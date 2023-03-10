Фінляндія готує 14-й пакет військової допомоги Україні, - прем’єрка Марін

Фінляндія вже надала Україні військову допомогу на 750 млн і готує чотирнадцятий пакет.

Про це заявила Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін на спільній із Президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нещодавно Фінляндія ухвалила рішення щодо тринадцятого пакета допомоги із засобами для оборони, включно з важким озброєнням. Наша військова підтримка сьогодні сягає 750 млн євро та робить Фінляндію одним із найбільших постачальників зброї до України. Ми також тренуємо членів Збройних сил України як учасник європейської коаліції та дуже скоро - в межах тренувальної місії ЄС. Ми вже готуємо наш чотирнадцятий пакет військової допомоги", - заявила очільниця фінського уряду.

Марін зазначила, що уважно вислухала Президента Володимира Зеленського, який поінформував її про потреби ЗСУ та довгострокові потреби України.

Вона також підкреслила, що Європа має розробити сильну й ефективну оборонну індустрію, яка б змогла постачати засоби в Україну в майбутньому, передусім снаряди. За її словами, про це йтиметься на наступному зібранні Європейської ради.

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Прем'єр-міністр запевнила, що ніхто в її країні не виступає за припинення підтримки України.

"Ми живемо в темні часи, але, я сподіваюся, ми об’єднані… Україна бореться на передовій за європейські цінності. Серед народу Фінляндії під час передвиборчої програми жодна людина не сказала, що потрібно припинити підтримувати Україну. Навпаки, усі кажуть, що треба підтримувати Україну ще більше", - сказала Марін.