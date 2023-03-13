У Києві та області скасували планові відключення світла, - ДТЕК
У Києві та області скасували стабілізаційні відключення електроенергії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДТЕК.
"Стабілізаційні відключення у Києві та Київській області скасовані. Було відновлено електропостачання для всіх жителів столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 9 березня Росія масовано атакувала ракетами українські об'єкти енергетики, під ударом, зокрема, опинився й Київ. Так, в Голосіївському районі ракета "Кинджал" влучила в об'єкт інфраструктури. Крім того, зафіксували влучання у Святошинському районі.
Внаслідок атаки в столиці було пошкоджено енергетичний об'єкт, також стало відомо про трьох постраждалих.
13 березня у деяких районах Києва та області були застосовані стабілізаційні відключення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль