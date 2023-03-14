Військам РФ вже не вдасться просунутися на півдні, на Запорізькому напрямку вони готові більше до оборони, ніж до нападів, - ОК "Південь"

Російським окупантам вже не вдасться просуватися на Південному напрямку.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Просунутись на півдні їм вже не вдасться. Тому що, по-перше, навіть географія нашої країни передбачає їм додаткові перепони - водні. Це і Дніпро, Дніпровський лиман. Вони вже намагалися просуватися в напрямку островів, але ця робота їм не вдалась. Так, за минулу добу ми досить результативно відпрацювали, знищили вісім одиниць техніки, в тому числі і ту, яку вони підтягнули на ці острови, намагаючись розгорнути там свої спостережні пункти. Також їх присутність скорочена щонайменше на 14 рашистів. Тому вони намагаються зайняти позиції на цих островах хіба що для того, щоб побачити, до чого готуються Сили оборони України", - пояснила вона.

За словами Гуменюк, концентрація росіян на Запорізькому напрямку свідчить про те, що окупанти готові радше до оборони, ніж до якихось активних нападів.

