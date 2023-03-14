У Сімферополі зайнявся склад, площа пожежі близько 1000 квадратних метрів
У тимчасово окупованому Сімферополі сьогодні вранці виникла пожежа на складі, вогонь охопив площу близько 1000 квадратних метрів.
Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер", передає Цензор.НЕТ.
"У Сімферополі, на вулиці Західна, горить склад. Площа пожежі близько 1000 кв. м. За попередніми даними, постраждалих немає", - сказано у повідомленні.
Що саме зберігалося на складі та що стало причиною пожежі не уточнюється.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яр Холодний
показати весь коментар14.03.2023 09:39 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Neo Matrix
показати весь коментар14.03.2023 10:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
9k38
показати весь коментар14.03.2023 10:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Yevgeny Mironov #551272
показати весь коментар14.03.2023 10:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль