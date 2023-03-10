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Новини
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Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС майже на 80%, - Стефанішина

ольга,стефанішина

Україна виконала майже 80% зобов’язань, передбачених в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону.

"Ми вже майже на 80% виконали зобов’язання за Угодою про асоціацію. Ми проходимо зараз оцінку відповідності нашого законодавства європейським стандартам, щоб коли будуть розпочаті перемовини, ми не зволікали та вже були готові провести перемовини, їх завершити і приєднатися до ЄС", - сказала Стефанішина.

Вона додала, що Україна "рухається активно", "ми встигаємо", а парламент допомагає урядовій команді, ухвалюючи необхідні закони.

Також читайте: Україна виконає додаткові рекомендації Єврокомісії до кінця року, - Стефанішина

Стосовно тих 20%, які ще залишилося виконати, віцепрем’єр-міністр зазначила, що це "певні олдскульні зобов’язання", оскільки переговори про укладення Угоди велися у 2009 році, за "часів іншої і правової реальності".

"Це зобов’язання, які ми, звичайно, будемо виконувати, де це можливо, але це вже, скажімо, певна стара сторінка наших відносин. Сьогодні ми вже проходимо оцінку в ЄС як країна, яка стане частиною Європейського Союзу, а не країна, з якою будуть партнерські відносини. Це абсолютно інша якість, але й інший обсяг завдань і відповідальності, який навіть не в десятки, а сотні разів перевершує все, що ми робили до цього в межах Угоди", - зазначила урядовець.

Автор: 

угода (684) Україна (5968) Євросоюз (13672) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (364)


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Топ коментарі
+24
Цікаво а Євросоюз знає про такі цифри?
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10.03.2023 20:05 Відповісти
+12
Егеж. Ці 80% - оцінка ЄС, чи локшина на вуха глядачам марафону?
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10.03.2023 20:16 Відповісти
+12
Про ці цифри йому невідомо, але добре відомо, хто саме очолив НАБУ. Та й, взагалі, кому своїми цифірями зелені шмарклі сцють в очі? Усім все видно, всі все знають...
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10.03.2023 20:18 Відповісти
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Цікаво а Євросоюз знає про такі цифри?
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10.03.2023 20:05 Відповісти
Егеж. Ці 80% - оцінка ЄС, чи локшина на вуха глядачам марафону?
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10.03.2023 20:16 Відповісти
є така китайська мудрість: "Останні 20 відсотків роботи, виконуються 80 відсотків всього виділенного часу"
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10.03.2023 21:43 Відповісти
Про ці цифри йому невідомо, але добре відомо, хто саме очолив НАБУ. Та й, взагалі, кому своїми цифірями зелені шмарклі сцють в очі? Усім все видно, всі все знають...
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10.03.2023 20:18 Відповісти
"певні олдскульні зобов'язання" Джерело:

Знову кляті "папєрєднікі" винуваті

Так а що там з законом про КСУ, заангажованністю ново приставленого назначеного Голови НАБУ, зі свободою слова?

Мінус 3 від виставлених 7 - то не 20%, а майже 50%
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10.03.2023 20:06 Відповісти
Типу, жінка завагітніла на 80%...
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10.03.2023 20:09 Відповісти
Тобто нахапатася сперми у всі місця, окрім того, яким власне і вагітніють. 😁
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10.03.2023 20:18 Відповісти
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10.03.2023 20:21 Відповісти
це ще крутіше чим фраза про кацапок: "Так натрахалась, что скульі свело..."
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10.03.2023 20:30 Відповісти
на 20% припадаються чиновники ОП , повязані з рашею, зрадники і корупціонери, кругова порука в судах і прокуратурі та право, загнане під плінтус!
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10.03.2023 20:15 Відповісти
Wow! Яке швідке просування!
А продажні суди та корумпований держ апарат до ЕС потім після громадян підуть, або залишаться?! Як це буде?! 🤔
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10.03.2023 20:16 Відповісти
В Європарламенті назвали закон 5655 перешкодою для вступу України до ЄС Джерело:
У всіх мільярдерів, яких я знав, гроші тільки відкрили їх основні риси характеру. Якщо вони були бидлом до того, як у них з'явилися гроші, то вони просто стають бидлом з мільярдом доларів. Воррен Баффетт.
Та навіщо їм те ЕС де депутати бідні як церковні миші порівняно з "українськими" і лохи які звітують перед громадською думкою, а ринок нерухомості до війни оцінювався 5-6 мільярдів $ в рік - половина з яких клали чиновники і олігархи собі в кішеню тому що будівництвом займаються не обєднання громадян як у ЕС, а велики забудовники підконтрольні владі і олігархам і так в кожній галузі економіки - все поділене і монополізоване. Їм потрібно тільки щоб НАТО їх захищало , а самоврядування , а тем паче права людини це зайве коли маньяки крадуть активи країни і узурповують владу . На словах в ЕС а на ділі в РФ та бидлостан, який керує країною уже 30 років.
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10.03.2023 20:19 Відповісти
цікаво, а чому єврокомісари вважають, що на 11% виконано умови вступу до ЄС?
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10.03.2023 20:22 Відповісти
Тому, що Єврокомісара не покажуть дебілам в Телемарафоні.
А Стефанішину покажуть.

Все, як у кацапів - паралельна реальність для розумово обмежених.
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10.03.2023 20:59 Відповісти
Что за трёп ?
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10.03.2023 20:23 Відповісти
Украинци, я болгарин и должень сказать вам - никакие стандарты ЕС и НАто вам не допоможут ЕСЛИ в Украини нет ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНУ!!! Незалежни институции, которые роблят свою справу вне зависимости от того кто у власти - как вы говорити зелени или порох или хто то другой. Если етого нет, всегда вы будете залежни вид кацапов. Будут десятки тысячи зрадникив при етом везде у вашему суспильство - от самого нижнего до выших уровень. И ето не справа после войну а прям зараз. Много из вас уже ето делають и ето шлях до перемога, а не какие та там стандарты. Многие из вас ето прекрасно знають, но должны узнать всим и заняться с етим роботу як справжни украинци - з лють и вогонь! Инакше перемога у вам не будеть николи, даже если вы выгоните орки обратно в мордоре - вони опять к вам приедут рано чи поздно, если у вас неть ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНУ. Вплив оркостану реализуеться впервой очередь через корупцию.
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10.03.2023 20:28 Відповісти
Яйца и картошка для армии подешевели?Или ЕС этого не требует?
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10.03.2023 20:30 Відповісти
А якщо Стефанішину через детектор пропустить....
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10.03.2023 20:35 Відповісти
Краще через м'ясорубку.
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10.03.2023 20:57 Відповісти
Через Бахмут тоді вже
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10.03.2023 23:16 Відповісти
Залишилось зовсім мало - корупцію подолати...
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10.03.2023 20:43 Відповісти
З цих 80-ти 75 зроблено ще за Порошенка, а залишені 20 слуги будуть ще років 20 виконувати.
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10.03.2023 20:46 Відповісти
Який Порошенко??? -....тiж яйця-тiлько в профiль.Зеленський=Порошенко.
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11.03.2023 00:11 Відповісти
"Виконала майже на 80%" - означає, що ніхєра не виконала.
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10.03.2023 20:50 Відповісти
Саме так. Але це було ще до ЗЄ.

Як тільки блазень Януковича дірвався до влади, все пішло в зворотньому напрямку.
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10.03.2023 20:55 Відповісти
Чергове окозамилювання. А коли нам відмовлять , будуть ''втирати'' нас туди не беруть , треба щось своє створювати, ітд... Про те що нещодавно ''зелепузікі'' нам пропонували мордор в ''гаранти'' даже не варто в нагадувати. А зелені можуть знову за ту дурню вхопитися
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10.03.2023 21:03 Відповісти
Ці "80%" мені нагадали вибори мера Києва, в яких один брехливий кандидат - пальчевський в рекламі казав, що згідно рейтингів він займає друге місце. А пройшли вибори, виявилося, що він навіть у п'ятірку не попав. Так і зелені кондоми зі своїми "80%"
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10.03.2023 21:18 Відповісти
Брехня,невилiковна хвороба зелених.
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10.03.2023 21:24 Відповісти
Все що треба знати про лохотрон із Євроінтеграцієї...

Конфісковані активи РФ і приватні інвестиції: Боррель розповів про плани відбудови України


Європейський Союз та його партнери допоможуть створити привабливі умови для приватних інвесторів, які можуть долучитися до відновлення України, водночас Росія також має заплатити за спричинені її агресією руйнування та шкоду.

ЄС не буде приймати участь в типа відбудові. "Китайські пісня проголовне" - черговий "мирний план", теж про це.

Особлива показова роль експердів Заходу в конкурсний комісіях по судах та Набу - провал. Цікаво це випадковість?

Бидлоеліті аля штефанишина - дякуємо.
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10.03.2023 21:26 Відповісти
120% має бути
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11.03.2023 00:19 Відповісти
губки бантиком, бровки домиком...
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11.03.2023 06:06 Відповісти
 
 