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Новини Допомога Україні Війна
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Військова допомога Україні - пріоритетне завдання на найближчу перспективу, - Макрон

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив курс своєї країни на надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо говорити про найближчу перспективу, то нині наш пріоритет - це військова допомога", - зазначив французький лідер.

За словами Макрона, він, як і раніше, виступає за мирне врегулювання російсько-української війни, однак вважає, що переговори мають відбутися "тоді, коли вирішить Україна, до того ж - на її умовах".

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Автор: 

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Ну если уже еще один любитель поразговаривать с ****** такое говорит - то да, так и есть
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10.03.2023 17:13 Відповісти
менше слов -більше справ краще!
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10.03.2023 17:13 Відповісти
Ветер переменился - где тогда должен быть Макрон? Опять впереди, на лихом коне!
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10.03.2023 17:13 Відповісти
Їй-бо, по війні з'ясується, що Україна трохи допомогла Макрону перемогти росію!
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10.03.2023 17:17 Відповісти
Та воно так і буде, переможців з десяток налічиться. А Україна так, мимо проходила.
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10.03.2023 17:34 Відповісти
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10.03.2023 17:42 Відповісти
 
 