УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11136 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 264 20

Швейцарія не змінюватиме політику щодо реекспорту зброї в Україну, - уряд

швейцарія

Уряд Швейцарії не змінюватиме свою давню політику, що забороняє передачу зброї швейцарського виробництва до третіх країн, зокрема до України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявили в уряді країни.

"На своєму засіданні 10 березня Федеральна рада розглянула питання про реекспорт військового майна швейцарського виробництва третіми країнами та вирішила зберегти наявну практику. Рішення ґрунтується на Законі про військове майно і на давній гуманітарній традиції Швейцарії як нейтральної держави", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що традиція нейтралітету Швейцарії не означає байдужості до агресії Росії проти України, тож Швейцарія неодноразово й рішуче засуджувала цю агресію та вимагала припинення військових дій і виведення російських військ з усієї території України. Швейцарія також підтримує санкції Європейського Союзу.

За даними уряду, за останні 12 місяців Швейцарія отримала запити від Німеччини, Данії та Іспанії про реекспорт швейцарського військового майна в Україну. Усі запити було відхилено.

Однак уряд заявив, що постачання військового спорядження європейським оборонним компаніям залишаються можливими, оскільки такий експорт не порушує закон про нейтралітет.

Читайте: Швейцарія виступає проти експорту зброї в Україну, - президент Берсе

Автор: 

зброя (7537) реекспорт (16) Швейцарія (871)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Дуже потужна робота послиці України в цій державі! Просто супер! З нетерпінням чекаю відмови Болгарії в постачанні будь-якої воєнної допомоги Україні після того, як там до роботи приступить нова послиця!
Дерьмаківщина рулить!
показати весь коментар
10.03.2023 17:30 Відповісти
+4
Ну і х.. вам замість шапки.
Інші реекспорт дозволили, їх зброя поїде в Україну, щоб її замістити багатьом країнам треба буде замовляти нову, що принесе нові закази, робочі місця і бабло. А також + в репутацію нормальних партнерів. А швейцарам - див. перше речення.
показати весь коментар
10.03.2023 17:31 Відповісти
+3
нарешті наш кабмін прозрів...https://nv.ua/ukr/ukraine/events/v-upc-mp-zayavili-chto-s-nimi-razryvayut-dogovor-ob-arende-lavry-50309854.html
показати весь коментар
10.03.2023 17:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже потужна робота послиці України в цій державі! Просто супер! З нетерпінням чекаю відмови Болгарії в постачанні будь-якої воєнної допомоги Україні після того, як там до роботи приступить нова послиця!
Дерьмаківщина рулить!
показати весь коментар
10.03.2023 17:30 Відповісти
Занадто велика у Швейцарії дупа, раз так довго можуть на кількох стільцях сидіти. Пора б на неї вже прутень з кілометр знайти.
показати весь коментар
10.03.2023 17:30 Відповісти
Ну і х.. вам замість шапки.
Інші реекспорт дозволили, їх зброя поїде в Україну, щоб її замістити багатьом країнам треба буде замовляти нову, що принесе нові закази, робочі місця і бабло. А також + в репутацію нормальних партнерів. А швейцарам - див. перше речення.
показати весь коментар
10.03.2023 17:31 Відповісти
нарешті наш кабмін прозрів...https://nv.ua/ukr/ukraine/events/v-upc-mp-zayavili-chto-s-nimi-razryvayut-dogovor-ob-arende-lavry-50309854.html
показати весь коментар
10.03.2023 17:31 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2023 17:34 Відповісти
Великий гаманець Європи. (((
показати весь коментар
10.03.2023 17:46 Відповісти
Облажались. Российская пропаганда продолжает уничтожать воображаемые Leopard 2 - фото https://nv.ua/lifestyle/v-rf-snova-rasprostranili-feyk-ob-unichtozhenii-tanka-leopard-foto-50309843.html
показати весь коментар
10.03.2023 17:54 Відповісти
Головне "стабильність"...
показати весь коментар
10.03.2023 17:56 Відповісти
Прийде час, коли ми пропустимо "Вагнер" через свою територію на Швейцарію.
показати весь коментар
10.03.2023 18:09 Відповісти
Мабуть расея натякнула, що забере свої гроші зі швейцарських банків
показати весь коментар
10.03.2023 18:21 Відповісти
швейцарія вся така в білому, коли навколо л'ється кров. Але не вийде, на білому кров дуже гарно видно.
показати весь коментар
10.03.2023 18:22 Відповісти
ситуація з ферекспо прямо зобовязує швейцарію поміняти орієнтири.
показати весь коментар
10.03.2023 18:24 Відповісти
То нехай продає нам напряму! Це вже їм їхній закон не забороняє!
показати весь коментар
10.03.2023 18:27 Відповісти
ага треба зачекати поки ракети полетять у швейцарію,
світ змінюється, а вони хочуть лишатися в минулому
показати весь коментар
10.03.2023 18:31 Відповісти
Принцип "моя хата скраю" в дії!
показати весь коментар
10.03.2023 18:45 Відповісти
В 2003 французы пытались сорвать коалицию против Ирака, за что получили бойкот своего вина и сыра в США. И быстро отрезвились. Не покупайте Nestle!
показати весь коментар
10.03.2023 19:12 Відповісти
принципові покидьки.

от би нашій владі так - заборонити в швейцарію реекспорт їжу з українських продуктів.

так ні, ми як підстилки.((

тьху.
показати весь коментар
10.03.2023 19:42 Відповісти
Швейцарія поставляє до росії матеріал, для пошиття масхалатів,
що не фіксуються тепловізорами. А це пряма поставка воюючий
державі. Але за це мовчать. Як це звеця .
показати весь коментар
10.03.2023 20:06 Відповісти
фашистские твари
показати весь коментар
11.03.2023 00:04 Відповісти
 
 