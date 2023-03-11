У мережі оприлюднили супутникові знімки зруйнованого Бахмуту. ФОТОрепортаж

Американська компанія Maxar Technologies показала, як виглядає зараз Бахмут – одна з найгарячіших точок на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, знімки компанія оприлюднила у твіттері.

Опубліковано чотири фото, на яких можна побачити масштаби серйозних руйнувань, яких завдано місту.

Огляд міста

Горять будівлі

Пошкоджений залізничний міст

Зруйновані будівлі

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