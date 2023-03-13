Кримськотатарські партизани підірвали зрадника у Новій Каховці

Кримськотатарські партизани із руху Атеш оприлюднили інформацію про ліквідацію так званого "заступника голови" так званої "новокахівської військової адміністрації".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі руху.

У повідомленні зазначається: "О 12:10 13.03.2023 на проспекті Перемоги біля кафе "Смачна країна" агент Атеш висадив у повітря заступника голови так званої "новокахівської військової адміністрації" біля його машини.

Ніхто із мирних жителів не постраждав. Чекаємо на підтвердження про остаточну ліквідацію.

У будь-якому разі, це стане нагадування рашистам та їхнім прислужникам, що ми не дозволимо безкарно бешкетувати на українській землі".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кримськотатарські партизани підірвали залізничні колії на окупованій Херсонщині. ВIДЕО