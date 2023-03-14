УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10320 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 713 4

Російська тактика використання фальш-цілей є неефективною, - ОК "Південь"

куля

Росіяни намагаються вишукувати протиповітряну оборону України та спровокувати її, але це неефективно.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ми освідчені в тому, що вони можуть використовувати фальш-цілі, то для них це неефективна тактика. Хоча вони продовжують за допомогою цієї тактики вишукувати нашу протиповітряну оборону і намагатися спровокувати її роботу для того, щоб потім уразити. Наразі ця робота безефективна", - пояснила вона.

Також читайте: Ворог бив із мінометів по Очаківській громаді, - Кім

Автор: 

обстріл (30991) росія (67900) Гуменюк Наталія (804)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рузьге!
Ваш Лавров многозначительно качает головой!
показати весь коментар
14.03.2023 09:41 Відповісти
Можливо це й неефективна тактика (фальш-цілі). То що, слід про це казати?
показати весь коментар
14.03.2023 09:55 Відповісти
Хто ж її тягне за язика
Чи вводить в оману?
показати весь коментар
14.03.2023 10:35 Відповісти
Обізнані
показати весь коментар
14.03.2023 11:53 Відповісти
 
 