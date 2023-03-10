УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11136 відвідувачів онлайн
Новини Війна
700 5

Енергетична коаліція допоможе Україні підготуватися до наступного зимового сезону, - Кулеба

кулеба

За підсумками міністерської зустрічі Групи семи плюс міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про готовність енергетичної коаліції допомагати підготуватися до наступної зими та інвестувати в довгострокову енергетичну модернізацію України.

Про це повідомило МЗС України у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Після вчорашнього удару РФ по енергосистемі України сьогодні ми провели міністерську зустріч Групи семи плюс, яку скликав мій японський колега Міністр Хаяші, під головуванням держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Енергетична коаліція готова задовольнити наші нагальні потреби, допоможе підготуватися до наступного зимового сезону та інвестуватиме в довгострокову енергетичну модернізацію України", - розповів Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До групи зі створення Спецтрибуналу щодо РФ за злочин агресії входить уже 30 країн, долучилася Греція, - Кулеба

Автор: 

допомога (8450) енергетика (2616) Кулеба Дмитро (3604) опалювальний сезон (1754)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.03.2023 17:07 Відповісти
Суворій контроль за витратами, зелени потвори сжеруть любі фінанси, подивіться на пики
показати весь коментар
10.03.2023 17:14 Відповісти
Енергетична коаліція допоможе Україні підготуватися до наступного опалювального сезону, платники податків з США допоможуть з бюджетом, країни ЄС та США виготовлять для України снаряди та допоможуть зі зброєю, Канада військову форму подарує, міжнародна коаліція займеться відбудовою зруйнованих міст та селищ і т.п.
А якими власними досягненнями може похвалитися влада України?
показати весь коментар
10.03.2023 17:31 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2023 17:48 Відповісти
ну треба ж відробити вибори
показати весь коментар
11.03.2023 00:06 Відповісти
 
 