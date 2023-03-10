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Новини Війна
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Прем’єрка Фінляндії Марін у Києві: Росія має відповісти за свої злочини

санна,марін

Прем’єрка Фінляндії Санна Марін заявила, що Росія має понести відповідальність за напад на Україну і злочини, скоєні під час війни, а також заплатити компенсації за завдані збитки.

Про це вона сказала на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми віримо, що настане час, коли Росія буде відповідати за свої злочини, і Путін особисто буде відповідати за злочин агресії", - наголосила Санна Марін.

Вона нагадала, що Фінляндія разом з іншими країнами працює над тим, аби забезпечити таку відповідальність.

"Фінляндія входить до групи країн, які хочуть забезпечити відповідальність за злочин агресії проти України. Ми підтримуємо розслідування Міжнародного кримінального суду та українських органів влади, і ми підтримуємо створення Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії. Ми також за те, щоб Росія платила повну ціну за агресію, за руїни і втрати, яких зазнала Україна через цю навалу", - сказала прем’єрка.

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Санна Марін зазначила, що Фінляндія з власного досвіду відстоювання незалежності розуміє, що зараз вільний світ має підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

"Ми хочемо, щоб Україна здобула мир на своїх умовах і тоді, коли буде готова цей мир встановити. Ми підтримуємо "формулу миру" президента Зеленського і хочемо, щоб цей план почав працювати. Тільки тривалий мир може дати нашій європейській родині спокій і добробут", - заявила Санна Марін.

Прем’єрка додала, що Україна може розраховувати на підтримку Гельсінкі на шляху реформ, які потрібно буде здійснити для майбутнього вступу до ЄС.

Автор: 

Фінляндія (1329) воєнні злочини (1878) Марін Санна (31)


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Редкий случай, когда дама и умная и красивая...
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10.03.2023 18:57 Відповісти
Я теж балдію від таких. Вершина еволюції
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10.03.2023 19:07 Відповісти
тобі, наша тигрЮля не до вподоби чи пластичні хірурги переборщили за останні десятиліття? Основне в перераховуваному, що не устилка Шуфрича та хі-хі компанії та порядна жінка...
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10.03.2023 19:26 Відповісти
Якось убого членограй виглядає на її фоні.
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10.03.2023 19:23 Відповісти
у його фоні, тільки дЄлдак та Скумборія пасують...
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10.03.2023 19:27 Відповісти
Якщо нам не дають літаки, так можна тоді в якості компенсації, в рамках допомоги від ЄС, надати нам років на 10 Санну Марін та її уряд? Наших чиновників на обмін не пропоную, в Фінляндії боюсь в'язниць скільки немає.
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10.03.2023 19:52 Відповісти
Чиновники на передову.
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10.03.2023 23:16 Відповісти
 
 