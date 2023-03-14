УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9881 відвідувач онлайн
Новини
2 034 15

Байден найближчим часом планує провести розмову із Сі Цзіньпіном, - Reuters

байден,сі,цзіньпін

Президент США Джо Байден заявив, що найближчим часом планує провести телефонну розмову з очільником Китаю Сі Цзіньпіном.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє Reuters.

На запитання журналістів, чи планує Байден найближчим часом поговорити із Сі Цзіньпіном, він відповів "так". Проте американський президент відмовився уточнити, коли саме відбудеться така розмова.

Зазначається, що 13 березня Байден оприлюднив деталі великої угоди між США, Великою Британією та Австралією про надання Австралії атомних підводних човнів. Китай вважає відповідну угоду "незаконним актом ядерного розповсюдження".

Також читайте: США виступають за те, щоб Зеленський і Сі Цзіньпін поспілкувалися напряму, - Салліван

Автор: 

Байден Джо (2899) Китай (4913) США (24362) Сі Цзіньпін (364)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Они и от раши этого ожидали

Похоже не понимают азиатчину
показати весь коментар
14.03.2023 07:06 Відповісти
+3
Китайська економіка не може обійтися без цілого переліку життєво важливих товарів із західних країн, а тому «в разі ескалації конфлікту Захід матиме значний потенціал для залякування» і не приречений на бездіяльність.

Китай і Захід знаходяться в стані глибокої взаємної економічної залежності. Так що якщо при загостренні ситуації навколо Тайваню справа дійде до санкцій і контрсанкцій, то обидві сторони постраждають економічно.

у 2021 році Китай купив 53% всього його імпорту із західних країн. Але справа не тільки і не стільки в кількості, скільки в якості імпорту. Найбільше Китай залежить від Заходу в області високотехнологічної продукції, в першу чергу в області напівпровідників. Експортуючи мікрочіпи, Китай одночасно імпортує їх, причому в гігантських обсягах: у 2021 році вони були закуплені на 433 млрд дол. При цьому 68% були придбані на Заході.

У разі загострення конфлікту КНР буде найскладніше знайти заміну ************* чіпам, «так як машини для їх виробництва також надходять із Заходу на 76%. Однак в таких перспективних технологічних областях, як штучний інтелект, Big Data і швидкість роботи комп'ютерів, Китай, швидше за все, зіткнеться зі стійким відставанням. Це в кінцевому підсумку вплине на військовий потенціал Китаю і, ймовірно, на довгий час відстане від США.
показати весь коментар
14.03.2023 07:13 Відповісти
+2
Си не чорножопый, а жолтожопый
показати весь коментар
14.03.2023 07:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Байдену есть о чем поговорить с черножёпым китайцемююю ну а что этому черножёпому немытому вонючему узкоглазому может сказать боневтік мнесорокдваиянелох... разве что послать на йух, сказав, что китай - дешевая придорожная шалава...
показати весь коментар
14.03.2023 06:59 Відповісти
Багато західних країн очікували, що шляхом ринкових реформ і інтеграції в міжнародну економічну систему Китай поступово прийде до демократії і відкритого суспільства, але ці очікування не виправдалися. Тому Захід був змушений відмовитися від «політики залучення» по відношенню до Пекіна. У свою чергу, зміна міжнародної ситуації багато в чому вплинула на політичний розвиток і економіку Китаю.
показати весь коментар
14.03.2023 07:02 Відповісти
Они и от раши этого ожидали

Похоже не понимают азиатчину
показати весь коментар
14.03.2023 07:06 Відповісти
Проблема Заходу в тому, що він не генерує нових ідей. Вони постійно повторюють сценарії, написані їхніми попередникми. Оці всі спроби обвалити вартість нафти, відірвати китай від русні, запровадити санкції - все це вже було. Воно не працює. Диктатури стають дедалі згуртованішими і чинять ще більш запеклий опір.
показати весь коментар
14.03.2023 07:11 Відповісти
Поспішає. Хоче випередити муйла.
показати весь коментар
14.03.2023 07:04 Відповісти
Си не чорножопый, а жолтожопый
показати весь коментар
14.03.2023 07:04 Відповісти
Сі щось розговорився.
То з *уйлом планує, Зеленським, тепер з Байденом. Видно починаються великі політичні торги.
показати весь коментар
14.03.2023 07:10 Відповісти
Китайська економіка не може обійтися без цілого переліку життєво важливих товарів із західних країн, а тому «в разі ескалації конфлікту Захід матиме значний потенціал для залякування» і не приречений на бездіяльність.

Китай і Захід знаходяться в стані глибокої взаємної економічної залежності. Так що якщо при загостренні ситуації навколо Тайваню справа дійде до санкцій і контрсанкцій, то обидві сторони постраждають економічно.

у 2021 році Китай купив 53% всього його імпорту із західних країн. Але справа не тільки і не стільки в кількості, скільки в якості імпорту. Найбільше Китай залежить від Заходу в області високотехнологічної продукції, в першу чергу в області напівпровідників. Експортуючи мікрочіпи, Китай одночасно імпортує їх, причому в гігантських обсягах: у 2021 році вони були закуплені на 433 млрд дол. При цьому 68% були придбані на Заході.

У разі загострення конфлікту КНР буде найскладніше знайти заміну ************* чіпам, «так як машини для їх виробництва також надходять із Заходу на 76%. Однак в таких перспективних технологічних областях, як штучний інтелект, Big Data і швидкість роботи комп'ютерів, Китай, швидше за все, зіткнеться зі стійким відставанням. Це в кінцевому підсумку вплине на військовий потенціал Китаю і, ймовірно, на довгий час відстане від США.
показати весь коментар
14.03.2023 07:13 Відповісти
Ще треба майже 1.5 млрд народу прогодувати.
показати весь коментар
14.03.2023 07:18 Відповісти
Національне бюро статистики Китаю оприлюднило дані, згідно з якими на кінець 2022 року кількість населення країни становила 1,41 млрд людей. Тобто за минулий рік його кількість скоротилася приблизно на 850 тис. людей.
показати весь коментар
14.03.2023 07:27 Відповісти
Усі хочуть, балакати з Сі смешно
показати весь коментар
14.03.2023 09:23 Відповісти
Це помилка Байдена
показати весь коментар
14.03.2023 09:28 Відповісти
сініпуха продовжують вмовляти, як раніше вмовляли *****. закінчиться це все рівно тим же, чим закінчилося з ******, але в значно більших масштабах.
показати весь коментар
14.03.2023 09:49 Відповісти
Говоріть! Поки розмовляють президенти, доти мовчать пушки...
показати весь коментар
14.03.2023 09:55 Відповісти
 
 