УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10020 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
830 2

У Києві та області скасували планові відключення світла, - ДТЕК

ремонт,енергетика,електрика,світло,енергосистема
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

У Києві та області скасували стабілізаційні відключення електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДТЕК.

"Стабілізаційні відключення у Києві та Київській області скасовані. Було відновлено електропостачання для всіх жителів столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня Росія масовано атакувала ракетами українські об'єкти енергетики, під ударом, зокрема, опинився й Київ. Так, в Голосіївському районі ракета "Кинджал" влучила в об'єкт інфраструктури. Крім того, зафіксували влучання у Святошинському районі.

Внаслідок атаки в столиці було пошкоджено енергетичний об'єкт, також стало відомо про трьох постраждалих.

13 березня у деяких районах Києва та області були застосовані стабілізаційні відключення. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів Києва застосовано стабілізаційні відключення, - ДТЕК

Автор: 

Київ (20191) Київська область (4267) обстріл (30991) ДТЕК (2002) відключення світла (1113)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Голосіївському районі знаходиться ТЕЦ 5. В неї і влучили. Знищили котел. Навіщо це приховувати?
показати весь коментар
13.03.2023 23:15 Відповісти
Вона ж обслуговує і Святошинський район.
показати весь коментар
13.03.2023 23:17 Відповісти
 
 