Нашим найвищим пріоритетом є продовження військової допомоги Україні, - Сунак

Найвищим пріоритетом Великої Британії є надання військової допомоги Україні.

Про це заявив у понеділок прем’єр-міністр країни Ріші Сунак під час обговорення з президентом США Джо Байденом та главою уряду Австралії Ентоні Албенізі подальшої взаємодії трьох країн у межах альянсу AUKUS, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нашим найвищим пріоритетом є продовження надання військової допомоги Україні, тому що їхня безпека – це наша безпека, і ми підемо далі, щоб зміцнити нашу стійкість", – сказав він.

Сунак наголосив, що сучасні виклики посилюються незаконним "російським вторгненням в Україну, зростанням агресивності Китаю, дестабілізуючим поводженням Ірану та Північної Кореї".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сунак зустрінеться із Байденом та прем’єром Австралії Албанізом. Обговорять угоду про атомні субмарини

"Усе це загрожує створенням світу, який визначатиметься небезпекою, безладом і розколом", – додав він.

За словами Сунака, Британія оголошує про значне збільшення свого оборонного бюджету.

Додатково на оборону буде виділено 5 млрд фунтів стерлінгів (близько 6 млрд доларів) протягом наступних двох років, і загальні витрати будуть доведені до 2,25% ВВП. Відповідно, країна залишатиметься однією з провідних оборонних держав світу.

"Це дасть нам змогу поповнити наші військові запаси й модернізувати нашу ядерну галузь, зміцнивши AUKUS і посиливши наше стримування", – сказав прем’єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але зараз Києву потрібна додаткова підтримка для забезпечення переваги на полі бою, - Сунак

Джонсонюк левому типу власть бы не передал)
14.03.2023 01:27
Господи, благослови Королеву.
И покорай московитых п...доров.
14.03.2023 03:07
Велика Брітанія, Польша, країни Балтії та Україна -

е новий військово- політичний альянс, якій буде грати значну роль у майбутнему всієї Европи.
14.03.2023 03:55
Ріші Сунак продовжує політику Бориса Джонсона щодо України. Слава Британії.
14.03.2023 07:00
Стосовно Сунака ми помилились. Продовжує політику Джонсона.
Так само помиляються щодо Навального. Він теж продовжуватиме одвічну політику росії.
14.03.2023 08:10
 
 