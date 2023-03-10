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Канада запретила импорт российской стали и алюминия, - правительство
Правительство Канады ввело запрет импорта российской стали и алюминия. Запрет вступил в силу в пятницу, 10 марта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.
"Канада запретила импорт всей российской алюминиевой продукции, такой как некованный алюминий, алюминиевые листы и готовые изделия, включая контейнеры и другие предметы домашнего обихода, изготовленные из алюминия", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что также запрещен ввоз всей первичной российской стальной продукции, включая железо и нелегированную сталь, полуфабрикаты и готовую продукцию, такую как трубы и трубки.
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