США продовжили переселенцям з України право перебування у країні

Білий дім продовжив право на перебування в країні переселенців з України, які були змушені тікати до США через повномасштабне вторгнення РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

Департамент внутрішньої безпеки США уточнив, що йдеться про тих громадян України та їх найближчих родичів, які прибули до США до відкриття програми допомоги Uniting for Ukraine ("Об'єднуючись для України").

Повідомляється, що наразі переселенці з України автоматично отримали дворічний дозвіл на перебування у країні. Американські організації, які займаються розселенням прибулих, оцінюють кількість українських громадян із "річним правом" проживання у США приблизно у 20 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати запустили проект Welcome Corps, який дозволить американцям безпосередньо підтримувати біженців із України.

