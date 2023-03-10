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Електропостачання у Харкові та Житомирі повністю відновлять упродовж тижня, - ДТЕК

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

Ремонтні роботи з відновлення електропостачання в Харкові можуть зайняти близько тижня.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Харків і Житомир залишаються точкою напруги, там тривають роботи. Прогнози можна робити: думаю, це протягом тижня буде зроблено", - сказав Сахарук.

Він зазначив, що ремонтні бригади роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, проте відновлювальні роботи потребують часу.

За інформацією мерії, на даний момент у Харкові без світла близько 40% будинків.

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Автор: 

Житомир (582) обстріл (29234) Харків (5702) електроенергія (6257) ДТЕК (1985)


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Поцікався, які ракети застосували цього разу. Нічим в нас їх збивати.
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10.03.2023 16:30 Відповісти
 
 