УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10320 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
446 7

Енергосистема працює без обмежень споживачів електроенергії, - Галущенко

електроенергія

14 березня українська енергосистема має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міненерго.

"Сьогодні, у вівторок 14 березня, енергосистема працюватиме без обмежень споживачів електроенергії. Водночас тривають ремонтні роботи на об‘єктах високовольтних мереж, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу", - йдеться в повідомленні. 

У Житомирській області триває ремонт мережевої інфраструктури. Тому в регіоні можливі обмеження електропостачання окремих категорій споживачів

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві та області частково застосовано стабілізаційні відключення, - ДТЕК

Автор: 

електроенергія (6363) Галущенко Герман (548) Міненерго (1455)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Києві та області частково застосовано стабілізаційні відключення, - ДТЕК
показати весь коментар
14.03.2023 10:23 Відповісти
Не зрозумів
показати весь коментар
14.03.2023 10:37 Відповісти
Міністри абсолютно не володіють ситуацією.
показати весь коментар
14.03.2023 10:50 Відповісти
По Полтавщине тоже пошли аварийные,причины не понятны пока.
показати весь коментар
14.03.2023 10:55 Відповісти
То задовбування населення для підвищення цін на електрику.
показати весь коментар
14.03.2023 11:49 Відповісти
Домовитись ніяк не можуть)) то робіть, як раніше - рознарядку начальнику ЖЕКу, він висилає бухого електрика й той ходить рубильниками грається.
показати весь коментар
14.03.2023 11:48 Відповісти
 
 