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Новини Санкції проти Росії
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Канада заборонила імпорт російської сталі та алюмінію, - уряд

алюминий

Уряд Канади запровадив заборону імпорту російської сталі та алюмінію. Заборона набула чинності у п’ятницю, 10 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба уряду Канади .

"Канада заборонила імпорт усієї російської алюмінієвої продукції, такої як некований алюміній, алюмінієві листи і готові вироби, включно з контейнерами та іншими предметами домашнього вжитку, виготовленими з алюмінію", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що також заборонено ввезення всієї первинної російської сталевої продукції, включно із залізом і нелегованою сталлю, напівфабрикатами та готовою продукцією, такою як труби і трубки.

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Канада (2220) санкції (12122) сталь (416) алюміній (86)


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який ще імпорт? канада сама того добра має гори карпати
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10.03.2023 20:03 Відповісти
Ну що москалі, пора записуватись у чергу на "ножки Буша"
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10.03.2023 20:09 Відповісти
Скоріш на китайську локшину
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10.03.2023 20:28 Відповісти
Таке життя, всі все продають і всі все купують.... у тому числі і алюміній з залізом. Авіація вимагає багато алюмінію і титану теж. Крім того з рос. алюмінію могли робити якісь продукти, яких кацапи робити не вміють....
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11.03.2023 00:14 Відповісти
Китаю пруха.
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10.03.2023 20:09 Відповісти
И двух лет не прошло
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10.03.2023 20:12 Відповісти
Они сейчас золото и драгоценности продают чтобы залатать дыры с бюджете
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10.03.2023 20:29 Відповісти
Уряд Канади має намір конфіскувати у російського олігарха Романа Абрамовича Evraz North America?

Абрамович є "значним" акціонером Evraz plc, володіючи 28,64 відсотка акцій, повідомляє компанія.

ЄВРАЗ Північна Америка. Сталеплавильні та прокатні стани
Саскачеван, Канада.
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10.03.2023 21:57 Відповісти
да, іскандери сміються.... гірким сміхом... все ж таки х-ло - агент Китаю, чи Венесуели... так уграти країну за якийсь рік... треба було сильно напружитися. Але він зумів, шкода, що ми на це не спостерігаємо збоку. Проте і нам було сказано давно класиками - ми не станемо вільними, поки кацапня буде тут правити свій бал. Ми надто довго гралися з ціми падлами.
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11.03.2023 00:17 Відповісти
 
 