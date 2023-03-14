УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10320 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 215 12

Військам РФ вже не вдасться просунутися на півдні, на Запорізькому напрямку вони готові більше до оборони, ніж до нападів, - ОК "Південь"

окупанти

Російським окупантам вже не вдасться просуватися на Південному напрямку.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Просунутись на півдні їм вже не вдасться. Тому що, по-перше, навіть географія нашої країни передбачає їм додаткові перепони - водні. Це і Дніпро, Дніпровський лиман. Вони вже намагалися просуватися в напрямку островів, але ця робота їм не вдалась. Так, за минулу добу ми досить результативно відпрацювали, знищили вісім одиниць техніки, в тому числі і ту, яку вони підтягнули на ці острови, намагаючись розгорнути там свої спостережні пункти. Також їх присутність скорочена щонайменше на 14 рашистів. Тому вони намагаються зайняти позиції на цих островах хіба що для того, щоб побачити, до чого готуються Сили оборони України", - пояснила вона.

За словами Гуменюк, концентрація росіян на Запорізькому напрямку свідчить про те, що окупанти готові радше до оборони, ніж до якихось активних нападів.

Також читайте: ЗСУ відбили понад 100 атак окупантів на п’яти напрямках, - Генштаб

Автор: 

армія рф (18780) Гуменюк Наталія (804) ЗСУ (7935)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Єнергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



показати весь коментар
14.03.2023 10:21 Відповісти
+10
План мінімум (оманський), вони, майже виконали.,
будуть пробувати зберегти "здобуте"...
показати весь коментар
14.03.2023 10:21 Відповісти
+10
На Запорізькому напрямку розвідники вкрали у ворога БМП.
показати весь коментар
14.03.2023 10:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Єнергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



показати весь коментар
14.03.2023 10:21 Відповісти
Наразі веду дискусії відносно вольної для сторонників зеболота. Люди пишуть на Цензорі, але не пишуть у відповідні органи про дії або не дії влади. Як завжди, промовчати, але не бити в дзвони. Ваше також може залишатися без відповіді, якщо не робити спроби злочинців і зрадників притягнути до відповіді.
показати весь коментар
14.03.2023 10:25 Відповісти
Какое оно на фото маленькое и перепуганое...От же выбрали ...
показати весь коментар
14.03.2023 11:20 Відповісти
План мінімум (оманський), вони, майже виконали.,
будуть пробувати зберегти "здобуте"...
показати весь коментар
14.03.2023 10:21 Відповісти
Премію НьюОскар достойно вручили ЗСУ ВЖЕ 160 тис кримнебудебродам

показати весь коментар
14.03.2023 10:36 Відповісти
На Запорізькому напрямку розвідники вкрали у ворога БМП.
показати весь коментар
14.03.2023 10:40 Відповісти
Це точно були розвідники -- цигани...
показати весь коментар
14.03.2023 10:45 Відповісти
Можливо.Можливо... Але це все лише припущення. От коли пір'я з окупанта летітиме аж до Ростова та Керчі...тоді можна буде так розмірковувати
показати весь коментар
14.03.2023 12:22 Відповісти
 
 