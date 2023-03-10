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Новости Санкции против России
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Канада запретила импорт российской стали и алюминия, - правительство

алюминий

Правительство Канады ввело запрет импорта российской стали и алюминия. Запрет вступил в силу в пятницу, 10 марта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.

"Канада запретила импорт всей российской алюминиевой продукции, такой как некованный алюминий, алюминиевые листы и готовые изделия, включая контейнеры и другие предметы домашнего обихода, изготовленные из алюминия", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что также запрещен ввоз всей первичной российской стальной продукции, включая железо и нелегированную сталь, полуфабрикаты и готовую продукцию, такую как трубы и трубки.

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Канада (2100) санкции (11477) сталь (30) алюминий (10)


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який ще імпорт? канада сама того добра має гори карпати
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10.03.2023 20:03 Ответить
Ну що москалі, пора записуватись у чергу на "ножки Буша"
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10.03.2023 20:09 Ответить
Скоріш на китайську локшину
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10.03.2023 20:28 Ответить
Таке життя, всі все продають і всі все купують.... у тому числі і алюміній з залізом. Авіація вимагає багато алюмінію і титану теж. Крім того з рос. алюмінію могли робити якісь продукти, яких кацапи робити не вміють....
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11.03.2023 00:14 Ответить
Китаю пруха.
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10.03.2023 20:09 Ответить
И двух лет не прошло
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10.03.2023 20:12 Ответить
Они сейчас золото и драгоценности продают чтобы залатать дыры с бюджете
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10.03.2023 20:29 Ответить
Уряд Канади має намір конфіскувати у російського олігарха Романа Абрамовича Evraz North America?

Абрамович є "значним" акціонером Evraz plc, володіючи 28,64 відсотка акцій, повідомляє компанія.

ЄВРАЗ Північна Америка. Сталеплавильні та прокатні стани
Саскачеван, Канада.
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10.03.2023 21:57 Ответить
да, іскандери сміються.... гірким сміхом... все ж таки х-ло - агент Китаю, чи Венесуели... так уграти країну за якийсь рік... треба було сильно напружитися. Але він зумів, шкода, що ми на це не спостерігаємо збоку. Проте і нам було сказано давно класиками - ми не станемо вільними, поки кацапня буде тут правити свій бал. Ми надто довго гралися з ціми падлами.
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11.03.2023 00:17 Ответить
 
 