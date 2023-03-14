Байден найближчим часом планує провести розмову із Сі Цзіньпіном, - Reuters
Президент США Джо Байден заявив, що найближчим часом планує провести телефонну розмову з очільником Китаю Сі Цзіньпіном.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє Reuters.
На запитання журналістів, чи планує Байден найближчим часом поговорити із Сі Цзіньпіном, він відповів "так". Проте американський президент відмовився уточнити, коли саме відбудеться така розмова.
Зазначається, що 13 березня Байден оприлюднив деталі великої угоди між США, Великою Британією та Австралією про надання Австралії атомних підводних човнів. Китай вважає відповідну угоду "незаконним актом ядерного розповсюдження".
Похоже не понимают азиатчину
То з *уйлом планує, Зеленським, тепер з Байденом. Видно починаються великі політичні торги.
Китай і Захід знаходяться в стані глибокої взаємної економічної залежності. Так що якщо при загостренні ситуації навколо Тайваню справа дійде до санкцій і контрсанкцій, то обидві сторони постраждають економічно.
у 2021 році Китай купив 53% всього його імпорту із західних країн. Але справа не тільки і не стільки в кількості, скільки в якості імпорту. Найбільше Китай залежить від Заходу в області високотехнологічної продукції, в першу чергу в області напівпровідників. Експортуючи мікрочіпи, Китай одночасно імпортує їх, причому в гігантських обсягах: у 2021 році вони були закуплені на 433 млрд дол. При цьому 68% були придбані на Заході.
У разі загострення конфлікту КНР буде найскладніше знайти заміну ************* чіпам, «так як машини для їх виробництва також надходять із Заходу на 76%. Однак в таких перспективних технологічних областях, як штучний інтелект, Big Data і швидкість роботи комп'ютерів, Китай, швидше за все, зіткнеться зі стійким відставанням. Це в кінцевому підсумку вплине на військовий потенціал Китаю і, ймовірно, на довгий час відстане від США.