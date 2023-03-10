Говорили про Україну, - Байден провів зустріч із фон дер Ляєн
Президент США Джо Байден і глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у ході зустрічі обговорили питання економіки, торгівлі, а також війну РФ проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, зустріч відбулася в п’ятницю в Білому домі, передає Укрінформ.
Під час спілкування в Овальному кабінеті перед пресою Байден і фон дер Ляєн підтвердили партнерські й дружні відносини між США та Євросоюзом.
"Ви надзвичайно допомогли нам, коли ми хотіли позбутися залежності від викопного палива з росії", - відзначила президент Єврокомісії.
Вона також висловила рішучість спільно підтримувати Україну в боротьбі за свободу й незалежність та примусити росію сплатити високу ціну за її жорстоку війну.
Очільниця Єврокомісії висловила сподівання на плідну взаємодію в умовах імплементації закону США про скорочення інфляції (IRA), який створює економічні незручності для європейців.
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United we stand.
24.02.23 "китайські пісні про головне" - черговий "мирний план"... набір "гральних карт", якщо грати пунктами плану.
В ОНН перед цим голосується "формули миру" зеленського... набір "гральних карт", якщо грати пунктами плану. (аля мінські угоди "миру") Україна в "сірій зоні", як безпековій, так і політично-економічній - поза Нато, поза ЄС.
24.02.23 путлер забуває провести ракетну атаку...просто "співпадання"... причина ""китайські пісні про головне", це ж може зашкодити.
Після Макрон та фон дер Ляєн стурбовано засуджують...та мчать з візитом в Китай. Шольц в Індії...
Далі, G20. лавров зустрічається із Блінкеним...перед цим заява від США, що зустрічі із еРФією не плануються.
CNN, Шольц аж світиться від "струбованості" - вступ в ЄС стає словом можливо. Перемогу визначає Україна...але не статут ООН, та кордони 1991.
США та ЄС не бачать допомогу Китаю Росії, але Іран дуже активно постачає...Іран прокладка для Китаю. Відбувається візит представника Ірану в Китай. Візит унікальний...по вибору часу і в часі.
Самий смак.
Конфісковані активи РФ і приватні інвестиції: Боррель розповів про плани відбудови України
Європейський Союз та його партнери допоможуть створити привабливі умови для приватних інвесторів, які можуть долучитися до відновлення України, водночас Росія також має заплатити за спричинені її агресією руйнування та шкоду.
ЄС не буде приймати участь в типа відбудові. "Китайські пісня про головне" - черговий "мирний план", теж про це - співпадає.
Так, про що реально говорили про Україну Байден та фон дер Ляєн? "Вмивали руки?" -
Весь потік новин вказує, що звучать "китайські пісні про головне"? Описанні 22.02.23
Боррель - санкції вичерпані. Країни ЄС за рік війни продали продовольства на 52 МЛРД на росію путлера...Африка голодає. При цьому росію пу веде торгівлю всім і вся через треті країни.
США закликає купувати російську нафту...
В 2017 році революція сталася через голодні бунти. Китай може замінити ЄС про продовольству?
Реал політик? Просто бізнес?
Якщо "китайські пісні про головне" дограють Трамп буде виглядати, як політик реаліст, а Байден як? Справи і слова не співпадають? Це перед виборами президента США...потім знову в США будуть писати про втручання у вибори росії? Хвіст керує собакою чи Китай?
Так хто в дурнях?