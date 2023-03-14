УКР
Новини Агресія Росії проти України
Окупанти минулої доби понад 90 разів обстріляли територію Херсонщини, - ОВА

херсонщина,козацьке

13 березня російські окупанти випустили 412 снарядів з важкої артилерії та "Градів" по території Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 93 обстріли, випустивши 412 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні. 

Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, 6 - зазнали поранення.

Зверніть увагу, що правий берег Херсонької області це зона "ймовірних" бойових дій і тому воїнам яким на голови русня скидає воги з дронів і обстрілюють навіть з танків з того берега не виплачують бойові . Зато у воєнкоматах зберегли додаткові 30 000.
