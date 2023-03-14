УКР
Новини
США продовжили переселенцям з України право перебування у країні

Білий дім продовжив право на перебування в країні переселенців з України, які були змушені тікати до США через повномасштабне вторгнення РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

Департамент внутрішньої безпеки США уточнив, що йдеться про тих громадян України та їх найближчих родичів, які прибули до США до відкриття програми допомоги Uniting for Ukraine ("Об'єднуючись для України").

Повідомляється, що наразі переселенці з України автоматично отримали дворічний дозвіл на перебування у країні. Американські організації, які займаються розселенням прибулих, оцінюють кількість українських громадян із "річним правом" проживання у США приблизно у 20 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати запустили проект Welcome Corps, який дозволить американцям безпосередньо підтримувати біженців із України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку російського вторгнення понад 8,1 млн українців стали біженцями, - ООН

+6
Знаю одного американца который такую семью принимал. Прилетели прямо в наш город, никаких тебе мексик. Мужик из Киева, баба и пацан. По впечатлениям, у них денег куры не клюют, просто сорили деньгами. Я так понимаю, мужик вырос в богатой семье.

я всегда говорил, пока не начнут ******* не просто коррупционеров, а всех их родственников, друзей, всех кто поддерживает какие бы то ни было социальные связи с известными ворами и взяточниками, ничего у нас на Неньке не поменяется.
показати весь коментар
14.03.2023 00:40 Відповісти
+5
Никто не говорит о вводе войск. Говорят о помощи "без дураков", а именно авиации и дальнобойных ракетах. Например, о томагавках, каковых у америкосов жопой жуй.
показати весь коментар
14.03.2023 02:38 Відповісти
+4
Cеред українців, яким допомагають америквнці, трапляються хлопці, що їх в Україн назвали б "ухилянтами". Питаю: "Кому допомогли?" - "Та двом хлопцям з України. У них ще авто немає..."
Більше про них нічого не знаю, може, у них є на те серйозні причини. Але бере сум, коли читаєш
про втікачів від армії.
показати весь коментар
14.03.2023 01:14 Відповісти
Коментувати
Нехило так тикали, еле успели остановиться. Еще бы немного - и до рашки бы вокруг Земли по инерции добежали.
показати весь коментар
14.03.2023 00:18 Відповісти
Було й таке, шокували мільйонерів. Хоч в нашому випадку то були жінки українських IT бізнесюків.
показати весь коментар
14.03.2023 05:04 Відповісти
Левко, ні ні, вони не ухилянти. Вони всі "патріоти-вишиватники". Вони всі там кричать, чому Байден не ввів війська. А от чому мій син, котрий народився тут в Штатах повинен піти воювати в Україну за Україну, а вся їхня шушера за кордоном або по барах? Чому? Хай не шиють, що Америка зобов'язана воювати згідно Будапешському меморандуму. Нехай візьмуть прочитають цей документ і покажуть мені де там це написано.
показати весь коментар
14.03.2023 01:39 Відповісти
Чому це повинен? Не повинен. НавIть якщо вIн солдат, може не виконувати наказ.
показати весь коментар
14.03.2023 03:24 Відповісти
та не сс*те. Ваш сын, котрий народився тут в Штатах, пойдет за тайланд воевать, если вам от этого легче найдете где это написано, или нет, но за тайланд его призовут. Это важнее чем Украина.
показати весь коментар
14.03.2023 23:41 Відповісти
Звісно так.
показати весь коментар
16.03.2023 16:15 Відповісти
Шановний. Ти мабуть помилився. Тайланд чи ТАЙВАНЬ?. "Лише в Україні, якщо до тебе звертаються "шановний" ти ви зовсім не шановний і зараз тобі прилетить в репу" - Сергій Притула
показати весь коментар
16.03.2023 23:38 Відповісти
помилився. Тайвань. Хотя какая разница. Скажут сыну за тайланд воевать - пойдет, куда денется. Главное что не за Украину
показати весь коментар
16.03.2023 23:57 Відповісти
Перепрошую, Орест а не Левко (я попустив, що ім'я Орест).
Тут в штатах, всі раді допомагати Україні у війні, але тільки чужими дітьми, а не своїми.
показати весь коментар
14.03.2023 02:04 Відповісти
Є й американці, що воюють в Україні зі зброєю в руках проти російських окупантів. Є й загиблі
серед них. Вічна їм пам'ять!
показати весь коментар
14.03.2023 02:14 Відповісти
Я знаю це. Я маю на увазі цих американських-українців, що ввжають що Америка має ввести війська в Україну, але своїх дітей в лаві воюючих не бачуть. Це вони готові вювати чужими дітьми.
показати весь коментар
14.03.2023 02:22 Відповісти
Да и вообще, помощь должна быть проактивной: в 2014 вместо озабоченностей надо было вводить секторальные санкции и эмбарго на углеводороды, между 2015 и 2022 надо было давать ПВО и танки вместо одеял и джавелинов, много танков. Ну а после полномасштабного вторжения не должно было быть ограничений ни по чему, кроме разве что подводных лодок. Кацапский вопрос можно было подавить в зародыше по цене доли годового оборонного бюджета США. Да и не дошло бы до этого - кацапы бы сдулись еще раньше, на этапе санкций.
показати весь коментар
14.03.2023 02:44 Відповісти
Байден місяцями перед вторгненням волав на весь світ, що не буде американського солдата в Україні. Який висновок зробила українська влада?. В травні всі на шашлики. А де закупівля зброї? Скільки танків та "Стугон" Україна продала за кордон у 2021-му? Скільки ракетних програм закрила? Тут Америка також винувата, чи ви, виборці, що голосували "по-приколу" у 2019-му?
показати весь коментар
14.03.2023 03:21 Відповісти
Не переводите тему. Вопрос о помощи Америки, а не о том, что делала сама Украина. Я не выгораживаю власть, но даже если бы не свернули ракетную програму, делали танки и все остальное, то хватило бы на пару месяцев дольше. Например, Гром 2 - это просто такая очень точная, корректируемая полтонная бомба. Ну сделали бы мы 100 таких ракет. Кацапы уже несколько тысяч таких вывалили на нас - сильно им помогло? Весь Запад сейчас делает нам снаряды, и то им реально тяжело за кацапами угнаться.

Ни самолеты, ни крылатые ракеты у нас не разрабатываются, у нас банально нету столько мощностей. В 2014-м никто не шел на шашлыки. Запад как-то особенно стал помогать??? А, ну да, отправили сухпайки, лол.

Реально проблему может решить авиация и бомбы, и до кого-то это дошло - дают планирующие бомбы. А могли бы дать и современные самолеты, и томагавки. И да, это им вышло бы дешевле, чем сейчас купировать кацапский "приступ"...
показати весь коментар
14.03.2023 10:42 Відповісти
А такй варіант, що якби це все озброєння було б в Україні до 2022-го і Україна б постійно озброювалась, кацапія б можливо і не напала не проходить?
показати весь коментар
14.03.2023 21:15 Відповісти
Після 1945 року СРСР а потім РФ не воювали з регулярною армією (в Грузії то не армія). Десантура, потім танки і захоплення . У них з'явилась "манія вєлічія" і до нас вони прийшли б все рівно, це ж не перший раз.
показати весь коментар
14.03.2023 23:09 Відповісти
большего г*на, чем наши, свалившие в сша, и нас оттуда поучающие, я еще не встречал.
показати весь коментар
14.03.2023 23:43 Відповісти
Я в США не звалив. Я тут живу з 1990-го.
показати весь коментар
16.03.2023 14:54 Відповісти
https://www.slovoidilo.ua/2021/03/17/infografika/suspilstvo/skilky-zbroyi-komu-prodavala-********-vijny-ta-yiyi-pochatku Експорт зброї з України - інфографіка » Слово і Діло (slovoidilo.ua)
показати весь коментар
14.03.2023 21:18 Відповісти
За офіційними російськими даними, навіть сама Україна продовжила постачати зброю і ********** в рф. За період 2013-2021 року імпорт цієї групи з України склав $278 млн.

За https://sipri.org/sites/default/files/2021-03/fs_2103_at_2020.pdf даними Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIPRI), росія у 2016-2020 роки стала другим найбільшим покупцем українського озброєння (36% загального експорту зброї з України). На першому - Китай.

https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/19/685966/#:~:text=%D0%97%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C,%D0%9D%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%E2%80%94%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9. Секретний товарообіг: у кого купує та кому продає зброю росія | Економічна правда (epravda.com.ua)
показати весь коментар
14.03.2023 21:27 Відповісти
Я Вас зрозумів. Дякую!
показати весь коментар
14.03.2023 02:32 Відповісти
в мене перебували біженці 55+
адже зелений хоче щоб і вони воювали - люди без досвіду стрільби і тактики
зелений хоче щоб аони здохли у першому бою - професори та перекладачі
ага щас
не для того мамо квіточку ростила
показати весь коментар
14.03.2023 02:48 Відповісти
В Америку досі ідуть , летять наші мужики! Яким чином вони перетинають кордон України ? Тут же вони пишуть, шукаючи роботу, що здорові фізично, сильні, готові на мувінг ( грузчики, тягатимеблі, і т д) . Тих людей , що відкрито пишуть в Америці про це все ,просто блокують.
показати весь коментар
14.03.2023 03:59 Відповісти
В наших краях чоловіків не дуже помітно - масово на констракшн вони не з'явилися. А от жінок з дітьми приїхало досить багато. Моє чадо вже викликали перекладати для як мінімум двох, тому що обоє відмовлялися від російського перекладу.
показати весь коментар
14.03.2023 05:01 Відповісти
ПС - маю на увазі двох дітей у школі.
показати весь коментар
14.03.2023 05:02 Відповісти
Та знаходять шляхи. І їм не соромно, для багатьох "свалить с Украины" - за щастя.
показати весь коментар
14.03.2023 05:03 Відповісти
Вони не з України летять, а з інших країн. Просто користають з такої можливості.
показати весь коментар
14.03.2023 06:07 Відповісти
В наших краях розцінки на догляд за старими, прибирання впали на 30% за останній рік. З іншого боку деякі новоприбулі просто шокують своїм розкиданням грішми.
Мій прогноз - тимчасовий притулок буде продовжуватися безкінечно, хатні робітниці за два роки будуть брати за роботу не менше ніж полячки, а деякі самі почнуть винаймати робітників. Крутелики ж повтікають в Україну коли допетрають що в Штатах їх роздягають зі смаком і вмінням. Чого не буде - масової іміграції програмістів - бо вони або вже у Чехіі та Польщі, або ж відмовляються їхати з України.
показати весь коментар
14.03.2023 04:58 Відповісти
Об'єктивно:

1. Біженці, які приїхали до США з України, перебувають у найскромніших умовах порівняно з українськими біженцями у Європі.

Якщо держави Європи дають допомогу, медстраховку, іноді й житло, то в США цього нічого немає.
Ті, хто приїхав, їмнадають право на роботу. Більше нічого.

2. Статус цих людей не має жодного відношення до імміграції. Легально «залишитися» ці люди не зможуть. Багато хто з них і не хоче цього.
показати весь коментар
14.03.2023 06:10 Відповісти
Моя дочка з онуками виїхала з Сум одна, не в колоні, при тому що навкруги міста були орки. Потім Молдавія, Румунія, Польща і ця американська программа. Людина , яка взяла їх, заплатила за переліт, надала будинок в містечку за 120 км від Нью-йорку. Сусіди дали авто, онука в 11 класі, онук в початковій школі. Дівчата мову знають а онук вивчає, так, є деякі незвичності але вони хочуть зачепить там бо тут 30 км до кордону, обстрілюють і можуть знову піти ( війна- це лотерея, а ось від другої окупації всі будуть втікати) і головне що це надовго.
показати весь коментар
14.03.2023 08:19 Відповісти
Обов'язково зайдіть в офіс Social Services (not Social Security) і подайтеся на допомогу. В банку на рахунку не можуть мати більше $2000. Якщо навіть і працюють, підіть туди. Їм нададуть медичне страхування, гроші на продукти і ще окремо гроші на промтовари. Сума залежить від їхнього заробітку (менше заробляють - більша сума допомоги). Це неправда, що в Америці не допомагають. Мої родичі (мати і 18-літній пацан) отримують допомогу $1000 плюс медичне страування (штат New Jersey)
показати весь коментар
14.03.2023 21:39 Відповісти
Зв'яжіться зі мною на Фейсбуці і я підкажу деталі і зведу з людьми які вже отримали допомогу і в порадять як зробити краще. Слава Ураїні!
показати весь коментар
14.03.2023 21:49 Відповісти
Дякую. Я скинув інфу.
показати весь коментар
14.03.2023 22:48 Відповісти
Я нічого не отримав. Пошукайте у фейсбуці Yuri Yuri. Фотографія котика, як фотографія профайлу.
показати весь коментар
16.03.2023 01:30 Відповісти
Я в Україні, дочці інфу скинув, поки не читала.
показати весь коментар
16.03.2023 08:57 Відповісти
Неправда. Америка допомагає. Ви просто не знаєте куди звертатись. Обов'язково зайдіть в офіс Social Services (not Social Security) і подайтеся на допомогу. В банку на рахунку не можуть мати більше $2000. Якщо навіть і працюють, підіть туди. Їм нададуть медичне страхування, гроші на продукти і ще окремо гроші на промтовари. Сума залежить від їхнього заробітку (менше заробляють - більша сума допомоги). Це неправда, що в Америці не допомагають. Мої родичі (мати і 18-літній пацан) отримують допомогу $1000 плюс медичне страування (штат New Jersey). Це стосується для біженців по програмі "United for Ukraine"
показати весь коментар
14.03.2023 21:45 Відповісти
 
 