Минулого тижня з українських портів вийшло 23 судна з агропродукцією, - ВМС
У межах Чорноморської зернової ініціативи минулого тижня з портів у Чорному морі вийшло 123 судна з української агропродукцією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.
"За минулий тиждень в рамках Чорноморської зернової ініціативи 23 судна покинули українські порти на борту яких було близько мільйона тонн зерна та інших продуктів харчування", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль