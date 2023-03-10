Військова допомога Україні - пріоритетне завдання на найближчу перспективу, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив курс своєї країни на надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо говорити про найближчу перспективу, то нині наш пріоритет - це військова допомога", - зазначив французький лідер.

За словами Макрона, він, як і раніше, виступає за мирне врегулювання російсько-української війни, однак вважає, що переговори мають відбутися "тоді, коли вирішить Україна, до того ж - на її умовах".

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