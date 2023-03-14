УКР
Минулого року Японія надала Україні допомоги приблизно на $1,6 млрд

японія

Минулого року уряд Японії надав Україні різноманітної допомоги на 1,6 млрд дол.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише Kyodo за даними МЗС Японії.

Зазначається, що за підсумками 2021-го року, Японія стала третім за обсягом виділених на міжнародний розвиток коштів донором у світі після США та Німеччини серед усіх членів Організації економічного співробітництва та розвитку.

"У Японії обсяг офіційної допомоги на розвиток минулого року міг зрости, оскільки уряд вжив різноманітних кроків щодо допомоги Україні, що коштували приблизно 1,6 млрд дол.", - йдеться в матеріалі.

Також читайте: Японія надасть грант $170 млн на відновлення України

допомога (8760) Україна (6174) Японія (1232)
І ДЕ Ж ВОНА? У РЕЗНІКОВА В ЯЙЦЯХ? В ЯБЛУКАХ?
14.03.2023 07:16 Відповісти
І куди воно це все ділося? Кожна країна просто так дала Україні мільярди доларів, евро, а пенсіонери по копійці збирають на їжу і одежу ЗСУ, волонтери приганяють старі авто з Польщі, Німеччини та і всього ЄС, а влада відкриває все нові і нові русскагаварящіє телеканали і звичайно не забуває про свої марафони.
14.03.2023 07:20 Відповісти
170 млрд $ было получено с февраля 2022. Сколько украдено - тяжело представить...
14.03.2023 07:31 Відповісти
не потрібно спотворювати факти, 170 млрд це разом з тим що потрачено на біженців у світі.
Реальну картину ми побачимо після завершення війни, коли партнери перестануть утримувати наших чинуш, і прогнозований до виборів долар по пійсят за боневтіка буде за щастя.
14.03.2023 08:58 Відповісти
Дякуємо.
14.03.2023 08:28 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
14.03.2023 10:09 Відповісти
1.6 млрд доларів це 0.00185 бюджету Японії за 2022 рік. Не дуже велика ціна за можливість повернути курили та Сахалін.
14.03.2023 11:01 Відповісти
 
 