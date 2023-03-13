УКР
Новини Агресія Росії проти України Війна
Російський агресор веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 13 березня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У вечірньому зведенні зазначється: "Російський агресор основні зусилля і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках та не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.

Протягом доби противник завдав 29 авіаційних та 6 ракетних ударів. Зокрема, по професійно-аграрному ліцею населеного пункту Зноб-Новгородське Сумської області. Загинула 1 цивільна людина, ще 5 мирних громадян – поранені. Також російські окупанти вдарили двома ракетами по школі в Авдіївці на Донеччині, загинула місцева мешканка. Окрім того, ворог здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас ворог продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом доби окупанти обстріляли райони населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області, Зноб-Новгородське, Бачівськ, Старикове та Шалигине Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Гатище таі Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Масютівки, Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки та Верхньокам’янки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Куп’янськ і Крохмальне Харківської області та Макіївка, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Атаки противника відбито в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, тривають бої у Бахмуті. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Бондарне, Васюківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Костянтинівка та Залізне Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Кам’янкаи, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 10 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них - Кам’янка, Авдіївка, Красногорівка, Марїнка, Георгіївка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Кам’янське, Новосілка Запорізької області; Тамарине і Очаків Миколаївської області, а також понад 30 населених пунктів на Херсонщині. Серед них - Золота Балка, Гаврилівка, Берислав, Зеленівка, Благовіщенське, Херсон та Дніпровське.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, на території Біловодської районної лікарні тимчасово зайнятої території Луганської області, на лікування привезли 150 найманців так званої ПВК "вагнер".

В тимчасово захопленому росією місті Енергодар, на Запорізькій АЕС, катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції. Після того, як на АЕС російські окупанти працевлаштували осіб без відповідної освіти та стажу,

у російських представників "росатому" закінчився термін контракту. Водночас, в підписанні нового чи продовженні діючого контракту їм відмовлено. Також відмовлено у повернені до росії, оскільки працювати на АЕС особливо нікому. Все це може призвести до непередбачуваних наслідків.

Протягом доби Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів".

Рашисты ведут такое хаотическое наступление только по одной причине - им срочно нужно захватить донецкую область и включить жертву выпрашивая мира. Ресурсов на войну категорически не хватает - запасы мяса заканчиваются, а нового набрать опасно для царя. Поэтому им нужна заморозка - срочно, поэтому подорвали сраки китайцы и прочая шелуха проплаченная кремлем. Ни каких переговоров, ни каких уступок. Запад именно сейчас должен нарастить поставки оружия включая самолеты, ракеты, кассетные и бетоннобойные бомбы. С агрессором нужно поступать как с рыбой выброшенной на берег - пинать не к воде, а от воды.
А як же чмобіки які не хочуть воювати? Який наступ?
иди свинорыл целуй иконку товарисча...
этот правда подзагорел под Харьковом...

Стеклих московітів у полон не брати!
і взагалі- що таке повномасштабне вторгнення? це хто вигадав цю бредятіну? зе?хамія?

віроломний напад
Як завжди ****** діз.
знову тролі перевіряють наявність модератора. Чекаємо команду тролів
Через 10 хвилин тролі переконалися, що модератора таки немає
******** діз, кацапи настільки тупоголові що канал в рекомендаціях буде нижче ніж спіч Куйла.
Захисники України життям державу боронять, а гниди при міністрі Резнікові, у це й же час, розкрадають її на

https://lviv.media/ukraina/64632-radnik-zastupnika-ministra-oboroni-vkrav-ponad-17-mlrd-grn-yaki-mali-vitratiti-na-zsu-detali/

Вішати треба мародерів, але Патріоти України зайняті боєм з московітами *****, поки що…

Дякуємо Захисникам !!!
У ВСУ скоро появятся кассетные боеприпасы - потери будут 1000 ватанов против одного
Виктор, не постите чушь. Никогда США не даст кассетные заряды. Уже все официально отказано, противоречит медународным правилам . Запрещены.
Не було офіційної відмови
этот правда подзагорел под Харьковом...

А що це за прапор у тебе, кацапе. Краще б зарєгався під прапором ерітреї чи північної кореї, то ж ваші кореша.
Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1635270321556299782 3 ч

Авто від волонтерів та від держави а тепер згадайте оті всі лєхуси для Нафтогазу, крадені з гуманітарки джипи Тімашонкі і Чауса

https://twitter.com/i/status/1635270321556299782
"Бої в районі Часового Яру." Це ж на захід від Бахмута.
ты свинорыл скажи откуда вы ещё не убежали...?
В ответ на применение Рашкой запрещенного вооружения против украинцев, США предоставят Украине кассетные бомбы МК-20
генштаб.... генштыб... ген... информбюро...
https://www.youtube.com/watch?v=EXxoOt0PMq0 ситуація погіршується?
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1635297256218980353 4 ч

У військові підрозділи ЗС РФ, що ведуть бойові дії на території Донецької\Луганської областей поступив препарат КР-2202 розробки державного науково-дослідного експериментального інституту військової медицини - 4 («ГНИИ» , 195043, Росія Санкт-Петербург. Лісопаркова, 4 )
Дія препарату - стимуляція фізичної та розумової активності, придушення страху, голоду, втоми та болю. Інститут внесений до санкційних списків США через підозру в експериментах на ув'язнених
