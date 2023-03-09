Процедуру вступления Украины в НАТО одобрят на саммите в Вильнюсе, - ОП

В офисе президента надеются на одобрение процедуры вступления Украины в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе в июле.

Об этом заявил заместитель главы ОП Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Документ (который касается Украины. - Ред.) на саммите НАТО должен быть одобрен. Нам нужен ответ на нашу заявку о вступлении в НАТО. Поэтому этот документ должен определять для нас четкий путь к вступлению, без дополнительных процедурных шагов", - сказал Сибига.

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