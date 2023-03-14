Нашим найвищим пріоритетом є продовження військової допомоги Україні, - Сунак
Найвищим пріоритетом Великої Британії є надання військової допомоги Україні.
Про це заявив у понеділок прем’єр-міністр країни Ріші Сунак під час обговорення з президентом США Джо Байденом та главою уряду Австралії Ентоні Албенізі подальшої взаємодії трьох країн у межах альянсу AUKUS, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Нашим найвищим пріоритетом є продовження надання військової допомоги Україні, тому що їхня безпека – це наша безпека, і ми підемо далі, щоб зміцнити нашу стійкість", – сказав він.
Сунак наголосив, що сучасні виклики посилюються незаконним "російським вторгненням в Україну, зростанням агресивності Китаю, дестабілізуючим поводженням Ірану та Північної Кореї".
"Усе це загрожує створенням світу, який визначатиметься небезпекою, безладом і розколом", – додав він.
За словами Сунака, Британія оголошує про значне збільшення свого оборонного бюджету.
Додатково на оборону буде виділено 5 млрд фунтів стерлінгів (близько 6 млрд доларів) протягом наступних двох років, і загальні витрати будуть доведені до 2,25% ВВП. Відповідно, країна залишатиметься однією з провідних оборонних держав світу.
"Це дасть нам змогу поповнити наші військові запаси й модернізувати нашу ядерну галузь, зміцнивши AUKUS і посиливши наше стримування", – сказав прем’єр.
