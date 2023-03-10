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Новини Війна
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Протягом 10 березня росіяни обстріляли 7 територіальних громад Сумщини, - ОВА

сумщина,шостка,область,сумська

Протягом дня росіяни здійснили обстріли 7 територіальних громад області: Шалигинської, Білопільської, Есманської, Миропільської, Новослобідської, Краснопільської, Хотінської. Було зафіксовано 54 "прильоти", 100 гранатометних пострілів, 84 кулеметні постріли, 4 кулеметні "черги" та скидання з БПЛА 2 вибухові пристрої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.

Зокрема, були обстріляні:

- Шалигинська громада: росіяни били з артилерії (САУ) − 6 прильотів. Унаслідок вибухів пошкоджено 3 житлових будинки (вибиті вікна, пошкоджено дах та паркан), лінію електропередач.

- Хотінська громада: зранку здійснено 1 кулеметний обстріл − 88 пострілів та 1 гранатометний обстріл (з АГС) − 48 пострілів.

- Новослобідська громада: був артобстріл громади − 5 прильотів, та мінометний обстріл − 14 прильотів.

- Краснопільська громада: опівдні ворог здійснив мінометний обстріл − прильоти та скинув з БПЛА 2 вибухових пристрої (типу ВОГ).

- Білопільська громада: зафіксовано 16 прильотів з мінометів з території рф, а також 4 прильоти з САУ та 56 пострілів з АГС.

- Есманська громада: здійснено 1 кулеметний обстріл (4 "черги").

- Миропільська громада: росіяни били з мінометів − 7 прильотів.

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За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Автор: 

обстріл (29234) Сумська область (3889)


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