Окупанти минулої доби понад 90 разів обстріляли територію Херсонщини, - ОВА
13 березня російські окупанти випустили 412 снарядів з важкої артилерії та "Градів" по території Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив – 93 обстріли, випустивши 412 снарядів з важкої артилерії та "Градів".
Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, 6 - зазнали поранення.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ділю на нуль
показати весь коментар14.03.2023 09:55 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль