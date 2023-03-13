Російський агресор веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 13 березня 2023 року.

У вечірньому зведенні зазначється: "Російський агресор основні зусилля і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках та не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.

Протягом доби противник завдав 29 авіаційних та 6 ракетних ударів. Зокрема, по професійно-аграрному ліцею населеного пункту Зноб-Новгородське Сумської області. Загинула 1 цивільна людина, ще 5 мирних громадян – поранені. Також російські окупанти вдарили двома ракетами по школі в Авдіївці на Донеччині, загинула місцева мешканка. Окрім того, ворог здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас ворог продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом доби окупанти обстріляли райони населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області, Зноб-Новгородське, Бачівськ, Старикове та Шалигине Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Гатище таі Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Масютівки, Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки та Верхньокам’янки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Куп’янськ і Крохмальне Харківської області та Макіївка, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Атаки противника відбито в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, тривають бої у Бахмуті. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Бондарне, Васюківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Костянтинівка та Залізне Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Кам’янкаи, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 10 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них - Кам’янка, Авдіївка, Красногорівка, Марїнка, Георгіївка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Кам’янське, Новосілка Запорізької області; Тамарине і Очаків Миколаївської області, а також понад 30 населених пунктів на Херсонщині. Серед них - Золота Балка, Гаврилівка, Берислав, Зеленівка, Благовіщенське, Херсон та Дніпровське.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, на території Біловодської районної лікарні тимчасово зайнятої території Луганської області, на лікування привезли 150 найманців так званої ПВК "вагнер".

В тимчасово захопленому росією місті Енергодар, на Запорізькій АЕС, катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції. Після того, як на АЕС російські окупанти працевлаштували осіб без відповідної освіти та стажу,

у російських представників "росатому" закінчився термін контракту. Водночас, в підписанні нового чи продовженні діючого контракту їм відмовлено. Також відмовлено у повернені до росії, оскільки працювати на АЕС особливо нікому. Все це може призвести до непередбачуваних наслідків.

Протягом доби Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів".

