Швейцарія не змінюватиме політику щодо реекспорту зброї в Україну, - уряд

Уряд Швейцарії не змінюватиме свою давню політику, що забороняє передачу зброї швейцарського виробництва до третіх країн, зокрема до України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявили в уряді країни.

"На своєму засіданні 10 березня Федеральна рада розглянула питання про реекспорт військового майна швейцарського виробництва третіми країнами та вирішила зберегти наявну практику. Рішення ґрунтується на Законі про військове майно і на давній гуманітарній традиції Швейцарії як нейтральної держави", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що традиція нейтралітету Швейцарії не означає байдужості до агресії Росії проти України, тож Швейцарія неодноразово й рішуче засуджувала цю агресію та вимагала припинення військових дій і виведення російських військ з усієї території України. Швейцарія також підтримує санкції Європейського Союзу.

За даними уряду, за останні 12 місяців Швейцарія отримала запити від Німеччини, Данії та Іспанії про реекспорт швейцарського військового майна в Україну. Усі запити було відхилено.

Однак уряд заявив, що постачання військового спорядження європейським оборонним компаніям залишаються можливими, оскільки такий експорт не порушує закон про нейтралітет.

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