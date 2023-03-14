Енергосистема працює без обмежень споживачів електроенергії, - Галущенко

14 березня українська енергосистема має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міненерго.

"Сьогодні, у вівторок 14 березня, енергосистема працюватиме без обмежень споживачів електроенергії. Водночас тривають ремонтні роботи на об‘єктах високовольтних мереж, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу", - йдеться в повідомленні.

У Житомирській області триває ремонт мережевої інфраструктури. Тому в регіоні можливі обмеження електропостачання окремих категорій споживачів

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві та області частково застосовано стабілізаційні відключення, - ДТЕК