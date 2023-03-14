Минулого року Японія надала Україні допомоги приблизно на $1,6 млрд

Минулого року уряд Японії надав Україні різноманітної допомоги на 1,6 млрд дол.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише Kyodo за даними МЗС Японії.

Зазначається, що за підсумками 2021-го року, Японія стала третім за обсягом виділених на міжнародний розвиток коштів донором у світі після США та Німеччини серед усіх членів Організації економічного співробітництва та розвитку.

"У Японії обсяг офіційної допомоги на розвиток минулого року міг зрости, оскільки уряд вжив різноманітних кроків щодо допомоги Україні, що коштували приблизно 1,6 млрд дол.", - йдеться в матеріалі.

