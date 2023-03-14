Сьогодні в Україні відзначають День добровольця
Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначається День українського добровольця.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Ця пам'ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Саме у цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.
Після повномасштабного вторгнення чимало українців добровільно пішли у військкомати, щоб зі зброєю у руках захищати рідну країну.
До тих, хто в лютому 2022 не вагаючись ні на мить, взявши в руки зброю стали на шляху рашистської навали, тих хто в перші дні агресії залишивши комфортне життя в Європі повернулися захищати свою землю.
Це важлива пам' ятна дата. Потрібна.
Потрібна для того, щоб ми могли вдуматися та освідомити поступки та мотиви всіх цих героїв та подякувати за їх вибір.
Хай небеса бережуть наших захисників.