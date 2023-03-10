Виїжджав за дозволом Мінкульту для зйомок фільму про війну: український режисер Голубков таємно зняв кліп для російської співачки, - ЗМІ. ФОТО

Режисер із України Тарас Голубков продовжує співпрацювати з російськими артистами, попри повномасштабну війну. Він зняв кліп для Клави Коки, яка підтримує кривавий режим РФ.

Так, у мережі намагаються підчистити інформацію про те, що Голубков продовжує працювати зі співаками країни-агресора, однак роблять це невдало, пишуть Факти, передає Цензор.НЕТ.

Прем’єра кліпу Клави Коки на пісню "Замуж" відбулася 8 березня. Спочатку актор Сергій Главчев, який брав участь у зйомках ролика, у Facebook написав, що Тарас Голубков є режисером роботи, проте згодом видалив цю графу. Тепер як режисер вказано якогось Макса Ірмана з 11 підписниками в Instagram.

Однак в інтернеті можна знайти кадри зі зйомок кліпу, на майданчику якого чітко видно Голубкова.

Голубков виїхав за кордон після 24 лютого завдяки відповідному дозволу від Мінкульту. Представники міністерства підтвердили в коментарі сайту KP.UA, що кліпмейкеру було дозволено тимчасовий виїзд з 14 по 30 листопада 2022 року для зйомок документального фільму про війну в Україні The War Diary. Ба більше, у міністерстві запевнили, що Голубков надав усі документи, які підтверджують мету цієї поїздки. Того ж місяця в соцмережах режисер публікував відео з Парижа і Варшави. Останній пост в Instagram Голубкова датований 12 грудня.

Тарас Голубков відомий як автор відеокліпів для гурту "Скрябін" ("Дельфіни"), Melovin, Артема Пивоварова ("Рандеву"), Jerry Heil ("Тук-тук-тук"). У Росії знімав відео для Zivert, Клави Коки та Філіпа Кіркорова.

ЗМІ уже звернулися до Тараса Голубкова за коментарем, однак відповіді поки що не отримали.

Тарас Голубков – український кліпмейкер і режисер. Він відомий як автор відеокліпів для гурту Скрябін і таких артистів, як Melovin, Артем Пивоваров, Jerry Heil. У РФ він знімав відео для Zivert, Клави Коки та Філіпа Кіркорова.

Нагадаємо, раніше в мережі розгорівся скандал щодо стендап-коміка Андрія Щегеля, який заявив, що втік з України, оскільки є артистом.

Гуморист зробив низку провокаційних заяв із приводу війни в нашій країні. Ба більше, він заявив, що чоловіки в лавах ЗСУ самі ухвалили рішення "гинути", залишаючись захищати державу.