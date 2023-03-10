Виїжджав за дозволом Мінкульту для зйомок фільму про війну: український режисер Голубков таємно зняв кліп для російської співачки, - ЗМІ. ФОТО
Режисер із України Тарас Голубков продовжує співпрацювати з російськими артистами, попри повномасштабну війну. Він зняв кліп для Клави Коки, яка підтримує кривавий режим РФ.
Так, у мережі намагаються підчистити інформацію про те, що Голубков продовжує працювати зі співаками країни-агресора, однак роблять це невдало, пишуть Факти, передає Цензор.НЕТ.
Прем’єра кліпу Клави Коки на пісню "Замуж" відбулася 8 березня. Спочатку актор Сергій Главчев, який брав участь у зйомках ролика, у Facebook написав, що Тарас Голубков є режисером роботи, проте згодом видалив цю графу. Тепер як режисер вказано якогось Макса Ірмана з 11 підписниками в Instagram.
Однак в інтернеті можна знайти кадри зі зйомок кліпу, на майданчику якого чітко видно Голубкова.
Голубков виїхав за кордон після 24 лютого завдяки відповідному дозволу від Мінкульту. Представники міністерства підтвердили в коментарі сайту KP.UA, що кліпмейкеру було дозволено тимчасовий виїзд з 14 по 30 листопада 2022 року для зйомок документального фільму про війну в Україні The War Diary. Ба більше, у міністерстві запевнили, що Голубков надав усі документи, які підтверджують мету цієї поїздки. Того ж місяця в соцмережах режисер публікував відео з Парижа і Варшави. Останній пост в Instagram Голубкова датований 12 грудня.
Тарас Голубков відомий як автор відеокліпів для гурту "Скрябін" ("Дельфіни"), Melovin, Артема Пивоварова ("Рандеву"), Jerry Heil ("Тук-тук-тук"). У Росії знімав відео для Zivert, Клави Коки та Філіпа Кіркорова.
ЗМІ уже звернулися до Тараса Голубкова за коментарем, однак відповіді поки що не отримали.
Тарас Голубков – український кліпмейкер і режисер. Він відомий як автор відеокліпів для гурту Скрябін і таких артистів, як Melovin, Артем Пивоваров, Jerry Heil. У РФ він знімав відео для Zivert, Клави Коки та Філіпа Кіркорова.
Нагадаємо, раніше в мережі розгорівся скандал щодо стендап-коміка Андрія Щегеля, який заявив, що втік з України, оскільки є артистом.
Гуморист зробив низку провокаційних заяв із приводу війни в нашій країні. Ба більше, він заявив, що чоловіки в лавах ЗСУ самі ухвалили рішення "гинути", залишаючись захищати державу.
Будь ласка, зачекайте...
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Був такий кліп...
П.С. "місто"--зовсім не те, що Ви мали на увазі. Там тре вжити слово "місце".
Чому в нас всіляким режисерам, спортсменам і артистам вільний виїзд з країни ?
Сваі пацаны!
Звісно, виїжджали,й виїжджатимуть.За кеш,чи за дзвінком.
Одна зі схем виїзду військовозобов'язаних.
Ткаченку теж потрібна маленька мародерське годівничка💸💵💴💶💷
Zебанутих і будем запускати
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/pfbid0r5ZpiQSAZRT4jRjwxcLGa3YWWop8Yi2a3shqBizPx7jTiKNMvSLZS89ikuCZK8Bml?__cft__[0]=AZW1FAioIN8pzvvCeFFqh0Luv188y3fUhFjqIRPrpyPcQP14-u9bfMm7hRUDsZ607Puhu58XnvTVKuV0beNGD3Z4UybF_g3on2Grpxx-NHJ-k3EzhB6lsptWXD8PLVFWFSyClWCy34MPIHMEa6sqTRUhAMGcVqWU9cZnXz9kQ0lhnGwtZ1p8nJ9R1S3cx05B9t0&__tn__=%2CO%2CP-R 1 д. ·
Міністр культури Ткаченко заборонив відспівувати загиблих розвідників Братства в Лаврі. Підпишіть петицію за його звільнення - https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/5046?fbclid=IwAR2z-ghsnNbIMXyT5W7jFFSKyeGTY4tAPbLd3RZOsp65yKML7S-KuoPpCOw https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/5046 Навіщо нам це міністерство? Міністра Ткаченка у відставку! Міністерство культури ліквідувати.
у день народження Шевченко 9 березня?
ВІН зовсім офуів чи оборзів ?
Ну що ви придовбалися до нещасного кліпмейкера, коли країну очолює "успішний шоумен"?
І чомусь до військомату не подали в списках цю особу???
Комусь гроші, а комусь війна…. Ткаченко щось на відставку уперто напрацьовує, мабуть щось знає…
Відспівувати Захисника України, не можна, а от такі дикі речі ..
В принципі прізвище підходить
Говорю метафорами, бо демократія це гут фальдемар, гут