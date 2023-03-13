УКР
Кримськотатарські партизани підірвали зрадника у Новій Каховці

Кримськотатарські партизани із руху Атеш оприлюднили інформацію про ліквідацію так званого "заступника голови" так званої "новокахівської військової адміністрації".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі руху. 

У повідомленні зазначається: "О 12:10 13.03.2023 на проспекті Перемоги біля кафе "Смачна країна" агент Атеш висадив у повітря заступника голови так званої "новокахівської військової адміністрації" біля його машини.

Ніхто із мирних жителів не постраждав. Чекаємо на підтвердження про остаточну ліквідацію.

У будь-якому разі, це стане нагадування рашистам та їхнім прислужникам, що ми не дозволимо безкарно бешкетувати на українській землі".

Топ коментарі
+24
- А де заступник?
- Там... там... і отам...
13.03.2023 19:55 Відповісти
+23
Пусть, суки, сцутся от страха в любой точке Украины,и не только
13.03.2023 19:53 Відповісти
+19
Ювелірна робота. Молодці
13.03.2023 19:53 Відповісти
Ювелірна робота. Молодці
13.03.2023 19:53 Відповісти
Давайте дождемся подтверждения. Этот зам Гура уже "воскресал" подобно Сальдо.
13.03.2023 20:45 Відповісти
А как они до Новой Каховки добрались?
13.03.2023 22:53 Відповісти
Пусть, суки, сцутся от страха в любой точке Украины,и не только
13.03.2023 19:53 Відповісти
- А де заступник?
- Там... там... і отам...
13.03.2023 19:55 Відповісти
13.03.2023 20:02 Відповісти
раскинул мозгами. По мостовой.
13.03.2023 22:15 Відповісти
Хай кацапы боятся
13.03.2023 19:57 Відповісти
Найдут нового клоуна, как спермоусов или потомственного алкаша, как сосальдо, они специально таких ставят, чтобы не было дефицита кадров. Кремлёвскую банду под нож надо, вот это тема.
13.03.2023 20:08 Відповісти
Буде спермоусову сусідом на концерті кабздона.
13.03.2023 20:09 Відповісти
Катюзі по заслузі.
13.03.2023 20:12 Відповісти
НовокахІвка...
Шановний Цензор, та майте совість!
13.03.2023 20:31 Відповісти
красавчіки,
вже на одного під@ра менше,
світ став трохи кращим
13.03.2023 20:33 Відповісти
гауляйтера покарали? гут..
13.03.2023 21:25 Відповісти
КАЖУТЬ ГУРА ВІТАЛЬКУ ПІДСМАЖИЛИ😊😁
14.03.2023 18:11 Відповісти
 
 