РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7147 посетителей онлайн
Новости Война
4 571 16

Процедуру вступления Украины в НАТО одобрят на саммите в Вильнюсе, - ОП

нато

В офисе президента надеются на одобрение процедуры вступления Украины в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе в июле.

Об этом заявил заместитель главы ОП Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Документ (который касается Украины. - Ред.) на саммите НАТО должен быть одобрен. Нам нужен ответ на нашу заявку о вступлении в НАТО. Поэтому этот документ должен определять для нас четкий путь к вступлению, без дополнительных процедурных шагов", - сказал Сибига.

Читайте также: Лидер ЕНП Вебер: "Я не представляю себе долгосрочную архитектуру безопасности в Европе, при которой Украина не была бы членом НАТО"

Автор: 

НАТО (10086) саммит (1196) членство в НАТО (1534) Сибига Андрей (492)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
''В ОПі сподіваються'' . Поки в ОПі сидітимуть кацапські кроти, та корупціонери -то лишається лише сподіватися!
показать весь комментарий
09.03.2023 19:08 Ответить
+7
В офісі президента.... Млять ! Від цього словосполучення вже коробить !!!
показать весь комментарий
09.03.2023 19:17 Ответить
+6
Невже до самміту у Вільнюсі усіляких дєрьмаків-татарових у владі вже не буде?
показать весь комментарий
09.03.2023 19:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дорога, але без процедурних кроків. Як це?
показать весь комментарий
09.03.2023 19:03 Ответить
''В ОПі сподіваються'' . Поки в ОПі сидітимуть кацапські кроти, та корупціонери -то лишається лише сподіватися!
показать весь комментарий
09.03.2023 19:08 Ответить
вступление после победы над кацапстаном
показать весь комментарий
09.03.2023 19:10 Ответить
..не обіцяй аж так "точно", щоб потім не виглядати балаболкой
показать весь комментарий
09.03.2023 19:12 Ответить
В офісі президента.... Млять ! Від цього словосполучення вже коробить !!!
показать весь комментарий
09.03.2023 19:17 Ответить
Невже до самміту у Вільнюсі усіляких дєрьмаків-татарових у владі вже не буде?
показать весь комментарий
09.03.2023 19:23 Ответить
Це чергова побрехенька від фейкометів-імітаторів з ОПи... потім вони скажуть, що їх не так зрозуміли, що НАТО нам знов щось винно, що вимоги не красти гроші в українського народа та Армії, вимоги з повагою ставитися до опозиції, вимоги не утискати свободу слова, що все це, мовляв, спроба "зовнішнього управління", і що "найвеличніший лідОр" та його злодійкувата ватна шобла будуть до останнього відстоювати "суверенне право" ОПи на безконтрольне та безкарне розкрадання бюджету під час війни, бо вони ж бо "легітимні"...
показать весь комментарий
09.03.2023 19:26 Ответить
поскорее бы Украина вступила,тогда другой разговор пойдёт и про поставки вооружений и про войну против русни
показать весь комментарий
09.03.2023 19:28 Ответить
Якщо з жОПи виженуть все дєрьмаківське і призначать Вовочці нового регента,то цілком можливо.
показать весь комментарий
09.03.2023 19:59 Ответить
Як це без додаткових процедурних кроків? Хай Сибига опублікує вимоги до країни - кандидата до НАТО. Можу нагадати де-які- ринкова економіка, приведення українського законодавства у відповідність до європейського (права людини на першому плані), незалежні ЗМІ, незалежні суди,справжня боротьба з корупцією, реформування ЗСУ (розмежуваня діяльності між МО та ГШ ЗС, приведення бойових статутів ЗСУ у відповідність до б/статутів НАТО, реформування військової освіти і т.д.).
показать весь комментарий
09.03.2023 20:37 Ответить
А ось турків прийняли без процедур , бо Босфор був важніше
показать весь комментарий
09.03.2023 21:02 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2023 21:03 Ответить
Якшо в (ж)ОПе зеленского такое сказали, то точно нас так и примут в НАТО, мамой клянусь. Валите с Банковой, гниды!
показать весь комментарий
09.03.2023 21:29 Ответить
Разве в жОПе не саботируют вступление Украины в НАТО и ЕС или услышим очередное: "мы сделали все, что могли, но нас пока там видеть не хотят."?
показать весь комментарий
09.03.2023 23:57 Ответить
Пока у власти в Украине клептократическая олигархия и сруцкимирные трухановы и дерьмаки, как Украину принимать в ЕС и НАТО? Нет соответствия Копенгагенским критериям, все коррупционеры и враги нации на свободе. Хотелось бы, чтоб приняли, конечно, но что при этой власти, сомневаюсь.
показать весь комментарий
10.03.2023 00:06 Ответить
Так просто? Не вірю! В цьому світі за все треба платити. Якщо від України не вимагають змін, тоді, що? Очевидним є тільки один варіант, мир на умовах Заходу! Але такий мир не влаштує українців, тоді для влади постає питання, як обдурити всі сторони, видавши це за перемогу?
показать весь комментарий
16.06.2023 11:44 Ответить
 
 