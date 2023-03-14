УКР
У Сімферополі зайнявся склад, площа пожежі близько 1000 квадратних метрів

москва,пожежа

У тимчасово окупованому Сімферополі сьогодні вранці виникла пожежа на складі, вогонь охопив площу близько 1000 квадратних метрів.

Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер", передає Цензор.НЕТ. 

"У Сімферополі, на вулиці Західна, горить склад. Площа пожежі близько 1000 кв. м. За попередніми даними, постраждалих немає", - сказано у повідомленні. 

Що саме зберігалося на складі та що стало причиною пожежі не уточнюється. 

Вибухи є? Нема? Значить - "НЕМИ"! У нас "бавовнятко" завжди з вибухами приходить!
14.03.2023 09:39 Відповісти
---===(( 100 % COTTON ))===---
14.03.2023 10:00 Відповісти
Пастрадавших нєт, нічєво нє сгарєло. Задимлєніє - ето работа пєвєо
14.03.2023 10:15 Відповісти
Валодя, єта че праисходит?! Мі уже не можєм нАрАжАть!!!

14.03.2023 10:41 Відповісти
 
 