Енергетична коаліція допоможе Україні підготуватися до наступного зимового сезону, - Кулеба

За підсумками міністерської зустрічі Групи семи плюс міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про готовність енергетичної коаліції допомагати підготуватися до наступної зими та інвестувати в довгострокову енергетичну модернізацію України.

Про це повідомило МЗС України у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Після вчорашнього удару РФ по енергосистемі України сьогодні ми провели міністерську зустріч Групи семи плюс, яку скликав мій японський колега Міністр Хаяші, під головуванням держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Енергетична коаліція готова задовольнити наші нагальні потреби, допоможе підготуватися до наступного зимового сезону та інвестуватиме в довгострокову енергетичну модернізацію України", - розповів Кулеба.

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