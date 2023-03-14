У Сімферополі зайнявся склад, площа пожежі близько 1000 квадратних метрів

У тимчасово окупованому Сімферополі сьогодні вранці виникла пожежа на складі, вогонь охопив площу близько 1000 квадратних метрів.

Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер", передає Цензор.НЕТ.

"У Сімферополі, на вулиці Західна, горить склад. Площа пожежі близько 1000 кв. м. За попередніми даними, постраждалих немає", - сказано у повідомленні.

Що саме зберігалося на складі та що стало причиною пожежі не уточнюється.

Читайте також: Активісти руху "Жовта Стрічка" розклеїли проукраїнські листівки в окупованому Криму. ФОТОрепортаж