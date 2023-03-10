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Новини Війна
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Виїжджав за дозволом Мінкульту для зйомок фільму про війну: український режисер Голубков таємно зняв кліп для російської співачки, - ЗМІ. ФОТО

Режисер із України Тарас Голубков продовжує співпрацювати з російськими артистами, попри повномасштабну війну. Він зняв кліп для Клави Коки, яка підтримує кривавий режим РФ.

Так, у мережі намагаються підчистити інформацію про те, що Голубков продовжує працювати зі співаками країни-агресора, однак роблять це невдало, пишуть Факти, передає Цензор.НЕТ.

Прем’єра кліпу Клави Коки на пісню "Замуж" відбулася 8 березня. Спочатку актор Сергій Главчев, який брав участь у зйомках ролика, у Facebook написав, що Тарас Голубков є режисером роботи, проте згодом видалив цю графу. Тепер як режисер вказано якогось Макса Ірмана з 11 підписниками в Instagram.

Однак в інтернеті можна знайти кадри зі зйомок кліпу, на майданчику якого чітко видно Голубкова.

Виїжджав за дозволом Мінкульту для зйомок фільму про війну: український режисер Голубков таємно зняв кліп для російської співачки, - ЗМІ 01

Голубков виїхав за кордон після 24 лютого завдяки відповідному дозволу від Мінкульту. Представники міністерства підтвердили в коментарі сайту KP.UA, що кліпмейкеру було дозволено тимчасовий виїзд з 14 по 30 листопада 2022 року для зйомок документального фільму про війну в Україні The War Diary. Ба більше, у міністерстві запевнили, що Голубков надав усі документи, які підтверджують мету цієї поїздки. Того ж місяця в соцмережах режисер публікував відео з Парижа і Варшави. Останній пост в Instagram Голубкова датований 12 грудня.

Тарас Голубков відомий як автор відеокліпів для гурту "Скрябін" ("Дельфіни"), Melovin, Артема Пивоварова ("Рандеву"), Jerry Heil ("Тук-тук-тук"). У Росії знімав відео для Zivert, Клави Коки та Філіпа Кіркорова.

Виїжджав за дозволом Мінкульту для зйомок фільму про війну: український режисер Голубков таємно зняв кліп для російської співачки, - ЗМІ 02

ЗМІ уже звернулися до Тараса Голубкова за коментарем, однак відповіді поки що не отримали.

Тарас Голубков – український кліпмейкер і режисер. Він відомий як автор відеокліпів для гурту Скрябін і таких артистів, як Melovin, Артем Пивоваров, Jerry Heil. У РФ він знімав відео для Zivert, Клави Коки та Філіпа Кіркорова.

Нагадаємо, раніше в мережі розгорівся скандал щодо стендап-коміка Андрія Щегеля, який заявив, що втік з України, оскільки є артистом.

Гуморист зробив низку провокаційних заяв із приводу війни в нашій країні. Ба більше, він заявив, що чоловіки в лавах ЗСУ самі ухвалили рішення "гинути", залишаючись захищати державу.

Автор: 

культура (436) Міністерство культури (762) росія (66104)


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Топ коментарі
+66
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10.03.2023 18:35 Відповісти
+48
леня голубков и здесь обоср..ся ну не поц ли?
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10.03.2023 18:34 Відповісти
+48
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10.03.2023 18:38 Відповісти
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леня голубков и здесь обоср..ся ну не поц ли?
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10.03.2023 18:34 Відповісти
Когорта 95 кварталу на чолі з боневтіком - всі голубкови.
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10.03.2023 18:54 Відповісти
Може йому коки, того?
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10.03.2023 20:21 Відповісти
Не пускати в країну. Нехай там залишається
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10.03.2023 18:35 Відповісти
Они этого и ждут. Лишить гражданства, а все движимое, недвижимое и активы реквизировать в пользу ЗСУ по закону о коллаборационизме. Или вручить повестку и отправить в госпиталь исполнять трудовую повинность - дерьмо за раненными убирать.
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10.03.2023 18:52 Відповісти
Краще просто ліквідувати.
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10.03.2023 18:53 Відповісти
тут треба подумати наскільки ця падла буде страждати при цьому... та по дорозі забрати ткаченка, котрий робить бізнес на таких дозволах для ушльопків... не здивуюся якщо потап каменський вже в Аліканте в несезон на корпоративах для ЗСУ🤑
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10.03.2023 19:18 Відповісти
нах не треба,ми ж не мільчакови,просто коротке комюніке :"утилізований ще один зрадник України",та й по всьому.
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10.03.2023 23:43 Відповісти
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10.03.2023 18:35 Відповісти
Так. Складно визнати себе лохами. Ефект Даннінга - Крюґера в житті.
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10.03.2023 18:59 Відповісти
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10.03.2023 18:38 Відповісти
Голубкова нагородити безкоштовним розміщенням на декілька місяців в камері для для осіб альтернативного сексуального напрямку. Хай прізвище відпрацьовує.
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10.03.2023 18:39 Відповісти
Для нього компанія осіб альтернативного сексуального напрямку це винагорода, а не покарання.
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10.03.2023 18:49 Відповісти
Щур
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10.03.2023 18:40 Відповісти
Голубков? Лёня? "Куплю жене сапоги"?
Був такий кліп...
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10.03.2023 18:41 Відповісти
Давно пишу , що Ткаченко чи дурак чи ворог. В обох випадках ЙОМУ НЕ МІСТО В КАБМИНЕ - він наносить шкоду українському суспільству
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10.03.2023 18:43 Відповісти
якщо згадати про Скіфське золото,то явно не дурень,тупо ВОРОГ.
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10.03.2023 23:46 Відповісти
Я згодна з вами що він ворог, але стараюсь бути політкоректною у текстах
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21.03.2023 11:14 Відповісти
Там дурників нема; одні вороги. Один гетьманцев чого тільки вартий!..
П.С. "місто"--зовсім не те, що Ви мали на увазі. Там тре вжити слово "місце".
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21.03.2023 08:59 Відповісти
На Цензорі мабудь тількі я ( без лишней скромності ) постійно відправляю ткаченко у відставку. Форумчан ДОЛЯ української культури мабудь не цикавит чи боятся що УКРАЇНСТВО переможе у країні
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21.03.2023 11:17 Відповісти
Не переймайтеся дуже; ******* українське суспільство поступово одужує від совка. пуйло з "руцкім міром"--гарні лікарі.
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21.03.2023 14:23 Відповісти
Хай би лишився там назавжди! Україна без такого таланту обійдеться якось.
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10.03.2023 18:43 Відповісти
Який міністр Мінкульту такі і кліпмейкери.
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10.03.2023 18:44 Відповісти
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10.03.2023 18:44 Відповісти
Ніколи не чув цей мем так, я ви подали. Тільки "какаяразніца".
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10.03.2023 20:44 Відповісти
І що, Зеля нє вінават ?
Чому в нас всіляким режисерам, спортсменам і артистам вільний виїзд з країни ?
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10.03.2023 18:44 Відповісти
Ньюансик: вони не повертаються.
Сваі пацаны!
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10.03.2023 18:50 Відповісти
Не слухав і не збираюся рашистське лайно і не знаю, що за Клава Кока (судячи з назви якась блювота), але можу припустити, що оскільки в Мінкульті теж люди ЗЕкоманди, там цілком можуть бути любителі такого непотребу. Відтак, дали добро, особливо, якщо отримали за це певну винагороду.
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10.03.2023 18:46 Відповісти
Тут справа не тільки в цьому виродку. Кому служить мінкульт?
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10.03.2023 18:49 Відповісти
орден вже отримав?
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10.03.2023 18:49 Відповісти
Ровесить суку за яйца!! Падаль пророссийская!!продался за три рубля!!
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10.03.2023 18:53 Відповісти
Ну а власне чому б і ні, якщо закон не забороняє? Інша справа в нас з вами, ми можемо бойкотувати їхню продукцію, піддати громадському осуду їхні вчинки всіляко робити не комфортним їхне перебування в країні разом з нами. Ну і звісно ходити на вибори і обирати не по приколу.
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10.03.2023 18:56 Відповісти
В армію підараса!
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10.03.2023 19:01 Відповісти
накуй він там,на нари підораса.
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10.03.2023 23:48 Відповісти
Під Бахмут його. А то вже люди в селах закінчуються.
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11.03.2023 12:18 Відповісти
Скільки бід, крові, горя принесли Україні всі оці москворилі пєвци, попи, політикани. Виродки, щоб ви здихали тижнями, в муках. Будь ви прокляті.
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10.03.2023 19:02 Відповісти
Та годі цієї клоунади !
Звісно, виїжджали,й виїжджатимуть.За кеш,чи за дзвінком.
Одна зі схем виїзду військовозобов'язаних.
Ткаченку теж потрібна маленька мародерське годівничка💸💵💴💶💷
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10.03.2023 19:04 Відповісти
ну так прізвище каже за нього як не крути.пдрс
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10.03.2023 19:04 Відповісти
Хватайте тех, кто оформил петуху документы. имущество должно быть конфисковано. дома ждать приговор. к совести взывать - это как пояснять Зеленскому, что не надо разминировать Чонгар.
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10.03.2023 19:06 Відповісти
Чонгар нам скоро прийдеться розміновувати,інакше в Крим ЗСУ не попаде,а от вперед таких
Zебанутих і будем запускати
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10.03.2023 19:32 Відповісти
Яма.. ты???))))
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10.03.2023 19:10 Відповісти
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi?__cft__[0]=AZW1FAioIN8pzvvCeFFqh0Luv188y3fUhFjqIRPrpyPcQP14-u9bfMm7hRUDsZ607Puhu58XnvTVKuV0beNGD3Z4UybF_g3on2Grpxx-NHJ-k3EzhB6lsptWXD8PLVFWFSyClWCy34MPIHMEa6sqTRUhAMGcVqWU9cZnXz9kQ0lhnGwtZ1p8nJ9R1S3cx05B9t0&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/pfbid0r5ZpiQSAZRT4jRjwxcLGa3YWWop8Yi2a3shqBizPx7jTiKNMvSLZS89ikuCZK8Bml?__cft__[0]=AZW1FAioIN8pzvvCeFFqh0Luv188y3fUhFjqIRPrpyPcQP14-u9bfMm7hRUDsZ607Puhu58XnvTVKuV0beNGD3Z4UybF_g3on2Grpxx-NHJ-k3EzhB6lsptWXD8PLVFWFSyClWCy34MPIHMEa6sqTRUhAMGcVqWU9cZnXz9kQ0lhnGwtZ1p8nJ9R1S3cx05B9t0&__tn__=%2CO%2CP-R 1 д. ·

Міністр культури Ткаченко заборонив відспівувати загиблих розвідників Братства в Лаврі. Підпишіть петицію за його звільнення - https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/5046?fbclid=IwAR2z-ghsnNbIMXyT5W7jFFSKyeGTY4tAPbLd3RZOsp65yKML7S-KuoPpCOw https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/5046 Навіщо нам це міністерство? Міністра Ткаченка у відставку! Міністерство культури ліквідувати.

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10.03.2023 19:12 Відповісти
А ОСЬ ЩЕ - куди він дів Шевченківську премію , яку обьявляли
у день народження Шевченко 9 березня?

ВІН зовсім офуів чи оборзів ?
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10.03.2023 19:38 Відповісти
що говорити про цого підора, якщо і після початку Вторгнення він їздив по всій Україні з відкритим ворогом українства та української культури чмом Бужанським?

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10.03.2023 19:51 Відповісти
Хитровиїбаний підарок
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10.03.2023 19:19 Відповісти
Та там не тільки Zелені,там ще 73% довбо№обів,хто за це "щастя" проголосував.
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10.03.2023 19:35 Відповісти
якби проституція була легалізована чи винуватили б ми шльондру що розставляє ноги?
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10.03.2023 19:49 Відповісти
так поки що не легалізована,тому це просто ********... але з нюансом.бо за наш рахунок.
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10.03.2023 23:50 Відповісти
Так компанія ЗЄ на Роісє кіна для кацапів знімає.

Ну що ви придовбалися до нещасного кліпмейкера, коли країну очолює "успішний шоумен"?
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10.03.2023 19:50 Відповісти
Дай боже, щоб після Перемоги України, всі ці голбукови, щегелі, потапи, монатіки, мірзояни там і лишаться . І зелю з його кварталом з собою забирайте
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10.03.2023 20:21 Відповісти
А на нього, як військовозобов'язаного положення ВОЄННОГО СТАНУ нерозповсюджується, кадровикам Міністерства неможливо його було бронювати….
І чомусь до військомату не подали в списках цю особу???
Комусь гроші, а комусь війна…. Ткаченко щось на відставку уперто напрацьовує, мабуть щось знає…
Відспівувати Захисника України, не можна, а от такі дикі речі ..
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10.03.2023 20:27 Відповісти
підар *****
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10.03.2023 20:40 Відповісти
Так він голубков чи підарков?
В принципі прізвище підходить
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10.03.2023 20:50 Відповісти
"та адін куй"(с)
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10.03.2023 23:51 Відповісти
Ткаченко - рєдкая ублюдочная тварь.
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10.03.2023 21:05 Відповісти
Крысюков.
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10.03.2023 21:23 Відповісти
ох і летить же цей паровоз, а колись чи котьол) грьобне, чи стіна поперек колії, чи колія закінчиться.
Говорю метафорами, бо демократія це гут фальдемар, гут
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11.03.2023 14:19 Відповісти
це типова, класична "какаяразніца", "іскуства внє палітікі", "спорт внєпалітікі", "нє фсьо так адназначна"... "какаяразніца на каком йязикє гаваріть, какаяразніца как називаєтся уліца та пад яким памятніком назначать свіданіє"... мільйони цих байдужих напів-ватних потвор зараз мають такого самого "на 100%" свого преЗЕдента і саме завдяки цим істотам без переконань, цим манкуртам та їхнім "квартальним" мозгам ми з 24.02.22. маємо таку страшну широкомасштабну війну ...
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11.03.2023 14:39 Відповісти
Хай би й не вертався. Хоча він схоже на це і розраховує.
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13.03.2023 07:33 Відповісти
 
 