. Або вступ до НАТО, або ядерна зброя.
показати весь коментар
10.03.2023 15:24 Відповісти
+10
Пихатий, самонадіяний дурень.
показати весь коментар
10.03.2023 15:27 Відповісти
+6
Проти НАТО в Україні боролись:

1. Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порушуючи Конституцію України.

На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
показати весь коментар
10.03.2023 15:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Меморандум підпишуть. Не може бути ніяких гарантій безпеки. Або вступ до НАТО, або ядерна зброя.
показати весь коментар
10.03.2023 15:24 Відповісти
Если будет яо вступ в НАТО гарантирован.
показати весь коментар
10.03.2023 15:57 Відповісти
Які гарантії безпеки, коли зеля з дрьмаком знімають міни? Про що мова?
показати весь коментар
10.03.2023 21:14 Відповісти
мені одному здається,що вже навіть "цензор" заміняє Україну,зеленським? що це значит,-"Зеленский розраховує"?? а що,крім цього поца більше в Україні немає нікого?
показати весь коментар
10.03.2023 15:25 Відповісти
Потому что,только больной на голову ЗЕ может говорить о гарантиях во время войны .Или у тебя есть желание к нему присоединиться?
показати весь коментар
10.03.2023 15:40 Відповісти
Телятко ще в сраці, а він його вже ріже. Якщо, тільки розраховуєш, нашо про це писати? А якщо у Вільнюсі не "розрахують" будеш виправдовуватись?
показати весь коментар
10.03.2023 15:44 Відповісти
Никто никаких гарантий во время войны не даст,это пустой разговор в стиле квартала 95.А потом этот ****** будет расказывать,как он старается,а нам гарантий не дают и в НАТО не берут
показати весь коментар
10.03.2023 15:49 Відповісти
це кому питання? якщо до мене,то не по адресу. а якщо до ЗЕ,то йому й пишить!
показати весь коментар
10.03.2023 17:30 Відповісти
тегеранська зустричь 1943 року,теж була не після перемоги. тому домовлятись треба,але я поставив питання,чому цей поц,вважається пупом Землі і чому його им'я дорівнює Україні?
показати весь коментар
10.03.2023 17:33 Відповісти
Бо він, як президент, зараз уособлює Україну на міжнародній арені. І це факт, з яким вам, ** %, доведеться змиритись, як би ви не скреготіли зубами.
показати весь коментар
10.03.2023 18:13 Відповісти
нормальний президент не буде всюди любити тільки себе,а цей тільки і робить що кричить я да я...
я не втік,я не лох..я те...я це...
да,це не наш вибір,це вашего 73% бидла!
показати весь коментар
10.03.2023 18:20 Відповісти
То ти, скотина, вважаєш 73% українців бидлом? Себе до "правильних і титульних" зарахував? Ублюдок.
показати весь коментар
10.03.2023 18:27 Відповісти
ублюдок был твой папа. а 73% проголосовавших за клоуна,есть тупое бидло!
показати весь коментар
10.03.2023 18:50 Відповісти
Рот свій смердючий закрий, скотина. Ти і подібні тобі тварюки люті вороги України, ще гірше кацапів. Козлина москворота. Ким ти себе уявив, падло? Я хоч за Зе і не голосував, але поважаю вибір всіх ураїнців, яким би він не був. Так, блазень не виправдав їх сподівань. Але щоб отак люто ненавидіти своїх же співвітчизників за те, що прогнали вашого ідола від корита? Та ви зовсім хворі, вас треба ізолювати і назавжди позбавити виборчого права.
показати весь коментар
10.03.2023 19:25 Відповісти
ураїнців = українців
показати весь коментар
10.03.2023 19:26 Відповісти
вважаю сперечатись з таким ідіотом як ти,не варто зусиль. війна ще далеко до завершення,а люду зза цього покидька вже вбито чимало,але таким як ти,головне щоб не Порошенко. наступного разу голосуй за Притулу,ще буде по приколу...
показати весь коментар
10.03.2023 20:00 Відповісти
Пихатий, самонадіяний дурень.
показати весь коментар
10.03.2023 15:27 Відповісти
Та вже ж в Омані отримав гарантії безпеки...
Чи йому мало?
показати весь коментар
10.03.2023 15:52 Відповісти
Україна захищає східний кордон ЄС і НАТО. На кордоні з московією повинні стояти війська НАТО
показати весь коментар
10.03.2023 15:33 Відповісти
Вони й стоять! У польщі і балтії. Скоро і у фінляндії будуть
показати весь коментар
10.03.2023 15:45 Відповісти
Статут організації не передбачає такого,чи він очікує що б під його бажання переписали установчі документи чи як? я не розумію цього хайпу.
показати весь коментар
10.03.2023 15:35 Відповісти
Проти НАТО в Україні боролись:

1. Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порушуючи Конституцію України.

На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
показати весь коментар
10.03.2023 15:38 Відповісти
Це чучело добикується до того, що НАТО ввічливо пошле його у ліс. Які "гарантії" можуть бути під час війни, якщо НАТО відверто каже, що не хоче прямої сутички з паРашою?
показати весь коментар
10.03.2023 15:40 Відповісти
Все очень просто,ему нужен рейтинг и видимость работы зделать,типа поц старается
показати весь коментар
10.03.2023 15:42 Відповісти
Та мені здається, його справжній рейтинг вже десь біля плінтусу. Люди ж (навіть зебіли) не настільки ж тупі, що б не зрозуміти, хто привів у країну війну зазиранням до дупи *****, хто готувався до нападу, будуючи дороги, а не ракети? Цього ніякі відосики і пафосне надування щік не компенсує.
показати весь коментар
10.03.2023 15:45 Відповісти
Ви, або невиправний оптиміст, або відірвані від реалій! Тупі! Невиправно тупі! Є й такі, що відкрито винять порошенка, що не наклепав достатньо зброї! Тому буба не мав чим боронити країну!
показати весь коментар
10.03.2023 15:48 Відповісти
Я усе ще хочу вірити в краще. Бо якщо народ нічого не зрозумів і не зробив висновків, то все дуже погано.
показати весь коментар
10.03.2023 15:56 Відповісти
"Навіть якщо ми не можемо бути в НАТО в час війни, ми б хотіли мати відповідні гарантії безпеки на цьому шляху, поки ми ще не в НАТО."зелена куйня" на догоду і НАТО І РАШИСТУ.тільки не народу України , котрий вже мав гарантії недоторканості границь ,гарантів - 3,14стаболів ,при підписанні Будапештської брехні.Не будучи членом НАТО.УКРАЇНА НІКОЛИ НЕ МАТИМЕ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ НА РІВНІ ІЗ ЧЛЕНОМ НАТО,Україна буде мати не більше того,що має зараз.А зараз, в реальному вимірі-Україна має війну
показати весь коментар
10.03.2023 16:05 Відповісти
Горе нам з таким президентом, горе і сором. А воно не розуміє, пнеться і бундучиться. Хай йому грець.
показати весь коментар
10.03.2023 17:38 Відповісти
 
 