12 301 15
Кримськотатарські партизани підірвали зрадника у Новій Каховці
Кримськотатарські партизани із руху Атеш оприлюднили інформацію про ліквідацію так званого "заступника голови" так званої "новокахівської військової адміністрації".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі руху.
У повідомленні зазначається: "О 12:10 13.03.2023 на проспекті Перемоги біля кафе "Смачна країна" агент Атеш висадив у повітря заступника голови так званої "новокахівської військової адміністрації" біля його машини.
Ніхто із мирних жителів не постраждав. Чекаємо на підтвердження про остаточну ліквідацію.
У будь-якому разі, це стане нагадування рашистам та їхнім прислужникам, що ми не дозволимо безкарно бешкетувати на українській землі".
Топ коментарі
+24 Алекс Скела
показати весь коментар13.03.2023 19:55 Відповісти Посилання
+23 Алексей Королевский #552373
показати весь коментар13.03.2023 19:53 Відповісти Посилання
+19 Валентина Саюн #551086
показати весь коментар13.03.2023 19:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Там... там... і отам...
Шановний Цензор, та майте совість!
вже на одного під@ра менше,
світ став трохи кращим