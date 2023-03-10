Говорили про Україну, - Байден провів зустріч із фон дер Ляєн

Президент США Джо Байден і глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у ході зустрічі обговорили питання економіки, торгівлі, а також війну РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, зустріч відбулася в п’ятницю в Білому домі, передає Укрінформ.

Під час спілкування в Овальному кабінеті перед пресою Байден і фон дер Ляєн підтвердили партнерські й дружні відносини між США та Євросоюзом.

"Ви надзвичайно допомогли нам, коли ми хотіли позбутися залежності від викопного палива з росії", - відзначила президент Єврокомісії.

Вона також висловила рішучість спільно підтримувати Україну в боротьбі за свободу й незалежність та примусити росію сплатити високу ціну за її жорстоку війну.

Очільниця Єврокомісії висловила сподівання на плідну взаємодію в умовах імплементації закону США про скорочення інфляції (IRA), який створює економічні незручності для європейців.

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