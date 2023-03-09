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Новини Війна
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Процедуру вступу України в НАТО схвалять на саміті у Вільнюсі, - ОП

нато

В Офісі президента сподіваються на схвалення процедури вступу України в НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі в липні.

Про це заявив заступник глави ОП Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Документ (який стосується України. - Ред.) на саміті НАТО точно має бути схвалений. Нам потрібна відповідь на нашу заявку про вступ до НАТО. Тому цей документ має визначати для нас чітку дорогу до вступу, без додаткових процедурних кроків", - сказав Сибіга.

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Автор: 

НАТО (6557) саміт (791) членство в НАТО (1745) Сибіга Андрій (501)


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Топ коментарі
+11
''В ОПі сподіваються'' . Поки в ОПі сидітимуть кацапські кроти, та корупціонери -то лишається лише сподіватися!
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09.03.2023 19:08 Відповісти
+7
В офісі президента.... Млять ! Від цього словосполучення вже коробить !!!
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09.03.2023 19:17 Відповісти
+6
Невже до самміту у Вільнюсі усіляких дєрьмаків-татарових у владі вже не буде?
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09.03.2023 19:23 Відповісти
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Дорога, але без процедурних кроків. Як це?
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09.03.2023 19:03 Відповісти
''В ОПі сподіваються'' . Поки в ОПі сидітимуть кацапські кроти, та корупціонери -то лишається лише сподіватися!
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09.03.2023 19:08 Відповісти
вступление после победы над кацапстаном
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09.03.2023 19:10 Відповісти
..не обіцяй аж так "точно", щоб потім не виглядати балаболкой
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09.03.2023 19:12 Відповісти
В офісі президента.... Млять ! Від цього словосполучення вже коробить !!!
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09.03.2023 19:17 Відповісти
Невже до самміту у Вільнюсі усіляких дєрьмаків-татарових у владі вже не буде?
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09.03.2023 19:23 Відповісти
Це чергова побрехенька від фейкометів-імітаторів з ОПи... потім вони скажуть, що їх не так зрозуміли, що НАТО нам знов щось винно, що вимоги не красти гроші в українського народа та Армії, вимоги з повагою ставитися до опозиції, вимоги не утискати свободу слова, що все це, мовляв, спроба "зовнішнього управління", і що "найвеличніший лідОр" та його злодійкувата ватна шобла будуть до останнього відстоювати "суверенне право" ОПи на безконтрольне та безкарне розкрадання бюджету під час війни, бо вони ж бо "легітимні"...
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09.03.2023 19:26 Відповісти
поскорее бы Украина вступила,тогда другой разговор пойдёт и про поставки вооружений и про войну против русни
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09.03.2023 19:28 Відповісти
Якщо з жОПи виженуть все дєрьмаківське і призначать Вовочці нового регента,то цілком можливо.
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09.03.2023 19:59 Відповісти
Як це без додаткових процедурних кроків? Хай Сибига опублікує вимоги до країни - кандидата до НАТО. Можу нагадати де-які- ринкова економіка, приведення українського законодавства у відповідність до європейського (права людини на першому плані), незалежні ЗМІ, незалежні суди,справжня боротьба з корупцією, реформування ЗСУ (розмежуваня діяльності між МО та ГШ ЗС, приведення бойових статутів ЗСУ у відповідність до б/статутів НАТО, реформування військової освіти і т.д.).
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09.03.2023 20:37 Відповісти
А ось турків прийняли без процедур , бо Босфор був важніше
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09.03.2023 21:02 Відповісти
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09.03.2023 21:03 Відповісти
Якшо в (ж)ОПе зеленского такое сказали, то точно нас так и примут в НАТО, мамой клянусь. Валите с Банковой, гниды!
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09.03.2023 21:29 Відповісти
Разве в жОПе не саботируют вступление Украины в НАТО и ЕС или услышим очередное: "мы сделали все, что могли, но нас пока там видеть не хотят."?
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09.03.2023 23:57 Відповісти
Пока у власти в Украине клептократическая олигархия и сруцкимирные трухановы и дерьмаки, как Украину принимать в ЕС и НАТО? Нет соответствия Копенгагенским критериям, все коррупционеры и враги нации на свободе. Хотелось бы, чтоб приняли, конечно, но что при этой власти, сомневаюсь.
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10.03.2023 00:06 Відповісти
Так просто? Не вірю! В цьому світі за все треба платити. Якщо від України не вимагають змін, тоді, що? Очевидним є тільки один варіант, мир на умовах Заходу! Але такий мир не влаштує українців, тоді для влади постає питання, як обдурити всі сторони, видавши це за перемогу?
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16.06.2023 11:44 Відповісти
 
 