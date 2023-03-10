Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС майже на 80%, - Стефанішина

Україна виконала майже 80% зобов’язань, передбачених в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону.

"Ми вже майже на 80% виконали зобов’язання за Угодою про асоціацію. Ми проходимо зараз оцінку відповідності нашого законодавства європейським стандартам, щоб коли будуть розпочаті перемовини, ми не зволікали та вже були готові провести перемовини, їх завершити і приєднатися до ЄС", - сказала Стефанішина.

Вона додала, що Україна "рухається активно", "ми встигаємо", а парламент допомагає урядовій команді, ухвалюючи необхідні закони.

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Стосовно тих 20%, які ще залишилося виконати, віцепрем’єр-міністр зазначила, що це "певні олдскульні зобов’язання", оскільки переговори про укладення Угоди велися у 2009 році, за "часів іншої і правової реальності".

"Це зобов’язання, які ми, звичайно, будемо виконувати, де це можливо, але це вже, скажімо, певна стара сторінка наших відносин. Сьогодні ми вже проходимо оцінку в ЄС як країна, яка стане частиною Європейського Союзу, а не країна, з якою будуть партнерські відносини. Це абсолютно інша якість, але й інший обсяг завдань і відповідальності, який навіть не в десятки, а сотні разів перевершує все, що ми робили до цього в межах Угоди", - зазначила урядовець.