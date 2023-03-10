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Минулого тижня з українських портів вийшло 23 судна з агропродукцією, - ВМС

зерно

У межах Чорноморської зернової ініціативи минулого тижня з портів у Чорному морі вийшло 123 судна з української агропродукцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

"За минулий тиждень в рамках Чорноморської зернової ініціативи 23 судна покинули українські порти на борту яких було близько мільйона тонн зерна та інших продуктів харчування", - йдеться в повідомленні.

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ВМС (1399) зерно (3135) корабель (1617) зерновий коридор (583)


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