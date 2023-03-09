Процедуру вступу України в НАТО схвалять на саміті у Вільнюсі, - ОП

В Офісі президента сподіваються на схвалення процедури вступу України в НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі в липні.

Про це заявив заступник глави ОП Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Документ (який стосується України. - Ред.) на саміті НАТО точно має бути схвалений. Нам потрібна відповідь на нашу заявку про вступ до НАТО. Тому цей документ має визначати для нас чітку дорогу до вступу, без додаткових процедурних кроків", - сказав Сибіга.

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