Окупанти минулої доби понад 90 разів обстріляли територію Херсонщини, - ОВА

13 березня російські окупанти випустили 412 снарядів з важкої артилерії та "Градів" по території Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 93 обстріли, випустивши 412 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, 6 - зазнали поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Четверо рятувальників та цивільний чоловік підірвалися на міні в Херсонській області, - ОВА