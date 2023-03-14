Російська тактика використання фальш-цілей є неефективною, - ОК "Південь"
Росіяни намагаються вишукувати протиповітряну оборону України та спровокувати її, але це неефективно.
Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.
"Ми освідчені в тому, що вони можуть використовувати фальш-цілі, то для них це неефективна тактика. Хоча вони продовжують за допомогою цієї тактики вишукувати нашу протиповітряну оборону і намагатися спровокувати її роботу для того, щоб потім уразити. Наразі ця робота безефективна", - пояснила вона.
