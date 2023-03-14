Сьогодні в Україні відзначають День добровольця

Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначається День українського добровольця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ця пам'ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Саме у цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.

Після повномасштабного вторгнення чимало українців добровільно пішли у військкомати, щоб зі зброєю у руках захищати рідну країну.

Також читайте: До "Гвардії наступу" подали заявки понад 20 тис. добровольців, - НГУ