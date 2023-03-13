У Києві та області скасували планові відключення світла, - ДТЕК

У Києві та області скасували стабілізаційні відключення електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДТЕК.

"Стабілізаційні відключення у Києві та Київській області скасовані. Було відновлено електропостачання для всіх жителів столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня Росія масовано атакувала ракетами українські об'єкти енергетики, під ударом, зокрема, опинився й Київ. Так, в Голосіївському районі ракета "Кинджал" влучила в об'єкт інфраструктури. Крім того, зафіксували влучання у Святошинському районі.

Внаслідок атаки в столиці було пошкоджено енергетичний об'єкт, також стало відомо про трьох постраждалих.

13 березня у деяких районах Києва та області були застосовані стабілізаційні відключення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів Києва застосовано стабілізаційні відключення, - ДТЕК