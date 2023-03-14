США продовжили переселенцям з України право перебування у країні
Білий дім продовжив право на перебування в країні переселенців з України, які були змушені тікати до США через повномасштабне вторгнення РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".
Департамент внутрішньої безпеки США уточнив, що йдеться про тих громадян України та їх найближчих родичів, які прибули до США до відкриття програми допомоги Uniting for Ukraine ("Об'єднуючись для України").
Повідомляється, що наразі переселенці з України автоматично отримали дворічний дозвіл на перебування у країні. Американські організації, які займаються розселенням прибулих, оцінюють кількість українських громадян із "річним правом" проживання у США приблизно у 20 тисяч осіб.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати запустили проект Welcome Corps, який дозволить американцям безпосередньо підтримувати біженців із України.
я всегда говорил, пока не начнут ******* не просто коррупционеров, а всех их родственников, друзей, всех кто поддерживает какие бы то ни было социальные связи с известными ворами и взяточниками, ничего у нас на Неньке не поменяется.
Більше про них нічого не знаю, може, у них є на те серйозні причини. Але бере сум, коли читаєш
про втікачів від армії.
Тут в штатах, всі раді допомагати Україні у війні, але тільки чужими дітьми, а не своїми.
серед них. Вічна їм пам'ять!
Ни самолеты, ни крылатые ракеты у нас не разрабатываются, у нас банально нету столько мощностей. В 2014-м никто не шел на шашлыки. Запад как-то особенно стал помогать??? А, ну да, отправили сухпайки, лол.
Реально проблему может решить авиация и бомбы, и до кого-то это дошло - дают планирующие бомбы. А могли бы дать и современные самолеты, и томагавки. И да, это им вышло бы дешевле, чем сейчас купировать кацапский "приступ"...
За https://sipri.org/sites/default/files/2021-03/fs_2103_at_2020.pdf даними Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIPRI), росія у 2016-2020 роки стала другим найбільшим покупцем українського озброєння (36% загального експорту зброї з України). На першому - Китай.
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/19/685966/#:~:text=%D0%97%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C,%D0%9D%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%E2%80%94%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9. Секретний товарообіг: у кого купує та кому продає зброю росія | Економічна правда (epravda.com.ua)
адже зелений хоче щоб і вони воювали - люди без досвіду стрільби і тактики
зелений хоче щоб аони здохли у першому бою - професори та перекладачі
ага щас
не для того мамо квіточку ростила
Мій прогноз - тимчасовий притулок буде продовжуватися безкінечно, хатні робітниці за два роки будуть брати за роботу не менше ніж полячки, а деякі самі почнуть винаймати робітників. Крутелики ж повтікають в Україну коли допетрають що в Штатах їх роздягають зі смаком і вмінням. Чого не буде - масової іміграції програмістів - бо вони або вже у Чехіі та Польщі, або ж відмовляються їхати з України.
1. Біженці, які приїхали до США з України, перебувають у найскромніших умовах порівняно з українськими біженцями у Європі.
Якщо держави Європи дають допомогу, медстраховку, іноді й житло, то в США цього нічого немає.
Ті, хто приїхав, їмнадають право на роботу. Більше нічого.
2. Статус цих людей не має жодного відношення до імміграції. Легально «залишитися» ці люди не зможуть. Багато хто з них і не хоче цього.