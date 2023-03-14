Байден найближчим часом планує провести розмову із Сі Цзіньпіном, - Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що найближчим часом планує провести телефонну розмову з очільником Китаю Сі Цзіньпіном.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє Reuters.

На запитання журналістів, чи планує Байден найближчим часом поговорити із Сі Цзіньпіном, він відповів "так". Проте американський президент відмовився уточнити, коли саме відбудеться така розмова.

Зазначається, що 13 березня Байден оприлюднив деталі великої угоди між США, Великою Британією та Австралією про надання Австралії атомних підводних човнів. Китай вважає відповідну угоду "незаконним актом ядерного розповсюдження".

