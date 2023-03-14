УКР
Сьогодні в Україні відзначають День добровольця

добровольці

Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначається День українського добровольця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ця пам'ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Саме у цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.

Після повномасштабного вторгнення чимало українців добровільно пішли у військкомати, щоб зі зброєю у руках захищати рідну країну.

Також читайте: До "Гвардії наступу" подали заявки понад 20 тис. добровольців, - НГУ

добровольці (961)
+23
Міцного здоров'я та довголіття всім добровольцям!
14.03.2023 08:46 Відповісти
+17
14.03.2023 08:51 Відповісти
+13
14.03.2023 08:58 Відповісти
Міцного здоров'я та довголіття всім добровольцям!
14.03.2023 08:46 Відповісти
Дякую🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
14.03.2023 08:48 Відповісти
Верховна рада вже відзначилася, тобто привітала всіх добровольців?
14.03.2023 08:48 Відповісти
День тільки почався
14.03.2023 08:55 Відповісти
Найвеличніший ухилянт вже привітав...
14.03.2023 09:29 Відповісти
14.03.2023 08:51 Відповісти
14.03.2023 08:58 Відповісти
Щира вдячність справжнім українським патріотам та героям...
14.03.2023 09:01 Відповісти
СЛАВА НАШИМ ДОБРОВОЛЬЦЯМ!!!
14.03.2023 09:01 Відповісти
То Зелі і Лисому х кварталу сьогодні черговий орден дадуть?
14.03.2023 09:12 Відповісти
День Добровольця - це гарно! Але треба ще запровадити День Ухилиста, бо дехто буде ображеним.
14.03.2023 09:27 Відповісти
апсолютно вірно !!! в принципі у них вже є свято - 1 квітня !!!


14.03.2023 09:45 Відповісти
Низкий уклін і щира подяка україньским героям першими вставшими на захіст Батьківщіни! Безмежно дякуємо за наше мирне життя!
14.03.2023 10:02 Відповісти
Зі святом, рідненькі. Дякуємо.
14.03.2023 10:19 Відповісти
Шана і подяка усім українським добровольцям ! Слава Україні та її героям !
14.03.2023 10:20 Відповісти
Схиляю коліна в прояві найвищої шани та поваги до всіх захисників добровольців. До тих, хто першими стали на захист країни в 2014 році, хто зупинив чуму ,,рузькава міра" на сході держави.
До тих, хто в лютому 2022 не вагаючись ні на мить, взявши в руки зброю стали на шляху рашистської навали, тих хто в перші дні агресії залишивши комфортне життя в Європі повернулися захищати свою землю.
Це важлива пам' ятна дата. Потрібна.
Потрібна для того, щоб ми могли вдуматися та освідомити поступки та мотиви всіх цих героїв та подякувати за їх вибір.
Хай небеса бережуть наших захисників.
14.03.2023 10:33 Відповісти
 
 