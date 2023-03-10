Фінляндія за передачу Україні заморожених російських активів, - прем’єрка Марін

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін підтримала ідею заморожування і вилучення російських активів та передання їх Україні.

Про це вона сказала в п'ятницю в Києві після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми за те, щоб Росія платила повну ціну за агресію, втрати України внаслідок навали. Ми за те, щоб можна було заморожувати й вилучати російські активи і їх можна було пускати на відновлення і відродження України", - сказала вона.

Ми, сказала Марін, "підтримуємо зусилля Міжнародного кримінального суду, українських органів влади, створення Міжнародного центру для обвинувачень і переслідування злочинів агресії в Гаазі".

"Ми вас добре розуміємо. З нашої історії ми знаємо, як ніхто, що вас необхідно підтримувати, скільки потрібно. Ми були самотні в нашій боротьбі й залишилися на самоті, коли настав мир. Ми хочемо, щоб Україна отримала мир на своїх умовах", - заявила фінська прем'єрка.

За її словами, Фінляндія підтримує Формулу миру президента Зеленського.

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"Тільки довгостроковий мир може дати європейській родині спокій і достаток. Ми хочемо, щоб Україна увійшла до НАТО як одна з союзних держав", - сказала прем'єрка.

За її словами, сьогодні Фінляндія оголосила новий пакет допомоги в 29 млн євро для освіти.

"Ми хочемо, щоб освіта в Україні жила", - заявила Марін.