17 984 30
У мережі оприлюднили супутникові знімки зруйнованого Бахмуту. ФОТОрепортаж
Американська компанія Maxar Technologies показала, як виглядає зараз Бахмут – одна з найгарячіших точок на фронті.
Як інформує Цензор.НЕТ, знімки компанія оприлюднила у твіттері.
Опубліковано чотири фото, на яких можна побачити масштаби серйозних руйнувань, яких завдано місту.
Огляд міста
Горять будівлі
Пошкоджений залізничний міст
Зруйновані будівлі
Топ коментарі
+12 AbOriginal_UA
показати весь коментар11.03.2023 08:04 Відповісти Посилання
+11 Olga Pelle #551280
показати весь коментар11.03.2023 01:28 Відповісти Посилання
+10 Вадим Карапіщенко
показати весь коментар11.03.2023 04:31 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От такий він притулинський супутник.
Спутник передали в использование ГРУ !!!
Или вы считаете, что спутник должен был транслировать снимки в режиме он-лайн ?
П.С.
Все, кто возбуждается от "Спутника Притулы" может организовать и собрать деньги для спутника имени себя.
Например, спутник - Ольги Пелле, Зюзькина, Кан-кака и т.п.
Вперёд !